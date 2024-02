Tuấn Hưng bao nguyên rạp chiếu để xem "Đào, phở và piano" cùng gia đình và bạn thân

Tuấn Hưng: Không nên so sánh các bộ phim chiếu cùng thời điểm

Những ngày gần đây, bộ phim Đào, phở và piano của đạo diễn Phi Tiến Sơn tạo nên "cơn sốt" trên khắp các phòng chiếu. Sự ủng hộ của khán giả đối với một sản phẩm được Nhà nước đặt hàng khiến ngay cả những người trong cuộc cũng rất bất ngờ. Ca sĩ Tuấn Hưng, người vào vai một công tử Hà Thành sống ở khu nhà giàu, có lòng yêu nước sâu đậm trong trong Đào, phở và piano chia sẻ: Anh cũng không ngờ mọi người yêu thích và săn lùng vé bộ phim như vậy.

Đáng nói, Tuấn Hưng khẳng định anh cũng chưa được xem hết toàn bộ phim, do vướng lịch diễn khi phim chiếu thử cho ê-kíp. "Tới khi phim được ra rạp thì vé cũng chẳng có, tất cả những người làm nên bộ phim đều bất ngờ quá đỗi với sự đột phá lần này. Cũng bởi vậy, khi liên hệ được với Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, tôi đã quyết định đặt nguyên một phòng mời bạn bè, người thân đi xem".

Tuấn Hưng trong hậu trường phim "Đào, phở và piano". (Ảnh: FBNV)

Tuấn Hưng nói thêm: "Tới giờ phút này, có lẽ đạo diễn Phi Tiến Sơn cùng đoàn phim, các diễn viên tham gia phim đều cảm thấy hạnh phúc, bồi hồi và xúc động về sự quan tâm của khán giả, cơ quan báo chí truyền thông đã dành cho chúng tôi, bên cạnh những lời khen là lời góp ý chân thành (trong đó có cả chê) cho phim. Những lời khen hay chê đều là những quan điểm cá nhân để ê-kíp có thêm động lực cho những sản phẩm tiếp theo trong thời gian tới".

Nhắc tới sự so sánh của công chúng giữa hai bộ phim Mai và Đào, phở và piano, Tuấn Hưng cho rằng: "Chúng ta khoan nói và so sánh với những bộ phim đang chiếu cùng lúc, bởi đó là sự so sánh đánh giá khập khiễng. Mỗi phim sẽ có nội dung và mức chi phí đầu tư khác nhau. Không có một thước đo chuẩn nào cho những tác phẩm nghệ thuật cả, chỉ có tình cảm sự quan tâm của khán giả là thước đo chuẩn mực nhất cho tác phẩm đó".

Tuấn Hưng từng không tin mình được đạo diễn Phi Tiến Sơn mời đóng phim

Trước đó, chia sẻ với PV Dân Việt về lý do nhận vai diễn trong Đào, phở và piano, Tuấn Hưng cho biết: "Vai ông Phán đến với tôi một cách rất tình cờ. Vào một buổi sáng, tôi nhận được một cuộc điện thoại của đạo diễn Phi Tiến Sơn. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại tôi vẫn còn chưa thật sự tin. Tôi lên mạng tìm thông tin xem có phải đạo diễn Phi Tiến Sơn thật không và gọi hỏi một số người bạn làm điện ảnh xem đây có phải sự thật không.

Khi chú Sơn nói rằng muốn có một cuộc hẹn để nói chuyện, ngay lập tức vào ngày gần nhất chúng tôi có cuộc hẹn ngay. Ngay buổi đầu tiên, hai chú cháu đã hiểu các ý tưởng, tâm tư, hoài bão để có thể ra một tác phẩm điện ảnh thực sự để lại ấn tượng".

Dàn diễn viên của bộ phim "Đào, phở và piano". (Ảnh: NSX)

Nhắc tới những kỷ niệm khi tham gia phim, Tuấn Hưng cho biết anh nhớ khoảng thời gian làm việc cùng nhau từ sáng tới khuya, vào rừng xuống sông với cái nhiệt độ cắt da cắt thịt. "Chúng tôi dẫm phải phân bò, rắn đuổi, muỗi cắn… đủ cả. Ngại nhất là trời lạnh mà phải chờ tới lượt mình quay, nhấp nhấp ly cafe nóng cho đỡ buồn ngủ, ngó đồng hồ đã 3 giờ sáng, tôi vẫn phải giữ tinh thần tốt để quay "một phát ăn ngay". Những người vất vả hơn cả vẫn là đạo diễn, ê-kíp quay cùng hậu trường thiết kế, họ đã làm việc rất tỉ mỉ để có những cảnh quay chiến trường bom đạn tốt nhất có thể".

Trong Đào, phở và piano, ca sĩ Tuấn Hưng vào vai me xừ Phán 30 tuổi – một anh chàng Tây học lúc nào cũng "sơ mi, cà vạt, gi lê, đầu bóng mượt" có sở thích nghe hát ả đào và biết đủ các ngón nghề ăn chơi đúng phong cách của "trai Hà Nội gốc". Từng được học tập tại Paris, me xừ Phán là người có lối sống phóng khoáng, biết hưởng thụ, yêu hòa bình, ghét chiến tranh.

Được biết, đạo diễn Phi Tiến Sơn khi viết kịch bản đã nhắm nhân vật me xừ Phán cho ca sĩ Tuấn Hưng. Khi phim bắt đầu bước vào giai đoạn sản xuất, casting diễn viên, trợ lí của đạo diễn rất e ngại là Tuấn Hưng sẽ chê vai nhỏ, ít cảnh hoặc nếu nam ca sĩ có nhận lời thì đoàn phim cũng không đủ tiền trả cát-xê.

Nhưng bất ngờ là ca sĩ Tuấn Hưng không những lập tức đồng ý tham gia phim mà còn nhắn nhủ lại đạo diễn Phi Tiến Sơn và đoàn làm phim rằng: "Cứ cái gì nói về Hà Nội, tôn vinh Hà Nội là… em chơi hết, không quan trọng chuyện tiền nong!".