Tuyên án đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng

Ngày 29/8, TAND TP.Đà Nẵng đã đưa ra xét xử nhóm người Việt Nam và Trung Quốc "Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép".



Ba bị cáo là Chen Xian Fa (SN 1993, trú An Khê, Phúc Kiến, Trung Quốc), Hồ Thị Thu Trinh (1996, trú xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) và Huỳnh Ngọc Diễm (SN 1979, trú đường Nghiêm Xuân Yêm, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng).

Hướng dẫn viên câu kết với giáo viên

Tại phiên tòa, bị cáo Hồ Thị Thu Trinh cho biết, chỉ nghĩ việc môi giới thuê nhà cho người nước ngoài mà không biết như vậy là vi phạm pháp luật. Trinh giới thiệu cho bị cáo Fa thuê nhà 3 lần.

Quá trình đi dạy thêm tiếng Trung Quốc, bị cáo Trinh quen Diễm và Diễm có nhờ giới thiệu cho thuê nhà và được hưởng hoa hồng. Khi môi giới cho thuê nhà, bị cáo Trinh cho rằng sơ suất nên không hỏi giấy tờ. "Bị cáo chỉ nghĩ giới thiệu và kiếm tiền hoa hồng nên không hỏi giấy tờ", bị cáo Trinh nói.

Các bị cáo tại toà.

Trước khi quen Fa qua mạng xã hội, Trinh khai báo trước đó có giới thiệu một số người nước ngoài với chủ nhà để thuê ngắn hạn. Sau đó, chủ nhà và người thuê nhà làm việc với nhau, bị cáo không hỏi giấy tờ tùy thân, cũng không hỏi mục đích thuê nhà.

Trong thời gian bị cáo Fa đến ở thì Trinh không liên lạc, không lui tới. Bị cáo Trinh cũng khai nhận số tiền trong các tài khoản ngân hàng là do đi làm và mẹ cùng chị gửi. Trong thời gian sinh viên, bị cáo đi làm thêm và dạy gia sư. Từ 2018 đến 2020 có đi phiên dịch, hướng dẫn viên du lịch và dạy tiếng Trung.

Trinh chỉ thừa nhận khoảng 20 triệu đồng trong số tiền gần 1 tỷ đồng trong các tài khoản là tiền bất chính, còn lại là tiền lao động chân chính và của gia đình.

Trong khi đó, bị cáo Huỳnh Ngọc Diễm cho biết là giáo viên dạy giỏi của một trường trên địa bàn TP.Đà Nẵng. Do nói tiếng Trung Quốc chưa thành thạo. Bị cáo Trinh có thông báo cho bị cáo Diễm việc các đối tượng không có giấy tờ và cũng thừa nhận chưa bao giờ hỏi giấy tờ của các vị khách Trung Quốc.

"Nay bị cáo đã biết sai vì đã tiếp tay cho những người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam trái phép", bị cáo Diễm nói.

Chủ tọa phiên tòa cho rằng, việc 2 bị cáo tiếp tay cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam ngoài ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn còn dẫn đến nguy cơ lây nhiễm Covid-19 vào Việt Nam, dẫn đến hậu quả cả thành phố, cả nước phải gồng mình chống dịch.

Chen Xian Fa nhập cảnh trái phép để bán hàng

Tại tòa, bị cáo Chen Xian Fa thừa nhận toàn bộ hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam của mình. Bị cáo khai nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nhằm mục đích chạy quảng cáo trên mạng và bán hàng.

Bị cáo lên mạng tìm người môi giới để vào Việt Nam và đã 3 lần nhập cảnh Việt Nam, tất cả đều qua đường tiểu ngạch.

Bị cáo này khai: "Phải qua Việt Nam để bán hàng chạy quảng cáo vì mặt hàng bị cáo bán là hàng đặc sản Việt Nam, phải có hình ảnh để thực tế tại Việt Nam để dễ bán hàng hơn".

