Tự xưng là công an huyện, gọi đến quán nhậu đặt 10 bàn tiệc, nhờ mua card điện thoại… rồi "biến mất"

Theo lãnh đạo Công an huyện An Lão, gần đây trên địa bàn huyện xuất hiện đối tượng giả mạo cán bộ Công an huyện An Lão gọi điện cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê, cho thuê xe…, đặt các sản phẩm dịch vụ với số lượng lớn và nhờ mua card điện thoại di động (bằng cách nhắn tin mã số card).

Tuy nhiên, sau đó đối tượng không nhận các sản phẩm như đã đặt hàng, gây thiệt hại về kinh tế cho các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, đồng thời làm mất uy tín đối với Công an huyện An Lão.

Ảnh minh họa.

Gần đây nhất, khoảng 15h ngày 17/3, một người đàn ông sử dụng số điện thoại 0907.924.598 tự xưng tên là Hoàng - cán bộ Công an huyện An Lão, gọi đến quán nhậu Ba Đô (thôn Xuân Phong Nam, xã An Hòa, huyện An Lão) đặt 10 bàn tiệc và nhờ chủ quán mua cho 10 cái card Viettel có mệnh giá 200 nghìn đồng, hẹn 17h cùng ngày sẽ đến, nhưng tới giờ hẹn thì không thấy ai đến quán.

Cùng thời gian trên, đối tượng tiếp tục gọi điện thoại cho xe dịch vụ, giới thiệu là cán bộ Công an huyện An Lão, thuê 1 ôtô đến cơ quan Công an huyện An Lão để đi công việc, khi xe dịch vụ đến địa chỉ như đã hẹn thì không có ai đón…

Để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với hành vi lừa đảo trên, Công an huyện An Lão đã có thông báo phương thức, thủ đoạn lừa đảo nói trên để cán bộ và nhân dân biết, nâng cao tinh thần cảnh giác.

Ngoài ra, công an địa phương này cũng lưu ý người dân, khi có khách hàng đặt sản phẩm dịch vụ thì cần xác minh lại thông tin rõ ràng trước khi cung cấp dịch vụ. Nếu phát hiện đối tượng khả nghi lừa đảo thì nhanh chóng liên hệ với công an xã, thị trấn nơi gần nhất hoặc trực ban công an huyện.