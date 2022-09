UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định 78 của Chính phủ

Để thực hiện tốt hơn nữa Nghị định 78 trong giai đoạn mới, bà Nguyễn Thị Hằng - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh An Giang tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang, đặc biệt là mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội.