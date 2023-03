Tỷ giá USD ngày 15/3/2023 biến động tăng giảm không đồng nhất giữa các ngân hàng

Tỷ giá USD trong nước

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.619 VND/USD (tăng 1 đồng so với hôm qua). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện mua vào ở mức 24.450 VND/USD (không đổi) và bán ra ở mức 24.780 VND/USD (không đổi).

Tỷ giá USD hôm nay biến động tăng giảm không đồng nhất giữa các ngân hàng. Ngân hàng VPBank giữ nguyên cả giá mua và giá bán ở mức 23.415 – 23.765 VND/USD. Ngân hàng Á Châu giữ nguyên cả giá mua và giá bán ở mức 23.350 – 23.900 VND/USD. Ngân hàng Đông Á tăng 10 đồng giá mua nhưng giữ nguyên giá bán ở mức 23.450 – 23.790 VND/USD. Vietcombank tăng 30 đồng cả giá mua và giá bán lên mức 23.400 – 23.770 VND/USD.

Giá mua USD hiện nằm trong khoảng từ 23.350 – 23.469 VND/USD, còn bán ở mức 23.681 –23.900 VND/USD. Trong đó, Ngân hàng HSBC vừa có giá mua USD cao nhất vừa có giá bán USD thấp nhất so với các ngân hàng khác.

Giá USD tự do niêm yết ở mức mua vào 23.680 đồng/USD (giảm 70 đồng so với hôm qua) và bán ra 23.750 đồng/USD (giảm 70 đồng).

Hôm nay, tỷ giá trung tâm tăng nhẹ so với hôm qua nhưng giá bán USD trên thị trường tự do lại giảm và giá USD tại các ngân hàng thương mại biến động tăng giảm không đồng nhất.

USD thế giới

USD Index hiện ở mức 103,71. Đầu ngày, chỉ số USD-Index đạt 103,68 điểm, giảm 0,07 điểm so với hôm qua.

Bộ Lao động Mỹ đã công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 tăng 0,4% so với tháng 1 và tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tháng thứ 8 liên tiếp lạm phát của Mỹ giảm so với tháng liền trước.

Dù vậy, lạm phát vẫn còn cách xa mục tiêu 2% của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đặt ra. Điều này cho thấy có thể Fed sẽ càng khó khăn hơn trong cuộc chiến chống lạm phát sau khi 2 ngân hàng phá sản.