HĐXX đặt câu hỏi về việc có nhiều máy tính, thiết bị điện tử, thiết bị di động, bị cáo Fa cho biết phải có nhiều thiết bị điện tử để kết bạn với nhiều người mới bán được nhiều hàng. Bị cáo bán hàng qua mạng, có người đặt mua thì chuyển hàng về Trung Quốc để bán.

Bị cáo này cũng cho rằng, bản thân mình không am hiểu pháp luật nên không rõ việc trốn thuế.

Trong khi đó, đại diện VKSND TP.Đà Nẵng cho rằng, các bị cáo Trinh và Diễm có trình độ, có nhận thức và am hiểu pháp luật nhưng đã tiếp tay, tích cực giúp sức các đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

VKSND TP.Đà Nẵng đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Trinh và Diễm mức án từ 5-6 năm tù.

Hành vi vi phạm pháp luật này của 3 bị cáo ngoài việc ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn còn gây nguy cơ lây nhiễm Covid-19 vào Việt Nam. Do đó cần có bản án nghiêm minh, đủ sức răn đe.

Dựa trên các quy định của pháp luật, VKSND TP.Đà Nẵng đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Trinh và Diễm mức án từ 5-6 năm tù, phạt bổ sung 40 triệu đồng/người. Bị cáo Chen Xian Fa bị đề nghị tuyên phạt 7-8 năm tù.

Sau khi xem xét các tình tiết, tòa tuyên phạt Chen Xian Fa 8 năm tù, Hồ Thị Thu Trinh 6 năm tù, Huỳnh Ngọc Diễm 5 năm tù. Phạt bổ sung 40 triệu đồng/người đối với Trinh và Diễm.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 11/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng phối hợp Phòng An ninh đối ngoại và Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố kiểm tra hành chính tại nhà số 39 Dương Tử Giang, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, phát hiện trong nhà có 4 người Trung Quốc là Chen Xian Fa, Wang Wen Di (1993), Chen Shuang Gui (1994) và Wang Jiang Bo (1989).

Thời điểm kiểm tra, những người này không có hộ chiếu, thị thực, không có thông tin xuất nhập cảnh trong hệ thống đang quản lý. Qua điều tra, nhóm này khai nhận: Ngày 23/6, Chen Xian Fa (đang ở Trung Quốc) liên hệ qua mạng Wechat với Hồ Thị Thu Trinh ở tại Đà Nẵng hỏi thuê một căn nhà có 3 phòng ngủ.

Dù biết Chen Xian Fa không có thị thực nhập cảnh vào Việt Nam, nhưng Trinh vẫn đồng ý tìm nhà cho thuê. Trinh liên hệ với Huỳnh Ngọc Diễm để liên lạc, thuê nhà số 39 Dương Tử Giang, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thỏa thuận giá 19 triệu đồng/tháng trong thời gian 3 tháng.

Sau đó Trinh và Diễm thống nhất nâng giá hợp đồng lên 23 triệu đồng/tháng để hưởng tiền chênh lệch. Ngày 28/6, từ Nam Ninh, Quảng Tây (Trung Quốc), Chen Xian Fa rủ Wang Wen Di, Chen Shuang Gui và Wang Jiang Bo nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, được một lái xe người Việt Nam đón về Đà Nẵng, dẫn tới nhà 39 Dương Tử Giang.

Quá trình điều tra, khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ hơn 230 laptop, ĐTDĐ, thiết bị phát sóng Cơ quan điều tra cũng ra lệnh phong tỏa tài khoản tại các ngân hàng của Hồ Thị Thu Trinh với tổng số tiền bị phong tỏa là hơn 919,217 triệu đồng và Huỳnh Ngọc Diễm 64,814 triệu đồng.

Ngoài vụ tổ chức cho nhóm người Trung Quốc nhập cảnh, lưu trú trái phép bị công an phát hiện khởi tố, VKSND truy tố, Trinh khai nhận trước đó đã liên hệ với Diễm thuê nhà để Chen Xian Fa 2 lần đưa người Trung Quốc nhập cảnh, cư trú trái phép tại Đà Nẵng.