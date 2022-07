Vẻ đẹp sau 30 năm đăng quang của Hoa hậu cuộc thi nhan sắc được tổ chức một lần duy nhất

Mới đây, hoa hậu Đền Hùng Giáng My khiến công chúng xôn xao với bộ ảnh mới. Trong trang phục bikini, chị khoe làn da trắng không tì vết và gương mặt trẻ trung, xinh đẹp "không tuổi". Nhiều người khẳng định, Giáng My là một trong những hoa hậu thế hệ 7x đẹp nhất tại Việt Nam.

Hình ảnh mới nhất của Giáng My khiến công chúng ngỡ ngàng vì nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp (Ảnh: FBNV)

Với bộ bikini đơn giản và kín đáo, người đẹp vẫn hút mắt người xem. (Ảnh: FBNV)

Giáng My sinh năm 1971. Năm 1992, Giáng My tham gia và đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa hậu Đền Hùng khi đang là sinh viên của trường Nhạc viện Hà Nội. Đây là cuộc thi sắc đẹp được tổ chức 1 lần duy nhất và 30 năm qua Giáng My vẫn chưa có người kế vị.

Giáng My tại cuộc thi Hoa hậu Đền Hùng 1992. (Ảnh: FBNV)

Khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Đền Hùng 1992, Giáng My đang là sinh viên Nhạc viện Hà Nội (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam hiện nay). Cô gây ấn tượng với ban giám khảo bởi nhan sắc vừa rạng rỡ, vừa có kiến thức lịch sử nổi trội. Giáng My từng chia sẻ, hành trang đi thi của mình ở cuộc thi sắc đẹp kể trên ngoài trang phục còn có 3 cuốn sách về lịch sử.

Những năm 1990, Giáng My từng tham gia nhiều bộ phim được yêu thích như: Người đẹp đêm trăng, Yêu nàng hoa hậu, Sài Gòn trong trái tim em, Hoa hậu mồ côi, Truy lùng băng quỷ gió... Cô xuất hiện trên nhiều ảnh lịch và bìa báo.

Giáng My trong một bức ảnh lịch thập niên 90. (Ảnh: FBNV)

Ở tuổi 51, Hoa hậu Giáng My sống độc thân. Chị có một người con gái xinh đẹp với người tình cũ. Trên trang cá nhân, Giáng My thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường. Ở đó, chị có cuộc sống xa hoa với siêu xe đắt đỏ, đồ hiệu sang chảnh và biệt thự triệu đô.

Giáng My có cuộc sống sang chảnh hiện tại. (Ảnh: FBNV)