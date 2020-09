Ủy viên Bộ Chính trị Trương Thị Mai: Công tác cán bộ là khâu then chốt, điểm đột phá

Sáng 21/9, 322 đại biểu đại diện cho 50.604 đảng viên của tỉnh Hà Nam đã tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đây là Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh đầu tiên diễn ra trên cả nước.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

100% huyện đạt nông thôn mới

Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận T.Ư đánh giá Hà Nam đã chú trọng, làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

"Năng lực, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu có chuyển biến tích cực.

Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp được đổi mới, nâng cao hiệu quả.

Công tác dân vận sâu sát cơ sở hơn, quan tâm giải quyết nguyện vọng chính đáng của nhân dân, nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là những nơi nhạy cảm, phức tạp.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tích cực vai trò đại diện, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tập hợp, vận động nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân", bà Trương Thị Mai nói.

Bà Trương Thị Mai nhấn mạnh, công tác cán bộ phải là khâu then chốt, điểm đột phá; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đoàn kết nội bộ Đảng làm cơ sở để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hà Nam khai mạc Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước.

Được biết, nhiệm kỳ qua, kinh tế của tỉnh Hà Nam duy trì tốc độ tăng trưởng cao (bình quân đạt 10,1%/năm), cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực (công nghiệp - xây dựng chiếm 63%; nông lâm nghiệp, thuỷ sản giảm còn 9,5%).

Năm 2020, GRDP bình quân đầu người tăng gấp 1,7 lần, thu ngân sách gấp 2,8 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được quan tâm, tỷ lệ cơ giới hoá, giá trị sản xuất trên 1 ha đất canh tác tăng nhanh; công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đáng chú ý là tỷ trọng công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo chiếm tỷ lệ cao.

Hà Nam đã hoàn thành mục tiêu 100% xã nông thôn mới từ tháng 9/2019, là tỉnh thứ 4 trong toàn quốc có 100% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới từ tháng 8/2020, tỷ lệ đô thị hoá đạt 37,15%; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục mở rộng, đồng bộ hơn, nhất là hệ thống giao thông kết nối, các khu, cụm công nghiệp, hạ tầng thương mại - dịch vụ.

322 đại biểu có mặt tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX.

"Thay mặt Bộ Chính trị, tôi đánh giá cao, biểu dương và chúc mừng những thành tích Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, kết quả đó tạo nền tảng quan trọng để Hà Nam tiếp tục phát triển nhanh, đạt được những mục tiêu nhiệm kỳ đến, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và phát triển chung của đất nước" - Trưởng Ban Dân vận T.Ư nói.

Người dân được thụ hưởng

Bà Trương Thị Mai cũng nhấn mạnh thêm một số nội dung để Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam thảo luận.

Một là, những năm tới, bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều thay đổi phức tạp, nhanh chóng, khó lường.

Đảng bộ Hà Nam cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc những yếu tố tác động, tận dụng được cơ hội để khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, vượt qua khó khăn, thách thức, đưa Hà Nam tiếp tục có bước phát triển mới.

Hai là, tăng cường công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững bản chất cách mạng và khoa học, gắn bó mật thiết với Nhân dân...

Ba là, tiếp tục nâng cao tính bền vững trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; đổi mới tư duy, có quyết tâm cao, nỗ lực lớn thực hiện có hiệu quả, thực chất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của nhiệm kỳ tới, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện các đột phá...", Trưởng Ban Dân vận Trung ương cho biết.

Đồng thời, bà Trương Thị Mai cũng yêu cầu Hà Nam chú trọng phát triển kinh tế đồng bộ với phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao phúc lợi, an sinh, có giải pháp giảm phân hoá giàu – nghèo, sao cho người dân Hà Nam được thụ hưởng những kết quả có được một cách công bằng, hợp lý nhất.

Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo nghề, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ hơn.

Đồng thời, quan tâm giải quyết những tiềm ẩn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân.

"Tôi đề nghị Đại hội phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm để lựa chọn những đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành khóa XX với cơ cấu hợp lý" – Trưởng Ban Dân vận T.Ư yêu cầu.