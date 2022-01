'Ùn tắc như Tân Sơn Nhất là do điều kiện khách quan thời tiết sương mù'

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết: "Bộ GTVT đã ban hành các kế hoạch thông qua các quyết định, công điện hướng dẫn tất cả các các địa phương, đơn vị liên quan, vận tải đường bộ, thủy nội địa, hàng hải, hãng hàng không đảm bảo việc đi lại trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022.

Công tác phòng chống dịch trên các lĩnh vực vận tải dựa trên cơ sở hướng dẫn chung của Bộ Y tế. đảm bảo an toàn phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, đảm bảo giao thông thông suốt trước, trong và sau Tết Nhâm Dần và lễ hội Xuân 2022.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông. Ảnh: Thanh Phong

Bên cạnh đó, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, kiểm soát và siết chặt kỉ cương ở các bến xe, bến tàu, cảng hàng không để đảm bảo trật tự an ninh, an toàn hành khách, nhưng điều đặc biệt lưu lý là kiểm soát dịch trong điều kiện vận tải.

Theo Thứ trưởng Đông, tất cả lịch chúng ta có thể thay đổi theo thời gian và theo hướng dẫn chung về kiểm soát dịch của Bộ Y tế, ví dụ như những ngày gần đây, kiểm soát của hàng không đã nới lỏng hơn rất nhiều để phục vụ tốt hơn cho người dân với điều kiện đã tiêm đầy đủ vaccine… Ngay cả chuyện kết nối quốc tế chúng ta cũng có việc test nhanh, xem xét các trường hợp giảm thủ tục, hoặc điều chỉnh việc test đó, hạn chế ùn tắc cửa khẩu cảng hàng không.

"Ngày Tết đảm bảo trật tự an toàn giao thông là hết sức quan trọng. Từ cái đó, yêu cầu tất cả các cơ quan chức năng liên quan, thanh tra giao thông, các nhà chức trách, cơ quan quản lý nhà nước phải vào cuộc kiểm tra, kiểm soát tình trạng này", Thứ trưởng Đông cho hay.

Sân bay Tân Sơn Nhất những ngày cao điểm Tết Nguyên đán 2022. Ảnh: D.V

Lãnh đạo Bộ GTVT cho rằng, đối với vận tải đường bộ, năm nay giảm rất nhiều nhu cầu so với các năm, kể cả năm 2020. Thứ hai, vận tải đường sắt cũng giảm, được 30-35% so với hằng năm. Hàng không mấy ngày gần đây có tăng trưởng lên, gây ùn cục bộ như ở Tân Sơn Nhất. So với năm 2019, khoảng 110.000 hành khách/ngày, năm 2021 đạt 90.000 hành khách/ngày.

Năm nay cao điểm nhất, những ngày vừa rồi lên cao nhất là do nhu cầu đi lại, kiểm soát dịch của các địa phương, người dân đăng ký có đột phá nhưng chỉ đạt 70.000 hành khách/ngày.

Như vậy nhu cầu vận tải tôi cho là không cao, phương tiện và việc đáp ứng nhu cầu vận tải không vấn đề gì. Cục bộ vẫn có ùn tắc như Tân Sơn Nhất do điều kiện khách quan thời tiết sương mù, máy bay xuất phát từ Hà Nội phải đến 9h30 mới cất cánh được.

Nhưng ùn tắc đã được xử lý ngay trên cơ sở giãn, cho bay đêm, thúc đẩy việc kiểm soát dịch được thuận lợi hơn, những ngày gần đây đã giảm đi rất nhiều. Bộ GTVT tin tưởng rằng với việc quản lý như vậy, sự theo dõi thường xuyên của chúng tôi cũng như sự vào cuộc của tất cả các đơn vị vận tải từ hàng không đến đường bộ, đường sắt, sẽ đáp ứng được nhu cầu đi lại trước, trong và sau Tết.