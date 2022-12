Sáng 25/12, Sở GTVT tỉnh Long An cho biết, vừa chỉ đạo Thanh tra ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trên phạm vi toàn tỉnh. Từ đó, kịp thời phát hiện các trường hợp sai phạm và có biện pháp xử lý theo quy định.

Theo văn bản, Sở GTVT Long An yêu cầu các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới địa bàn tỉnh duy trì chất lượng công tác kiểm định xe cơ giới, thực hiện kiểm định phương tiện đúng quy trình, quy định. Chú ý tăng cường kiểm tra, phòng ngừa các hiện tượng nhũng nhiễu, tiêu cực trong công tác đăng kiểm.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tư nhân 62-03D, tọa lạc tại xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa (Long An) sai phạm bị công an kiểm tra, xử lý. Ảnh: Thiên Long

Ngành này chỉ đạo cần thanh, kiểm tra hoạt động kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, kiểm tra ô tô khách hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định tham gia giao thông.

Đối với Thanh tra Sở GTVT, chủ trì, phối hợp một số cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tập trung thanh tra, kiểm tra hoạt động kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ quy định tại khoản 1 Điều 15 Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các phương tiện ô tô khách hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định tham gia giao thông trên địa bàn, đặc biệt tại các khu công nghiệp, trường học.

Tuyên truyền để các doanh nghiệp, trường học không sử dụng các phương tiện hết niên hạn sử dụng, không đảm bảo quy định; tuyên truyền đến công nhân và phụ huynh học sinh không sử dụng phương tiện không đảm bảo an toàn.

Trước đó, Công an TP.HCM phát hiện Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 62-03D (tư nhân), tọa lạc tại ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã có nhiều sai phạm, tiêu cực trong quá trình cấp chứng nhận đăng kiểm. Đến ngày 9/12, Công an TP.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về các hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ và giả mạo xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 62-03D đến các cơ quan chức năng tỉnh Long An.