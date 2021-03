Uống cà phê- làm tăng hay giảm nguy cơ ung thư?

Cà phê chứa acrylamide làm tăng nguy cơ ung thư?

Theo Viện Nghiên cứu Ung thư Mỹ (AICR), không có bằng chứng chắc chắn rằng cà phê làm tăng nguy cơ ung thư.

Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu mối liên hệ giữa cà phê và ung thư trong nhiều thập kỷ. Nhưng vẫn còn rất nhiều điều họ không biết. Năm 2016, một hội đồng chuyên gia được triệu tập bởi Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) - chi nhánh của Tổ chức Y tế Thế giới chịu trách nhiệm đánh giá liệu một số chất gây ung thư - đã không thể kết luận rằng uống cà phê là chất gây ung thư dựa trên các bằng chứng hiện tại có sẵn.

Họ cũng phát hiện ra rằng uống cà phê không phải là nguyên nhân gây ra ung thư vú, tuyến tụy nhưng có thể làm giảm nguy cơ ung thư nội mạc tử cung và ung thư gan. Các bằng chứng được đánh giá là không đầy đủ đối với các loại ung thư khác. Lý do cho việc thiếu bằng chứng thuyết phục bao gồm kết quả không nhất quán giữa các nghiên cứu và các vấn đề về chất lượng dữ liệu.

Cà phê có thể chứa acrylamide, một chất hóa học cũng được sử dụng trong một số quy trình công nghiệp nhất định và đã được bán trên thị trường từ những năm 1950. Acrylamide được IARC phân loại là "chất có thể gây ung thư", chủ yếu dựa trên các thí nghiệm về độc tính gen ở động vật.

Năm 2002, các nhà khoa học Thụy Điển phát hiện ra rằng acrylamide có thể được hình thành từ asparagin (một loại axit amin) và đường trong quá trình nấu nướng ở nhiệt độ cao. Khám phá này đã dẫn đến một nghiên cứu tăng cường về mối liên quan giữa lượng acrylamide từ chế độ ăn uống và nguy cơ ung thư ở người. Trong năm 2011 và 2014, hai nghiên cứu lớn đã tổng kết các bằng chứng ở người và không tìm thấy mối liên hệ nào giữa acrylamide trong chế độ ăn và nguy cơ mắc một số bệnh ung thư.

AICR cho rằng, bạn phải hiểu rằng không có mối liên hệ nào được thiết lập giữa acrylamide trong thực phẩm và nguy cơ ung thư cho con người. Acrylamide làm tăng nguy cơ ung thư cho động vật thí nghiệm với số lượng cao hơn rất nhiều so với những gì con người nhận được từ cà phê.

Công dụng chống ung thư khi uống cà phê

Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, các nghiên cứu gần đây cho thấy cà phê có thể làm giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư, bao gồm ung thư đầu và cổ, đại trực tràng, ung thư vú và ung thư gan, mặc dù những tác dụng có lợi tiềm ẩn của cà phê vẫn chưa được hiểu rõ. Hàng trăm hợp chất hoạt tính sinh học bao gồm caffeine, flavonoid, lignans và các polyphenol khác được tìm thấy trong cà phê rang.

Những chất này và các hợp chất cà phê khác đã được chứng minh là làm tăng tiêu hao năng lượng, ức chế tổn thương tế bào, điều chỉnh các gen liên quan đến sửa chữa DNA, có đặc tính chống viêm và / hoặc ức chế di căn, trong số các hoạt động khác. Cũng có bằng chứng cho thấy uống cà phê có liên quan đến giảm nguy cơ kháng insulin và bệnh tiểu đường loại 2, có liên quan đến nguy cơ mắc và / hoặc tử vong ung thư đại trực tràng, gan, vú và ung thư nội mạc tử cung.

AICR cũng cho rằng có bằng chứng chắc chắn rằng cà phê có thể làm giảm nguy cơ ung thư nội mạc tử cung và ung thư gan. Bằng chứng về việc uống cà phê đối với một số bệnh ung thư phổ biến khác cho thấy tác dụng bảo vệ hoặc không có tác dụng.

Tuy nhiên, AICR không thể đưa ra bất kỳ khuyến nghị cụ thể nào về việc tiêu thụ cà phê vì có quá nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Ví dụ, lợi ích của việc uống cà phê thường xuyên hay một lượng lớn có phải là lợi ích không? Cũng không có bằng chứng về ảnh hưởng của việc thêm sữa và/hoặc đường, hoặc uống cà phê có chứa caffein, không chứa caffein, hòa tan hoặc cà phê lọc.

Các hợp chất phyto trong cà phê có khả năng làm giảm nguy cơ mắc một số dạng ung thư ở những người uống cà phê.

Sau khi xem xét có hệ thống các tài liệu khoa học toàn cầu, AICR / WCRF đã phân tích cà phê ảnh hưởng như thế nào đến nguy cơ phát triển ung thư. Theo đó, có thể có bằng chứng cho thấy cà phê giảm nguy cơ ung thư nội mạc tử cung và ung thư gan. Ngoài ra, có bằng chứng hạn chế cho thấy cà phê có thể giảm nguy cơ các bệnh ung thư miệng, hầu họng, thanh quản và da, mặc dù vẫn cần nghiên cứu thêm để xác định xem đây có phải là mối liên hệ nhân quả hay không.

Uống bao nhiêu cà phê là đủ?

Đối với sức khỏe nói chung, nghiên cứu từ Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu (EFSA) cho thấy rằng người lớn khỏe mạnh, bao gồm cả phụ nữ mang thai, uống không quá 200 miligam caffein trong một lần uống là an toàn. Con số này gần tương đương với hai phần cà phê tách cà phê của cà phê phin. Uống tới 400 miligam caffein (khoảng 4 tách cà phê phin) mỗi ngày không gây lo ngại về an toàn cho hầu hết những người khỏe mạnh (không mang thai).

Nhìn chung, có vẻ như uống cà phê có thể có lợi cho sức khỏe, nhưng những rủi ro vẫn chưa rõ ràng. Nghiên cứu sâu hơn là cần thiết để hiểu đầy đủ hơn các cơ chế sinh học liên quan đến việc uống cà phê, tiếp xúc với acrylamide và nguy cơ ung thư.