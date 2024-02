Vì sao các sáng tác nhạc phim của Phan Mạnh Quỳnh luôn gây sốt?

Loạt ca khúc nhạc phim đạt chục triệu view của Phan Mạnh Quỳnh

Mới đây, ca khúc nhạc phim điện ảnh Mai mang tên Sau lời từ khước gây sốt mạng xã hội. Nhạc phẩm được nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh sáng tác, viết theo thể loại ballad, miêu tả nỗi lòng của hai nhân vật chính Mai (Phương Anh Đào) và Dương (Tuấn Trần) khi không thể nắm tay nhau tới cuối hành trình. Sau 5 ngày đăng tải, ca khúc đã thu về 3 triệu lượt xem trên mạng xã hội YouTube cùng hàng trăm nghìn lượt xem trên TikTok. Đây là thành tích khả quan, thậm chí vượt trội so với nhiều MV độc lập, được đầu tư công phu ra mắt vào dịp đầu năm.

Nhạc sĩ, ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh. (Ảnh: FBNV)

Trước khi Sau lời từ khước ra mắt, Phan Mạnh Quỳnh đã có hàng loạt thành công ở thể loại nhạc phim. Dấu ấn đầu tiên phải kể tới bản "hit" Ngày chưa giông bão, ca khúc chủ đề của bộ phim Người bất tử do ca sĩ Bùi Lan Hương thể hiện. Bài hát được coi là cột mốc trong sự nghiệp của cả nhạc sĩ và ca sĩ, đưa tên tuổi của cả hai lên hàng sao hạng A của showbiz Việt. Ngày chưa giông bão hiện tại đã thu về tới 57 triệu lượt xem trên YouTube. Ca khúc chinh phục khán giả bởi giai điệu chậm, da diết, những ca từ sâu lắng và đẹp đẽ như một áng thơ: "Và anh nâng niu em như đoá hoa/ Còn em xem anh như trăng ngọc ngà/ Tự do như mây vàng mình phiêu du non ngàn/ Dẫu trần gian bao la đến đâu, nơi anh là nhà".

Năm 2019, Phan Mạnh Quỳnh tiếp tục chinh phục công chúng với bài hát Có chàng trai viết lên cây. Anh biểu diễn tác phẩm tại vòng chung kết cuộc thi Sing My Song (Việt Nam), sau đó được đạo diễn Victor Vũ chọn làm nhạc phim cho bộ phim Mắt biếc. Nhiều khán giả nhận định, ca khúc này dường như sinh ra cho câu chuyện trong phim, khi miêu tả trọn vẹn mối tình đơn phương kéo dài theo thời gian của thầy giáo Ngạn. Những ca từ mộc mạc, sâu lắng của Phan Mạnh Quỳnh lay động cảm xúc người xem, góp phần tạo ra thành công cho tác phẩm điện ảnh. Bài hát cũng đoạt giải Nhạc phim được yêu thích nhất tại giải thưởng Làn Sóng Xanh năm 2019.

Ca khúc "Sau lời từ khước", nhạc phim "Mai" do Phan Mạnh Quỳnh sáng tác, thể hiện. Clip: Phan Mạnh Quỳnh Official)

Sau gần 6 năm, Có chàng trai viết lên cây đã sở hữu tới 89 triệu lượt xem trên YouTube. Đáng nói, 3 ca khúc khác trong bộ phim: Từ đó; Tôi chỉ muốn nói và Hà Lan do Phan Mạnh Quỳnh sáng tác cũng gây tiếng vang, được công chúng đón nhận.

Năm 2021, Phan Mạnh Quỳnh có lần hợp tác đầu tiên với Trấn Thành khi sáng tác ca khúc Sao cha không, nhạc phim của bộ phim Bố già. Ban đầu, nam diễn viên có ý định nhờ Phan Mạnh Quỳnh sáng tác, tìm người khác thu âm. Tuy nhiên, sau khi bản demo (nháp) do Phan Mạnh Quỳnh gửi, Trấn Thành đã quyết định sử dụng luôn bản thu này. Lời hát khắc họa chân dung một người cha vất vả mưu sinh, nhưng trong tim luôn dành trọn tình yêu cho con: "Cha đứng với con nhìn phố xa xa/ Dặn con ra sao cứ luôn mỉm cười/ Như cách cha dấu mệt mỏi ngày dài/ Thì trở về nhà vẫn ắp niềm vui".

Thành công của Sao cha không đã khiến Trấn Thành tiếp tục mời Phan Mạnh Quỳnh hợp tác trong bộ phim điện ảnh Mai, ra mắt dịp Tết Giáp Thìn 2024. Thực tế cho thấy Trấn Thành đã đúng khi ca khúc Sau lời từ khước một lần nữa lấy được nước mắt khán giả, tạo nên cảm xúc hoàn hảo cho cảnh hai nhân vật từ biệt nhau ở cuối phim.

Vì sao các bản nhạc phim của Phan Mạnh Quỳnh thu hút công chúng?

Trao đổi với PV Dân Việt, nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long cho rằng: "Âm nhạc của Phan Mạnh Quỳnh rất riêng biệt, độc đáo. Ở đó vừa mang những nét mới mẻ của thời đại, vừa có màu sắc liêu trai, thi vị. Giai điệu trong các sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh cũng rất đẹp đẽ, ca từ luôn chứa nhiều câu chuyện, vừa gần gũi, vừa mang tính tự sự, dễ chạm tới trái tim khán giả. Những yếu tố về nội dung, cách thức thể hiện hội tụ đầy đủ trong sáng tác của nhạc sĩ trẻ này, giúp anh chinh phục khán giả nhiều thế hệ. Có thể nói, Phan Mạnh Quỳnh là một trong những nhạc sĩ trẻ đang hoạt động sở hữu những tác phẩm có hàm lượng nghệ thuật cao, bên cạnh đáp ứng được thị hiếu đại chúng".

Nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long. (Ảnh: FBNV)

Trong khi đó, khán giả Hà Thanh (38 tuổi, Hà Nội) cho biết: "Tôi rơi nước mắt khi ca khúc vang lên ở cuối bộ phim Mai. Phần âm nhạc trong một bộ phim vô cùng quan trọng, bởi nó dẫn dắt cảm xúc của người xem". Khán giả Trần Tùng (35 tuổi, Nghệ An) khẳng định, anh xem phim một phần bởi sức hấp dẫn của âm nhạc Phan Mạnh Quỳnh. "Với tôi, đây là nhạc sĩ trẻ".

Có thể nói, thành công của âm nhạc Phan Mạnh Quỳnh, trong đó có thể loại nhạc phim đến từ một lối đi riêng trong sự nghiệp. Tại đó, anh là người kể chuyện xuất sắc, với ngôn từ chắt lọc, giọng ca giản dị, gần gũi và đậm tính chất tâm tình.