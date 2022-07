VCCI: Nên bỏ quy định dự thảo "cửa hàng tiện lợi sẽ phục vụ khách trong phạm vi... 500m"

Góp ý với Bộ Công Thương hôm nay, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị cơ quan này bỏ đề xuất cửa hàng tiện lợi chủ yếu bán cho khách trong phạm vi 500m vì không khả thi. Theo VCCI, nếu quy định như vậy, chủ cửa hàng không thể biết khách hàng đang sinh sống tại đâu. Chưa kể, nếu cửa hàng nào phục vụ khách mua ngoài 500m có thể vi phạm pháp luật và bị xử phạt.

Theo VCCI, các tiêu chí về hành chính này giúp dễ quản lý, kiểm tra nhưng không phù hợp thực tế. Dự thảo Thông tư về phát triển hạ tầng thương mại của Bộ Công Thương còn đưa ra một số quy định bất hợp lý, can thiệp vào quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp, và làm tăng chi phí không cần thiết. "Việc bố trí không gian kinh doanh phụ thuộc vào nhu cầu của khách hàng và khả năng cung cấp của doanh nghiệp. Doanh nghiệp và người tiêu dùng sẽ tự điều chỉnh theo diễn biến của thị trường mà không cần nhà nước can thiệp", VCCI bình luận.