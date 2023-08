Bình Dương: Cần hơn 6.000 tỷ đồng để nâng cấp tuyến đường ven sông Sài Gòn

Nâng cấp tuyến đường ven sông Sài Gòn

Tại buổi làm việc mới đây với Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương về đầu tư công, UBND TP.Thuận An cho biết đang tập trung giải ngân nguồn vốn đối với nhiều dự án trọng điểm.

Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường ven sông Sài Gòn đi qua địa bàn là một trong những dự án lớn do TP.Thuận An thực hiện.

Ông Nguyễn Thanh Tâm – Chủ tịch UBND TP.Thuận An cho biết, Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường ven sông Sài Gòn chia thành nhiều đoạn.

Ông Nguyễn Thanh Tâm – Chủ tịch UBND TP.Thuận An báo cáo Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường ven sông Sài Gòn. Ảnh: Đỗ Trọng

Đoạn từ rạch Bình Nhâm đến giáp cảng An Sơn (thuộc phường Bình Nhâm và xã An Sơn) có chiều dài tuyến 2,2km.

Đoạn này có tổng mức đầu tư dự kiến 1.463,85 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng 159,66 tỷ đồng; chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng 949,32 tỷ đồng. Dự kiến thực hiện dự án trong nhiệm kỳ 2026-2030.

Đoạn thứ 2, từ cảng An Sơn đến rạch Bà Lụa (thuộc xã An Sơn) có chiều dài tuyến 2,1km. Tổng mức đầu tư dự kiến 1.389,17 tỷ đồng.

Trong đó, chi phí xây dựng 152,4 tỷ đồng; chi phí bồi thường bồi thường giải phóng mặt bằng 900 tỷ đồng. Đoạn này hiện đang nghiên cứu phương án đầu tư.

Đoạn thứ 3 từ đường Gia Long đến đường Vĩnh Phú 40 (thuộc phường Lái Thiêu và phường Vĩnh Phú) có chiều dài 1,8km.

Dự kiến tổng mức đầu tư 1.483,68 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường giải tỏa 990,47 tỷ đồng, chi phí xây dựng 133,53 tỷ đồng.

Hiện nay dự án đang được khảo sát, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư để trình các ngành thẩm định, phê duyệt.

Đoạn từ đường Vĩnh Phú 40 đến giáp cầu Vĩnh Bình (thuộc phường Vĩnh Phú) có chiều dài 3,9km. Dự kiến tổng mức đầu tư 1.693,61 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường giải tỏa 950 tỷ đồng; chi phí xây dựng 333,04 tỷ đồng.

Khu vực cảng An Sơn, TP.Thuận An. Ảnh: Trần Khánh

Sông Sài Gòn chảy qua các phường Vĩnh Phú, Lái Thiêu, Bình Nhâm và xã An Sơn của TP.Thuận An. Hành lang ven sông Sài Gòn được quy hoạch là trục cảnh quan quan trọng của TP.Thuận An.

Theo quy hoạch đô thị Thuận An, tuyến đường ven sông Sài Gòn kết nối từ cầu Bà Lụa (TP.Thủ Dầu Một) đến cầu Vĩnh Bình (giáp TP.HCM), tổng chiều dài toàn tuyến trên 13km.

Ông Tâm cho biết, TP.Thuận An là một đô thị nén, mật độ dân số rất cao. Việc triển khai xây dựng đô thị ven sông Sài Gòn là cần thiết và có nhiều dư địa phát triển. TP.Thuận An đang cùng đơn vị tư vấn tính toán phát triển đô thị một cách hợp lý, hài hòa bảo đảm về quy mô, cảnh quan.

TP.Thuận An nỗ lực hoàn thành các dự án trọng điểm khác

Với Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13, TP.Thuận An đang tiến hành chi trả bồi thường, hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng.

Theo đó, đoạn từ nút giao Tự Do đến ngã tư Lê Hồng Phong, đã chi trả 627,80 tỷ đồng, đạt 83%. Đoạn từ cầu Ông Bố đến nút giao Hữu Nghị, đã chi trả 475,4 tỷ đồng, đạt 64%. Đoạn từ cổng chào Vĩnh Phú đến ngã tư cầu Ông Bố đã thanh toán 1.199,5 tỷ đồng, đạt 42,65% kế hoạch.

Đối với Dự án đường Vành đai 3, UBND thành phố đã phê duyệt các phương án bồi thường và đang tiến hành chi trả.

Một góc TP.Thuận An. Ảnh: Quốc Chiến

Ngoài ra, Dự án Xây dựng Trung tâm Chính trị - Hành chính Thuận An đã được TP.Thuận An bố trí quỹ đất xây dựng khoảng 7ha, với tổng mức đầu tư khái toán khoảng 500 tỷ đồng.

Với dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường ven sông Sài Gòn, ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh – Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bình Dương đề nghị TP.Thuận An cần rà soát để điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch chung của thành phố và của tỉnh.

TP.Thuận An cũng cần nghiên cứu phương án giải tỏa mặt bằng phải đảm bảo lộ giới đã quy hoạch; thu hút đầu tư các trục đô thị dọc theo tuyến đường.

Ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư Thường trực lưu ý TP.Thuận An cần bảo vệ hệ sinh thái ven bờ sông, đảm bảo ổn định địa chất, đồng bộ và phù hợp với quy hoạch các địa phương và của tỉnh.

Đồng thời, TP.Thuận An tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành tỉnh trong triển khai thực hiện các công trình trọng điểm của địa phương, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của thành phố trong thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị.