Vì sao Bộ Công an đề xuất cảnh vệ cho Chánh án TAND và Viện trưởng VKSND Tối cao?

Theo Bộ Công an, sau 5 năm thi hành, Luật Cảnh vệ năm 2017 xuất hiện nhiều điểm cần sửa đổi, trong đó có "đối tượng được cảnh vệ". Hiện nay, chỉ có ba nhóm được cảnh vệ là con người, khu vực trọng yếu và các sự kiện đặc biệt quan trọng.

Trong đó, con người gồm: cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc và khách quốc tế có tiêu chuẩn tương đương.

Cụ thể, điều 10 Luật cảnh vệ quy định 37 cán bộ thuộc trường hợp được cảnh vệ là: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng, nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Thủ tướng và các ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Phó chủ tịch nước, Phó chủ tịch Quốc hội và Phó Thủ tướng.

Bộ Công an cho rằng cần bổ sung thêm hai trường hợp cảnh vệ là Chánh án TAND Tối cao và Viện trưởng VKSND Tối cao. Trong đó, Chánh án TAND Tối cao hiện nay đang là Ủy viên Bộ Chính trị.

Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tọa một phiên tòa. Ảnh: TTXVN

Lý giải nguyên nhân đề xuất, Bộ Công an nêu, tình hình an ninh, chính trị trong nước và thế giới phức tạp, gần đây đã xảy ra một số vụ ám sát nhà lãnh đạo trên thế giới. Hơn nữa, đặc thù công việc Chánh án và Viện trưởng liên quan trực tiếp đến quyền sống, tự do con người nên mang tính rủi ro cao, cần được bảo vệ.

Hai chức danh này theo kết luận 35 của Bộ Chính trị thuộc nhóm các chức danh lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, ngang hàng với Phó chủ tịch nước, Phó thủ tướng, Phó chủ tịch Quốc hội. Hiện nay, người đứng đầu cơ quan lập pháp và hành pháp đều có chế độ bảo vệ, nên bổ sung người đứng đầu cơ quan tư pháp để đảm bảo cân bằng cả ba cơ quan quyền lực Nhà nước.

Dự thảo sửa đổi Luật Cảnh vệ năm 2017 còn đề xuất cụ thể hóa quyền hạn của lực lượng Cảnh vệ để thuận lợi trong công việc. Cụ thể, Tư lệnh Cảnh vệ có quyền phát hành thẻ, Giấy, phù hiệu phục vụ công tác cảnh vệ trong và ngoài nước; trường hợp cần thiết được thuê lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ bảo vệ trường hợp được cảnh vệ khi đi công tác nước ngoài...