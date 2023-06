Về Củ Chi hái măng cụt, chôm chôm mùa "Hoa thơm trái ngọt"

Sáng 3/6, UBND huyện Củ Chi tổ chức Lễ phát động chương trình du lịch “Hoa thơm, trái ngọt vùng Đất Thép” năm 2023 tại xã Trung An. Đây là chương trình nhằm giới thiệu lịch sử, nét đẹp văn hóa, truyền thống, cảnh quan thiên nhiên và các sản phẩm đặc trưng của huyện Củ Chi.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hằng - Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi cho biết, chương trình phát động du lịch với chủ đề "Hoa thơm trái ngọt vùng đất thép năm 2023" diễn ra từ ngày 3/6 đến ngày 10/6 tại xã Trung An (huyện Củ Chi). Chương trình có nhiều hoạt động như: tái hiện cảnh chợ quê, bày bán các sản phẩm, món ăn chế biến từ trái cây, chương trình văn nghệ, các trò chơi dân gian, tham quan mua sắm ở vườn trái cây…

"Thông qua hoạt động này huyện Củ Chi mong muốn giới thiệu, quảng bá hình ảnh, con người, ẩm thực vùng đất Củ Chi đến du khách và giới thiệu các sản phẩm nông sản, trái cây tiêu biểu của huyện. Qua đó đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới bền vững. Hướng đến mục tiêu xây dựng huyện Củ Chi thành điểm đến du lịch xanh, kết nối nhà nông, doanh nghiệp và du khách nhằm góp phần thực hiện hiệu quả chương trình phát triển du lịch trên địa bàn huyện", bà Hằng cho biết.

Sau phần khai mạc, các đại biểu, du khách đã tham quan trải nghiệm, thưởng thức trái cây, mua sắm tại chợ quê. Mùa trái cây năm nay, xã Trung An có 35 nhà vườn hiện đang mở cửa đón khách tham quan. Trong đó chủ yếu là các vườn chôm chôm, măng cụt, dâu da, mít...

Nhiều gia đình đưa con em tham gia hoạt động hái trái cây trong các nhà vườn tại xã Trung An, huyện Củ Chi. Ảnh: Quang Sung

Với khí hậu trong lành, mát mẻ, những vườn trái cây trĩu quả, ngọt thơm dự kiến sẽ thu hút du khách. Đến tham quan các vườn trái cây tại xã Trung An, du khách sẽ được dạo quanh các khu vườn bằng xe đạp, đi dạo dưới những tán cây mát rượi, thưởng thức loại trái cây do chính tay mình hái và trải nghiệm những món ăn đặc sản tại địa phương.

Vừa qua, tại Hội thi “Trái ngon - An toàn Nam Bộ” năm 2023 do Sở NNPTNT TP.HCM và Khu du lịch Suối Tiên tổ chức, giải nhất măng cụt được trao cho 3 nhà vườn, trong đó có một nhà vườn tại huyện Củ Chi, gồm: nhà vườn Phạm Văn Thuyền (huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng), nhà vườn Huỳnh Văn Phùng (huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) và nhà vườn Võ Thành Long (xã Trung An, huyện Củ Chi, TP.HCM).