Tỷ giá USD ngày 14/3/2023 tăng trở lại tại các ngân hàng, thị trường tự do

Tỷ giá USD trong nước

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.618 VND/USD (giảm 20 đồng so với hôm qua). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện mua vào ở mức 24.450 VND/USD (không đổi) và bán ra ở mức 24.780 VND/USD (không đổi).

Tỷ giá USD hôm nay tăng trở lại tại hầu hết các ngân hàng thương mại. Ngân hàng VPBank tăng 25 đồng cả giá mua và giá bán lên mức 23.390 – 23.740 VND/USD. Ngân hàng Á Châu giảm 100 đồng cả giá mua và giá bán xuống mức 23.350 – 23.900 VND/USD. Ngân hàng Đông Á tăng 40 đồng cả giá mua và giá bán lên mức 23.460 – 23.790 VND/USD. Vietcombank tăng 30 đồng cả giá mua và giá bán lên mức 23.400 – 23.770 VND/USD.

Giá mua USD hiện nằm trong khoảng từ 23.350 – 23.487 VND/USD, còn bán ở mức 23.699 –23.900 VND/USD. Trong đó, Ngân hàng HSBC vừa có giá mua USD cao nhất vừa có giá bán USD thấp nhất so với các ngân hàng khác.

Giá USD tự do niêm yết ở mức mua vào 23.750 đồng/USD (tăng 20 đồng so với hôm qua) và bán ra 23.820 đồng/USD (tăng 40 đồng).

Hôm nay, tỷ giá trung tâm giảm so với hôm qua nhưng giá USD tại các ngân hàng thương mại và giá bán USD trên thị trường tự do lại tăng.

USD thế giới giảm

USD Index hiện ở mức 103,82 theo ghi nhận đầu giờ chiều nay (giờ Việt Nam). Tỷ giá euro so với USD giảm 0,21% ở mức 1,0711. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,21% ở mức 1,2159. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,38% ở mức 133,72.

Việc 2 ngân hàng Mỹ liên tiếp phá sản khiến thị trường tài chính rối loạn nhưng ở chiều ngược lại, một số ý kiến cho rằng có thể cú sốc này sẽ khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm hoặc thậm chí ngừng nâng lãi suất, đẩy giá USD giảm mạnh.

Nhà đầu tư hiện đang hy vọng rằng Fed sẽ nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 21 - 22/3. Đồng thời nhiều người cũng dự báo vào cuối năm nay, Fed sẽ cắt giảm 0,75 điểm phần trăm, đưa lãi suất xuống mức mục tiêu 4 - 4,25% sau khi có thể đạt mức sát 5% vào tháng 5 tới.