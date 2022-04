Vụ Will Smith tát Chris Rock tại lễ trao giải Oscar 2022 là sự cố chưa từng có tại giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh. Sau khi Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh tiến hành họp khẩn và thảo luận hình phạt dành cho Will Smith thì cảnh sát Los Angeles cũng đã mời nam tài tử phim King Richard tới làm việc và điều tra. Tuy nhiên, chính Chris Rock là người đã ngăn cảnh cảnh sát buộc tội và anh cũng không có ý định tố cáo đồng nghiệp từng thân thiết của mình.



Đến nay, Will Smith một lần nữa lên tiếng về hành vi sai trái của anh. Nam diễn viên cho biết, sẽ xin từ chức thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh, đồng thời chịu mọi án phạt mà họ đưa ra cho anh.

Will Smith chấp nhận mọi hình phạt mà Viện Hàn lâm đưa ra. Ảnh: ABC

Nguyên văn chia sẻ như sau:



"Tôi đã trực tiếp trả lời thông báo điều trần kỷ luật của Viện Hàn lâm và tôi sẽ hoàn toàn chấp nhận mọi hậu quả đối với hành vi của mình. Hành động của tôi tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 thật là ngu ngốc, đau đớn và không thể bao biện được.

Danh sách những người tôi đã làm tổn thương rất dài và bao gồm Chris, gia đình anh ấy, nhiều bạn bè thân yêu và những người thân của tôi, tất cả những người có mặt hôm đó và khán giả toàn cầu. Tôi đã phản bội lòng tin của Viện Hàn lâm. Tôi đã tước đi cơ hội ăn mừng và được tôn vinh của những người được đề cử và người chiến thắng khác với tài năng phi thường của họ. Tôi đang đau khổ. Tôi muốn sự tập trung được trở lại vào những người xứng đáng được chú ý vì những thành tích của họ và mong muốn Viện Hàn lâm trở lại với công việc hỗ trợ sự sáng tạo và tính nghệ thuật trong điện ảnh.

Vì vậy, tôi xin từ chức thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh, và sẽ chấp nhận bất kỳ hậu quả nào khác mà Hội đồng cho là phù hợp. Tôi cần có thời gian thay đổi và tôi cam kết thực hiện mọi điều tôi đã hứa để đảm bảo rằng, tôi không bao giờ để bạo lực lấn át lý trí một lần nữa".

Dù vậy sau tất cả, người hâm mộ lo ngại tượng vàng Oscar hay lời xin lỗi không thể cứu được sự nghiệp của Will Smith. Theo Variety, nhiều hãng phim vẫn muốn hợp tác Will Smith nhưng không còn coi anh là một bảo chứng phòng vé tại Hollywood như trước. Will Smith cũng đang cố gắng khôi phục hình ảnh bằng cách triển khai những thương hiệu cũ từng làm nên tuổi cho mình. Bad Boys đang được đặt lên bàn ý tưởng cho phần 4 trong khi I'm Legend, bộ phim năm 2007 từng đem về gần 600 triệu USD toàn cầu cũng đang rục rịch triển khai phần 2. Thế nhưng, tất cả đều đang không chắc chắn trước scandal anh gây ra.

Jeff Bock, nhà phân tích truyền thông cho biết: "Xét về thành công phòng vé, Will Smith là một cái tên không thể không kể đến. Tuy nhiên, những năm gần nay, phong độ của anh ấy đã không còn như trước".

Thông qua Westbrook, công ty truyền thông anh và vợ lập ra, nam tài tử đã có thể sản xuất nhiều bộ phim thành công như Bel-Air. Ảnh: Screenrant.com

Will Smith không chỉ là một ngôi sao điện ảnh. Thông qua Westbrook, công ty truyền thông anh và vợ lập ra, nam tài tử đã có thể sản xuất nhiều bộ phim thành công như Bel-Air và Cobra Kai. Mùa thu năm ngoái, Will Smith thu về 60 triệu đô la đầu tư từ "Candle", dự án truyền thông đầy mạo hiểm của Kevin Mayer và cựu giám đốc điều hành Disney Tom Staggs.

Một số nhân vật cấp cao của các hãng phim cho rằng, Will Smith có thể sẽ tổ chức một talkshow phỏng vấn như Oprah Winfrey từng làm trước đây để sửa chữa hình tượng của mình trong mắt công chúng. Gia đình nhà Smith cũng có một chương trình mang tên Red Table Talk trên Facebook Watch thì mới hy vọng những người trong ngành mới có cái nhìn khác để về việc nam diễn viên mạo hiểm để thay đổi.