"Tú ông" Lục Triều Vỹ sở hữu khối tài sản kếch xù như thế nào?

Công an xác định "tú ông" Lục Triều Vỹ, người cầm đầu đường dây mại dâm nghìn USD có căn hộ cao cấp với tổng tài sản hơn 10 tỷ đồng. Công an đang điều tra số tiền này có phải do điều hành hoạt động mại dâm mà có hay không.

Ngày 15/7, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an đang mở rộng điều tra đường dây mại dâm cao cấp hàng chục ngàn USD do Lục Triều Vỹ (27 tuổi, ngụ TP.Đà Nẵng) cầm đầu. Lục Triều Vỹ lúc bị bắt. Qua điều tra, công an phát hiện nhiều tin nhắn trao đổi, giao dịch giữa Vỹ với khách hàng mua dâm và giữa "tú ông" này với các cô gái bán dâm. Những người đẹp có danh hiệu được định giá theo cấp độ từ 1.000 - 5.000 USD, cao cấp hơn là 15.000 - 30.000 USD, thậm chí, có những trường hợp đi tour hoặc theo yêu cầu, khách phải trả lên đến 50.000 USD/lần. Trong các cuộc môi giới, Vỹ cố tình định giá và ép giá thấp các người mẫu, hoa hậu so với giá các đại gia chi trả, rồi thổi giá cực cao khi đại gia có nhu cầu. Trong những đoạn tin nhắn với người đẹp đạt danh hiệu hoa hậu ở nước ngoài, Vỹ và cô này nhiều lần kì kèo, ra giá từ 10.000 - 13.000 USD. Tuy nhiên, trong cuộc giao dịch chiều 12/7 với khách hàng, Vỹ "bơm" giá lên hơn 30.000 USD. Sau khi bán dâm với giá hàng nghìn USD, các cô gái chỉ được trả 10 - 20%. Số còn lại rơi vào tay "tú ông" Vỹ. Công an lấy lời khai các chân dài trong đường dây bán dâm hàng chục ngàn USD. Theo điều tra của công an, Vỹ sở hữu căn hộ cao cấp trên đường Bến Vân Đồn, quận 4, trị giá khoảng 5 tỷ đồng. Ngoài ra, "tú ông" này còn có hơn 1 tỷ đồng trong tài khoản và sổ tiết kiệm 3 tỷ đồng, cùng nhiều tài sản khác. Tổng tài sản nói trên ước tính trên 10 tỷ đồng. Hiện, công an đang làm rõ khối tài sản này của Vỹ có phải có được từ việc điều hành đường dây mại dâm hay không. Trước khi đường dây mại dâm ngàn USD của "tú ông" này bị triệt phá, Lục Triều Vỹ từng hoạt động mại dâm ở Singapore. Khi về Việt Nam, dựa vào mối quan hệ trong giới showbiz và doanh nhân, Vỹ nắm được nhu cầu của những người nhiều tiền, muốn được các chân dài phục vụ. Hình ảnh Vỹ trước lúc bị bắt. Từ đó, Vỹ móc nối để các bên mua bán dâm và liên tục tuyển chọn những cô gái tham gia vào đường dây. Mọi việc trao đổi, môi giới, Vỹ đều điều hành qua Wechat, Viber. Với các đại gia lần đầu liên hệ mua dâm, Vỹ chỉ chấp nhận giao dịch khi có người quen giới thiệu. Đồng thời, "tú ông" này còn tự mình kiểm tra tất cả thông tin của khách về danh tính, công việc trước khi cho hoa hậu, người mẫu đi bán dâm để đảm bảo an toàn. Các đại gia sẽ được hướng dẫn đến các nơi mà Lục Triều Vỹ chọn vì độ an toàn cao như các khách sạn 5 sao, chung cư cao cấp hoặc nhà riêng được Vỹ thuê, mướn... Việc điều hành mại dâm của Vỹ hoạt động kín kẽ và trong những khách sạn cao cấp nên cảnh sát mất rất nhiều thời gian để theo dõi, triệt phá. Đường dây bán dâm của Vỹ quy tụ hàng chục cô gái, trong đó có một người nổi tiếng là hoa hậu người Việt tại Úc, còn những cô gái khác do anh ta tự phong để "thổi giá". Theo đó, Vỹ dùng hình ảnh các cô gái giống hoa hậu, người mẫu, diễn viên điện ảnh rồi dán hình vào các CMND giả. Lợi dụng các đại gia, doanh nghiệp ít tiếp xúc trực tiếp với những người đẹp, Vỹ sẽ điều những cô gái có ngoại hình "gần giống" với người được chọn để đi tiếp khách, qua mặt các đại gia lắm tiền. Ngoài hoạt động ở TP.HCM, Vỹ còn điều gái bán dâm đi tour tại các tỉnh hoặc nước ngoài, nếu các đại gia chịu chi. Hiện, C02 đang tiếp tục điều tra đường dây mại dâm nghìn USD do "tú ông" Lục Triều Vỹ điều hành. Tin cùng chủ đề: Đường dây bán dâm 30.000 USD ở TP.HCM Cuộc sống sang chảnh của "tú ông" 9X điều hành đường dây bán dâm 30.000USD vừa phá ở TP.HCM

