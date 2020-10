Tùng Dương, Uyên Linh, Phạm Anh Khoa xuất hiện trong đêm nhạc The Beatles Symphony

Chương trình hòa nhạc mang tên The Beatles Symphony nằm trong chuỗi chương trình In the spotlight được tổ chức nhằm mục đích giới thiệu tới khán giả kho tàng âm nhạc vô giá của ban nhạc huyền thoại The Beatles nói chung và nhạc sĩ, ca sĩ John Lennon nói riêng. Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 5 và 6/12 tới tại Nhà hát Lớn Hà Nội với sự tham gia của Tùng Dương, Uyên Linh, Phạm Anh Khoa, nhóm Oplus, Vũ Đinh Trọng Thắng (Ngọt), Trịnh Nhật Minh, Hoàng Trang và Nguyễn Đông.



Các nghệ sĩ biểu diễn tại buổi họp báo đêm nhạc The Beatles Symphony.

"The Beatles Symphony sẽ giới thiệu tới khán giả nhiều ca khúc bất hủ của The Beatles như: Here comes the sun, Yellow submarine, Don't let me down, Imagine, Come together, Hey Jude, All you need is love… với phần biểu diễn của các nghệ sĩ nổi tiếng. Bên cạnh sẽ có một phần tham gia rất thú vị của các cựu thành viên đến từ nhiều ban nhạc sinh viên Hà Nội thập niên 80, 90 như: Desire, Đại bàng trắng, Beat Bao tải của Đại học Xây dựng...", đại diện đơn vị tổ chức cho biết.

MC Long Vũ biểu diễn tại buổi họp báo.

Đây cũng là lần đầu tiên các fan của The Beatles tại Việt Nam sẽ có cơ hội tận mắt chiêm ngưỡng hệ thống thu âm mang tên Studer C37 - một trong những thiết bị gốc từ phòng thu âm Abbey Road, nơi cho ra đời kiệt tác Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band của The Beatles, được vinh danh là album nổi tiếng nhất trong trong lịch sử âm nhạc Anh quốc. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của 2 bản đĩa vàng Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band và A hard day's night được chứng nhận bởi Anh quốc cùng rất nhiều sản phẩm quý giá khác.



Nhạc Beatles thực sự thâm nhập vào giới trẻ Việt Nam những năm 1980 và ngay vào thời điểm đó, The Beatles đã trở thành một niềm đam mê bất tận đối với nhiều sinh viên. Nhiều ban nhạc sinh viên đã ra đời và chơi cover các ca khúc của Beatles như: nhóm Beatles Xây Dựng, Cỏ Dại, Desire (với các thành viên Long Vũ, Anh Tuấn, Tùng John, Bùi Quang Huy)…

Vào những năm 1990, ngày 8/12 năm nào cũng là dịp hội ngộ của hàng ngàn tín đồ Beatles tại các sân trường ĐH Tổng hợp, ĐH Sư phạm… thu hút sự tham gia của hàng ngàn, hàng vạn tín đồ mê The Beatles là sinh viên đến từ các trường đại học khác nhau.