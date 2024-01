UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo "nóng" vụ rải tờ rơi nói xấu lãnh đạo, cán bộ phường Nghi Hương (Cửa Lò, Nghệ An) UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo "nóng" vụ rải tờ rơi nói xấu lãnh đạo, cán bộ phường Nghi Hương (Cửa Lò, Nghệ An)

Chiều 3/1, trao đổi với phóng viên, ông Đặng Thanh Tùng - Chánh VP UBND tỉnh Nghệ An cho biết, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh thông tin Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phản ánh về việc rải tờ rơi nói xấu lãnh đạo, cán bộ phường Nghi Hương (Cửa Lò, Nghệ An).