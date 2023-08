Từ nay đến cuối năm Tây Nguyên là vùng duy nhất trên thế giới còn bán thứ quả người Trung Quốc thích mê

Xuất khẩu sầu riêng đã đạt 1,2 tỷ USD

Theo số liệu của Hiệp hội Rau quả Việt Nam, 7 tháng năm 2023, xuất khẩu sầu riêng đã thu về 1,1 tỷ USD, đưa loại quả này chính thức lọt vào “câu lạc bộ xuất khẩu tỷ USD” của ngành nông nghiệp.

Xuất khẩu sầu riêng cũng đã đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng chung của xuất khẩu rau quả. Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam trong tháng 7/2023 đạt 404,5 triệu USD, giảm 38,9% so với tháng 6/2023, nhưng tăng 63,6% so với tháng 7/2022. Tính chung 7 tháng đầu năm 2023, trị giá xuất khẩu hàng rau quả đạt 3,1 tỷ USD, tăng 60,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Dẫn đầu về trị giá xuất khẩu là thị trường Trung Quốc đạt 2 tỷ USD, tăng 128,5% so với cùng kỳ năm 2022. Xuất khẩu hàng rau quả sang thị trường Trung Quốc tăng trưởng cao góp phần thúc đẩy ngành hàng rau quả tăng trưởng khả quan trong năm 2023, bởi trị giá xuất khẩu sang thị trường này chiếm 64,7% tổng trị giá xuất khẩu hàng rau quả. Tiếp theo là xuất khẩu tới thị trường Mỹ đạt 140,5 triệu USD, giảm 11,2% so với cùng kỳ năm 2022; tới Hàn Quốc đạt 125,1 triệu USD, tăng 13%; tới Nhật Bản đạt 105,6 triệu USD, tăng 5,5%...

Giá sầu riêng tại Đắk Lắk tăng tới 20% so với năm ngoái. Ảnh: Báo Đắk Lắk.

Từ nay đến cuối năm, Tây Nguyên là vùng duy nhất trên thế giới còn sầu riêng

Trong bối cảnh Thái Lan, Philippines, Malaysia đều đã hết vụ thu hoạch sầu riêng thì khu vực Tây Nguyên của Việt Nam mới chính thức bước vào vụ sầu riêng. Theo đó, sầu riêng ở khu vực Tây Nguyên có thể thu hoạch từ tháng 8 đến tháng 11, là vùng duy nhất trên thế giới còn sầu riêng để bán từ nay đến cuối năm.

Từ thực tế này, đại diện Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho rằng, sầu riêng Việt Nam sẽ còn tiếp tục hút khách Trung Quốc, do vậy xuất khẩu sầu riêng có thể đạt 1,7 – 1,8 tỷ USD trong năm 2023.

Được biết, mùa vụ sầu riêng của Thái Lan kéo dài từ tháng 4 đến tháng 8. Đây là lúc mà sầu riêng ngon nhất và được bày bán rộng rãi nhất ở Thái.

Trong khi đó, vụ sầu riêng ở Việt Nam bắt đầu từ tháng 3 khi sầu riêng khu vực Tây Nam bộ vào chính vụ và kéo dài đến tháng 5; tháng 4 - 7 là thời điểm vụ sầu riêng chính vụ khu vực miền Đông Nam bộ.

Từ khoảng tháng 7 đến tháng 10 là chính vụ sầu riêng của khu vực Tây Nguyên; sau đó từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau lại là vụ sầu riêng nghịch vụ ở miền Tây.

Hiện, giá sầu riêng ở khu vực Tây Nguyên đang tăng mạnh, so với năm ngoái tăng khoảng 20%. Tại Đắk Lắk, chất lượng sầu riêng được đánh giá rất cao, cơm đẹp, trái nhỏ tròn nên được khách hàng ưa thích.

Theo ông Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam, người tiêu dùng Trung Quốc thường ưa chuộng mua thùng sầu riêng, thay vì mua lẻ từng quả. Cụ thể, người tiêu dùng phổ thông tại Trung Quốc có xu hướng mua những thùng sầu riêng mà bên trong có 6 quả, với cân nặng dao động từ 18-20kg. Chia trung bình, sầu riêng thành phẩm cần đạt khối lượng trung bình từ 3-3,5kg.

Ông Nam cho biết, Thái Lan đã đáp ứng được thị hiếu này của người tiêu dùng Trung Quốc. "6 quả trong thùng sầu riêng xuất xứ từ Thái Lan khá tương đồng về kích cỡ, độ tuổi thu hoạch, cũng như mẫu mã bên ngoài. Họ đáp ứng gần như trọn vẹn thị hiếu của Trung Quốc", ông Nam nói.

Để đưa sầu riêng vào sâu hơn, tiếp cận nhiều hơn với khách hàng Trung Quốc, ông Nam khuyến cáo nhà vườn lưu ý tới độ đồng đều của thành phẩm khi thu hoạch, làm thế nào để “xếp vừa 6 quả một thùng 20kg”.



Ông Ngô Xuân Nam cũng khuyến cáo nhà vườn về cách thức thu hoạch sầu riêng, bởi theo ông Nam, nếu không may phần gai bị dập, lớp biểu bì của sầu riêng bị phá vỡ, dẫn tới hơi ẩm, vi sinh vật có thể xâm nhập vào. Nhẹ thì sẽ dẫn đến mất hương vị tươi ngon của sầu riêng. Nặng hơn thì có thể gây thối và làm hỏng quả nếu để lâu. Do vậy, từ lúc thu hái ở nhà vườn đến khi giao hàng cho phía bạn, chúng ta phải đảm bảo sầu riêng không bị những tác động vật lý.