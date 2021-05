Tủ sữa mẹ miễn phí của chàng trai chưa vợ

Hơn 1 năm qua, quán cà phê nhỏ ở số 284 Quang Trung (phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) trở thành điểm đến quen thuộc với những ai cho và nhận sữa mẹ miễn phí. Anh Hoàng Công Minh (30 tuổi), người lên ý tưởng và triển khai dự án“Tủ sữa mẹ miễn phí”, chia sẻ, bản thân có hơn 9 năm làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ ngân hàng máu sống Tây Nguyên (hiến máu trực tiếp cho bệnh nhân cấp cứu trong bệnh viện). Nhiều lần lui tới bệnh viện, anh Minh chứng kiến trường hợp trẻ sinh non, cần sữa mẹ để tăng sức đề kháng nhưng người mẹ qua đời hoặc không có sữa. Minh lên mạng xã hội kêu gọi và nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của các mẹ “bỉm sữa”.

Từ đó, Minh ấp ủ dự định dài hơi là lập “Tủ sữa mẹ miễn phí”, tìm nguồn sữa mẹ cho cả trẻ bị dị ứng sữa công thức, trẻ mồ côi tại các mái ấm… Đầu năm 2020, Minh biến ý tưởng thành hiện thực. Anh tận dụng quán cà phê làm điểm cho - nhận sữa, mua 1 tủ cấp đông, túi đựng sữa để bảo quản sau khi nhận. Minh cho hay, trên túi sữa đều ghi rõ ràng ngày giờ vắt và bắt đầu trữ đông, hạn sử dụng để đảm bảo nguồn sữa chất lượng.

Dự án cho - nhận sữa do Minh lập nên cứ thế nhẹ nhàng lan tỏa. Đến nay, anh đã kết nối 30 bà mẹ “bỉm sữa” đăng ký cho sữa thường xuyên. Nhiều trường hợp không mang đến điểm nhận, Minh và các tình nguyện viên trong Câu lạc bộ ngân hàng máu sống Tây Nguyên thay nhau đến lấy. Trường hợp sữa được gửi từ huyện lên hoặc các tỉnh khác về, Minh cũng chọn những nhà xe uy tín, dặn khi nào đến sẽ lấy ngay, tránh trường hợp sữa bị hỏng.

“Thời gian tới, mình mong muốn dự án được lan tỏa ra nhiều huyện, thị, tỉnh, thành khác. Đây là dự án thiện nguyện, do đó, mình mong những tình nguyện viên thật sự có tâm cùng đồng hành để giúp đỡ thêm nhiều gia đình, trẻ nhỏ khác”. Anh Hoàng Công Minh

“Thời gian đầu đứng ra xin sữa mẹ, mình khá ngại vì đang độc thân. Dần dần, mình quen với công việc, nhất là lúc chứng kiến những đứa trẻ thèm khát dòng sữa mẹ. Việc cho và nhận sữa xuất phát từ tâm của mỗi người, mình và các thành viên trong nhóm không nhận bất cứ lời cảm ơn bằng vật chất nào. Trường hợp họ tặng túi đựng sữa và thùng xốp để vận chuyển sữa thì chúng mình xin nhận” anh tâm sự.

Tranh thủ con đang ngủ, chị Ngọc Khánh (thành phố Buôn Ma Thuột) mang 1 hũ sữa vừa vắt ra mang đến điểm tặng. Chị Khánh cho hay, sinh con đầu lòng được hơn 3 tháng, rất may sữa về nhiều nên mang tặng cho 2 trường hợp trẻ sinh non cần sữa mẹ mà Minh đang kêu gọi trên Facebook. “Làm mẹ, mình hiểu không gì tốt bằng sữa mẹ. Mình cố gắng ăn thật nhiều để đủ nguồn sữa chất lượng cho con và chia sẻ các em bé khác”, chị Khánh nói.

Hơn 4 tháng qua, chị Xuân Hiền (TPHCM) gửi được 5 thùng sữa mẹ cho điểm nhận sữa do Minh lập nên. Chị Hiền thông tin: “Mình hay theo dõi hoạt động kêu gọi hiến máu cứu người của anh Minh qua Facebook. Khi thấy Minh đăng tin xin sữa mẹ cho các cháu sinh non, mình rất thương. Ở TPHCM cũng có điểm cho nhận sữa, tuy nhiên, mình là người Đắk Lắk nên muốn gửi về quê để các con có thêm nguồn sữa mẹ. Mình bảo quản sữa cẩn thận rồi nhờ người thân mang về, thời gian gần đây, do dịch bệnh nên gửi nhà xe uy tín chở về”.

Gần 1 năm nhận sữa từ dự án “Tủ sữa mẹ miễn phí”, anh Nguyễn Kim Điền (phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột) cho hay: “Nhà mình sinh 1 lần 3 con. Các con sinh non, đường ruột khá yếu, vợ không đủ sữa nên mình nhận được sự giúp đỡ của anh Minh. Từ đó đến giờ đã hơn 6 tháng, các con đều khỏe mạnh, mình rất biến ơn anh Minh và các thành viên trong dự án”.