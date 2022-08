Trong No Time To Die, nam tài tử Daniel Craig đã chứng minh rằng James Bond không cần phải trẻ trung để mang tới sức sống "tươi mới" cho loạt phim. Quãng thời gian của Daniel Craig với tư cách là điệp viên tình báo Anh kéo dài hơn 15 năm và gói gọn trong 5 bộ phim.

Anh bắt đầu với Casino Royale được nhiều người khen ngợi vào năm 2006. Nam diễn viên đã khẳng định vị thế, xây dựng được hình tượng chàng điệp viên thực tế, gan góc và cung cấp một sự tương phản cần thiết đối với hình ảnh James Bond qua cách thể hiện của Pierce Brosnan trước kia. Các bộ phim của Daniel Craig được xây dựng cao trào mà đỉnh điểm là No Time To Die ra mắt năm 2021. Tuy phần cuối bị trì hoãn vì đại dịch nhưng vai diễn James Bond của anh kết thúc một cách phù hợp bằng cái chết đầy bất ngờ nhưng đầy tự sự.

Vấn đề tuổi tác của James Bond

Daniel đã để lại một vai diễn James Bond đầy sức nặng. (Ảnh: SCR).

Khi Daniel Craig ra đi, James Bond 26 sẽ phải củng cố và bắt đầu một kỷ nguyên mới cho 007. Điều này đã dẫn đến làn sóng đồn đoán từ người hâm mộ về việc tiếp tục nhân vật mang tính biểu tượng của Ian Fleming. Những cái tên như Idris Elba, Tom Hardy và Henry Cavill đã chiếm ưu thế trong cuộc tranh luận, nhưng theo một số nguồn tin, James Bond tiếp theo có thể trẻ hơn, những diễn viên nổi tiếng nhưng lớn tuổi này dường như đã bị loại khỏi cuộc đua.

Tuy nhiên, No Time To Die đã để lại một điều quan trọng, đó là một James Bond tuổi cao nhưng không bị kìm hãm bởi tuổi tác, thay vào đó trở nên hấp dẫn và lôi cuốn hơn. Daniel Craig đã ở tuổi 50 khi tham gia No Time To Die và được cho là màn trình diễn cảm xúc nhất của anh ấy. Sức nặng của cuộc hành trình và trải nghiệm của nam diễn viên với tư cách là một điệp viên già, người đã yêu, đã mất và được yêu là trọng tâm khiến James Bond của nam diễn viên ở tuổi ngũ tuần trở nên hấp dẫn hơn với người xem.

Henry Cavill, Idris Elba được đưa vào danh sách thay thế Daniel Craig cho vai diễn James Bond. (Ảnh: SCR).

Độ tuổi của mọi diễn viên James Bond đều khác nhau, nhưng trung bình là khoảng 38, điều này chắc chắn không phải là "trẻ" khi xem xét trên mặt bằng chung. Bản thân Daniel Craig cũng ở độ tuổi đó khi lần đầu tiên đảm nhận vai diễn này. Tuổi tác luôn là một yếu tố không thể thiếu trong tính cách của Bond, mang đến một gia vị quan trọng về sự quyến rũ, góc nhìn và sự tự tin về kinh nghiệm mà không nên dễ dàng gạt qua một bên. Trong Casino Royale, Craig đã chứng minh rằng nhân vật này có thể đầy tươi mới khi tuổi không còn trẻ và trong No Time To Die, anh đã chứng minh rằng nhân vật vẫn quyến rũ, nếu không muốn nói là quyến rũ hơn, trong khi tuổi không còn trẻ. Tuổi trẻ không phải là một yếu tố không thể thiếu đối với James Bond vì nó đơn giản là không cần thiết.

Tom Holland liệu có phù hợp với vai diễn James Bond? (Ảnh: IT).

Với những cái tên quen thuộc như Tom Holland được "ướm" cho Bond 26, thật dễ dàng để tưởng tượng rằng, vai diễn James Bond sẽ trở nên "khó xem" đối với khán giả. Mặc dù có thể lập luận rằng điều này sẽ có ý nghĩa đối với sự hồi sinh của James Bond và tạo ra một điều gì đó khác biệt, nhưng sự đa dạng không quan trọng bằng việc tìm được diễn viên phù hợp cho vai diễn. Daniel Craig có thể đã nói lời tạm biệt với James Bond trong No Time To Die nhưng lời chia tay đó không có nghĩa là cần phải thay đổi nhân vật mà anh được biết đến và yêu thích.