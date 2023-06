Hội thi Trái ngon An toàn Nam Bộ 2023: TP.HCM lọt top với 1 loại quả được trồng ở Củ Chi Tìm kiếm những loại trái cây Nam Bộ ngon nhất, bất ngờ TP.HCM lọt top với 1 loại quả trồng ở Củ Chi

Hội thi Trái ngon - An toàn Nam Bộ 2023 đã tìm ra được những nhà vườn sở hữu loại trái cây ngon nhất. Một nhà vườn tại vườn trái cây Trung An, huyện Củ Chi có măng cụt đạt giải nhất hội thi “Trái ngon - An toàn Nam Bộ” 2023.

Hội thi “Trái ngon - An toàn Nam Bộ” năm 2023 do Sở NNPTNT TP.HCM và Khu du lịch Suối Tiên tổ chức, đã tìm ra những loại trái cây ngon nhất từ đông đảo nông dân khắp các tỉnh thành phía Nam gửi về.

Có 6 giải Nhất được trao cho các giống gồm sầu riêng Ri6, măng cụt, xoài cát Hòa Lộc và cam sành. Các nhà nông đạt giải tại Hội thi Trái ngon An toàn Nam Bộ 2023. Ảnh: BTC Giải nhất sầu riêng Ri6 được trao cho nhà vườn Từ Mỹ Vân (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai). Giải nhất xoài cát Hòa Lộc trao cho nhà vườn Huỳnh Văn Phiên (huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Giải nhất cam sành thuộc về nhà vườn Trần Thị Nhiên (huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng). Đáng chú ý, giải nhất măng cụt được trao cho 3 nhà vườn: Phạm Văn Thuyền (huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng), nhà vườn Huỳnh Văn Phùng (huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) và nhà vườn Võ Thành Long (xã Trung An, huyện Củ Chi, TP.HCM). Kết quả được công bố và giải thưởng được trao cho các nhà vườn vào cuối ngày 1/6 tại Khu du lịch Suối Tiên, TP.Thủ Đức, TP.HCM. Măng cụt được mã hoá theo mẫu dự thi, chấm kỹ lưỡng từ hình thức, chất lượng... Ảnh: Hồng Phúc Hội thi năm nay có 9 chủng loại trái cây chia thành 22 giống dự thi gồm bưởi, cam, dứa, măng cụt, nhãn, sầu riêng, thanh long, xoài, mít. Mít ruột đỏ là giống trái mới được bổ sung thêm trong năm nay. Tổng cộng có khoảng hơn 300 nhà vườn đăng ký dự thi và gửi về hơn 400 mẫu. Nhiều vườn đã thu hoạch sạch bách, giá sầu riêng tăng nhanh, hàng tuyển lên 85.000 đồng/kg Hội thi “Trái ngon - An toàn Nam Bộ” được tổ chức định kỳ hàng năm mỗi đầu dịp hè tại khu du lịch Suối Tiên, quy tụ rất đông bà con nông dân từ khắp các tỉnh thành mang trái cây các loại về dự thi. Hội thi do Sở NNPTNT TP.HCM (Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp là đơn vị thực hiện) phối hợp với khu du lịch Suối Tiên tổ chức. Ngoài ra, hội thi còn có sự đồng hành của Viện Cây ăn quả miền Nam trong công tác chấm thi. Sau 3 năm tạm ngưng do dịch Covid-19, năm 2023, Hội thi “Trái ngon - An toàn Nam Bộ” đã khởi động lại và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các nhà vườn. Hội thi Trái ngon An toàn Nam Bộ là sân chơi quen thuộc của các nhà nông miền Nam mỗi dịp hè hơn chục năm nay. Ảnh: Hồng Phúc Ban tổ chức đánh giá đây không chỉ là sân chơi quen thuộc của bà con nhà vườn tại TP.HCM và 21 tỉnh thành vùng Nam Bộ, mà quan trọng hơn, hội thi khuyến khích bà con nhà vườn trồng và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, lai tạo các giống mới có chất lượng tốt, cho năng suất cao. Ngoài mục đích tôn vinh những sản phẩm trái cây ngon, an toàn của miền Nam đến đông đảo người tiêu dùng, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư sản xuất, kinh doanh, quảng bá thương hiệu và tăng cường khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam. Hội thi cũng tìm ra những giống trái lạ, trái hiếm nhằm giới thiệu đến đông đảo khách tham quan góp phần đa dạng hóa bộ giống mới lạ của trái cây Nam Bộ. Qua 11 lần tổ chức, hội thi đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ lãnh đạo TP.HCM, cũng như sự ủng hộ và dự thi nhiệt tình của bà con nhà vườn, hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp từ khắp các tỉnh thành Nam Bộ, với tổng cộng 6.589 mẫu dự thi, của 4.960 nhà vườn. Nhiều bà con nhà vườn, hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp đã được tôn vinh, ký kết hợp đồng tiêu thụ với các nhà phân phối lớn, với sản phẩm đạt chất lượng, an toàn. Hàng nghìn người đổ về Lễ hội Trái cây Nam Bộ ở Suối Tiên trong ngày Quốc tế thiếu nhi 01/06/2023 13:34

