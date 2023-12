Ngày 29/12, TAND tỉnh Phú Thọ đã tiến hành tuyên án đối với 100 bị cáo trong vụ án đường dây mua, bán hóa đơn giá trị gia tăng.

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Minh Tú (SN 1992, trú tại phường Tam Phú, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh) phạm tội "Mua, bán trái phép hóa đơn" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" bị tuyên phạt 7 năm tù.

Bị cáo Trương Như Tùng (SN 1976, trú tại phường Đông Hòa,TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) phạm tội "Mua, bán trái phép hóa đơn", "Trốn thuế" bị tuyên phạt 3 năm tù.

Bị cáo Võ Tấn Lộc (SN 1997, trú tại phường Tam Phú, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh) phạm tội "Mua, bán trái phép hóa đơn" bị tuyên phạt 18 tháng tù.

Quang cảnh vụ xét xử 100 bị cáo trong đường dây mua bán khống hóa đơn giá trị gia tăng lớn nhất cả nước. Ảnh: Hoan Nguyễn

Trước đó, bắt đầu từ ngày 19/12, TAND tỉnh Phú Thọ mở phiên tòa xét xử vụ án mua bán khống hơn 1 triệu hóa đơn giá trị gia tăng, tổng doanh số 64.000 tỷ đồng. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, là đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng lớn nhất cả nước bị triệt phá.

Trong số 100 bị cáo hầu tòa, 30 bị cáo bị truy tố tội "Trốn thuế", 68 bị cáo bị truy tố tội "Mua bán trái phép hóa đơn". Hai bị cáo còn lại bị truy tố các tội "Mua bán trái phép hóa đơn", "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức", "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và "Trốn thuế".

Đáng chú ý, 71 bị can trước khi bị bắt là Giám đốc, Tổng Giám đốc, Chủ tịch, Phó Giám đốc; 11 bị can là kế toán. Số còn lại là nhân viên và lao động, kinh doanh tự do.

Theo HĐXX, trong thời gian từ tháng 12/2020 đến tháng 10/2022, Nguyễn Minh Tú đã trực tiếp và thông qua 73 đối tượng trung gian, sử dụng 646 công ty để bán trái phép 1.025.712 hóa đơn giá trị gia tăng cho 88.053 đơn vị, tổ chức với tổng doanh số là gần 64.000 tỷ đồng. Nguyễn Minh Tú thu được hơn 294 tỷ đồng.



Số tiền này, Tú đã chia cho Võ Tấn Lộc (người điều hành các công ty tài chính của Tú) hơn 12 tỷ đồng; trả cho Nguyễn Thị Huế (người giúp Tú "mua" các doanh nghiệp) hơn 31 tỷ đồng; còn lại Tú tự nguyện giao nộp số tiền hơn 15 tỷ đồng. Như vậy, Nguyễn Minh Tú còn phải nộp số tiền hưởng lợi là gần 235 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, HĐXX đồng ý với đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ rút một phần quyết định truy tố đối với bị cáo Nguyễn Minh Tú về hành vi "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức"; tội "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" trong nhóm tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Bị cáo Nguyễn Minh Tú là người cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng, bị tuyên phạt 7 năm tù. Ảnh: Hoan Nguyễn

Đối với bị cáo Trương Như Tùng phạm 2 tội "Mua, bán trái phép hóa đơn" và tội "Trốn thuế", HĐXX nhận định, trong năm 2021, 2022, Tùng là Giám đốc kiêm Kế toán Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Phú Gia Khang, đã liên hệ với một cá nhân tên "Ngân" (chưa xác định được danh tính) để mua 73 hóa đơn giá trị gia tăng của 6 công ty phát hành với tổng số tiền hơn 63,2 tỷ đồng.



Sau khi mua trái phép 73 hóa đơn giá trị gia tăng, Tùng đã sử dụng để kê khai thuế đầu vào của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Phú Gia Khang, sau đó được khấu trừ số tiền thuế giá trị gia tăng là hơn 5,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, Trương Như Tùng cũng là kế toán Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Thành Huy, do Lâm Thành Công làm Giám đốc.

Để hợp thức hóa đơn đầu vào, Công chỉ đạo Tùng liên hệ mua 31 hóa đơn giá trị gia tăng khống của Công ty TNHH thương mại và thu gom phế liệu Ngọc Hạnh phát hành, với tổng doanh số là 38 tỷ đồng, trong đó tiền thuế giá trị gia tăng kê khai tại Chi cục Thuế TP.Thủ Đức là gần 3,5 tỷ đồng. Đây là công ty do Tú thành lập để bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng thông qua trung gian.

Đây là vụ án phạm tội có tổ chức do Nguyễn Minh Tú là người cầm đầu, tổ chức; các bị cáo Võ Tấn Lộc, Lê Phạm Nhật Duy, Đỗ Văn Dũng, Phạm Thanh Thuận, Nguyễn Thủ Thành, Đỗ Hoài Đức là những người giúp sức tích cực thực hiện việc môi giới, hợp thức thủ tục thanh toán qua ngân hàng cho hành vi "Mua, bán trái phép hóa đơn" của Nguyễn Minh Tú với các công ty mua, bán hóa đơn.

Các bị cáo trong đường dây mua, bán hóa đơn giá trị gia tăng gần 64.000 tỷ đồng. Ảnh: Hoan Nguyễn

Hành vi nêu trên của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến các quy định về quản lý thuế và các quy định trong lĩnh vực tài chính quản lý và sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng của Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng.



Vì vậy, các bị cáo đều phải chịu tình tiết định khung hình phạt là "Có tổ chức" đối với tội "Mua, bán trái phép hóa đơn" quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 203 của Bộ luật Hình sự.

Đối với các bị cáo khác phạm tội "Mua, bán trái phép hóa đơn" và các bị cáo khác phạm tội "Trốn thuế", các bị cáo đều thực hiện hành vi phạm tội nhưng chỉ mang tính đồng phạm giản đơn, không coi là có tổ chức.