Tuyệt chiêu làm bánh nướng nhân thịt giòn, ngọt, ai ăn cũng phải tán thưởng

Món bánh nướng nhân thịt ngon tuyệt. Đã lâu rồi tôi không làm món tráng miệng và hôm nay Niuniu lại đòi ăn bánh, điều này không thể làm khó được mẹ đầu bếp của cô ấy, tôi, vì vậy tôi đã đi tìm nguyên liệu.

Trong góc tủ lạnh, tôi tìm thấy một lọ ruốc lợn nhỏ lần trước chưa dùng hết. Hôm nay tôi sẽ làm cho bạn một cái bánh nhân thịt. Chà bông thịt do mình tự làm, đảm bảo an toàn cho sức khỏe, không có chất phụ gia, dùng làm món ăn dặm cho trẻ là an toàn nhất.

Nguyên liệu làm bánh nướng nhân thịt

- 20 gam ruốc lợn

- 2 muỗng đường bột

- 120 gam bột năng

- Trứng, 1 gam muối nở, 3 muỗng dầu ăn, 30 gam mè đen.

Cách làm bánh nướng nhân thịt:

Bước 1: Cho một lượng muối nhỏ vào một chiếc bát sạch và dùng tay nhúm một chút muối. Đập một quả trứng vào bát và dùng đũa trộn đều muối và trứng.

Bước 2: Dùng rây để rây bột baking soda và đường bột vào âu. Nếu không có đường bột, bạn có thể cho đường trắng vào máy xay thực phẩm và xay thành đường bột mịn để sử dụng.