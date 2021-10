Vì sao chủ Công ty Lâm Quyết đề nghị triệu tập vợ Đường "Nhuệ" đến tòa?

Vợ Đường "Nhuệ" là nhân chứng

Ngày 18/10, Tòa án nhân dân TP.Thái Bình (Thái Bình) đã mở phiên sơ thẩm, xét xử Nguyễn Xuân Đường (SN 1971, Đường "Nhuệ", TP.Thái Bình), Bùi Mạnh Tiến (Tiến "trắng", SN 1995, Vũ Thư, Thái Bình, con nuôi Đường "Nhuệ") vì chiếm giữ Công ty Lâm Quyết (Vũ Chính, TP.Thái Bình).

Đường "Nhuệ" và con nuôi bị Viện Kiểm sát nhân dân TP.Thái Bình truy tố tội "Xâm phạm chỗ ở của công dân", quy định tại Khoản 1, Điều 124, Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Bị hại trong vụ án là ông Nguyễn Văn Lẫm (SN 1962, chủ Công ty Lâm Quyết), bà Phạm Thị Quyết (SN 1967, vợ ông Lẫm), đều trú tại TP.Thái Bình.

Phía bị hại và luật sư bảo vệ cho bị hại đề nghị tòa triệu tập nhân chứng Nguyễn Thị Dương (vợ Đường "Nhuệ") để làm rõ các thông tin liên quan. Ảnh: PH

Người bào chữa cho Đường "Nhuệ" và Tiến "trắng" là các luật sư Hà Trọng Đại, luật sư Hoàng Văn Doãn. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp phía bị hại là các luật sư Trần Hồng Lĩnh, Lã Viết Nam, Phạm Quang Xá.

Tại phiên tòa hôm nay, Đường Nhuệ và con nuôi có mặt. 2 bị hại cùng một số nhân chứng cũng có mặt, tuy nhiên cũng có người vắng mặt.

Tại tòa, vợ chồng ông Nguyễn Văn Lẫm đề nghị Hội đồng xét xử triệu tập tất cả những người làm chứng, trong đó có Nguyễn Thị Dương (SN 1980, vợ Đường, hiện đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình).

Luật sư Trần Hồng Lĩnh cho rằng vợ Đường "Nhuệ" có thể không phải là nhân chứng trong vụ án. Ảnh: PH

Người tiếp theo được phía bị hại đề nghị tòa triệu tập là ông Phạm Xuân Bền – nguyên Trưởng Công an xã Vũ Chính (TP.Thái Bình, nơi trụ sở Công ty Lâm Quyết đóng).

Bà Quyết trình bày, nếu không triệu tập đủ những người làm chứng thì đề nghị hoãn phiên tòa.

Trước diễn biến này, luật sư Hà Trọng Đại – luật sư bào chữa cho các bị cáo tại phiên tòa nêu quan điểm, lời khai của những người như bị hại đề nghị triệu tập đều đã được Cơ quan điều tra thu thập.

"Nếu bị hại có yêu cầu, đề nghị Hội đồng xét xử công bố tài liệu của những người làm chứng đó, không yêu cầu bắt buộc phải triệu tập" – luật sư Đại nói.

Với các luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại, họ nêu quan điểm đề nghị hoãn tòa.

Luật sư Phạm Quang Xá đề nghị triệu tập ông Phạm Xuân Bền, đề nghị hoãn tòa để triệu tập.

Luật sư Lã Viết Nam cũng đồng quan điểm với luật sư Xá. Luật sư Nam cho biết, tong đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Lẫm, còn có những hành vi khác, để tránh bỏ lọt tội phạm, để đánh giá khách quan vụ án, đề nghị Hội đồng xét xử triệu tập các nhân chứng, người liên quan, đặc biệt là Nguyễn Thị Dương.

Đề nghị triệu tập cả điều tra viên, kiểm sát viên

Trình bày 3 lý do đề nghị hoãn phiên tòa, luật sư Trần Hồng Lĩnh cho rằng, cần triệu tập vợ Đường "Nhuệ" ra tòa "để làm rõ tư cách tham gia tố tụng với vai trò đồng phạm, chứ không phải là nhân chứng".

"Dương không chứng kiến gì, Dương phải là đồng phạm, với vai trò giúp sức, hoặc chủ mưu cho vụ xâm phạm. Việc triệu tập Dương ra tòa rất cần thiết" – luật sư Lĩnh trình bày về lý do đầu tiên đề nghị hoãn phiên tòa.

Lý do thứ 2 được ông Lĩnh nêu là đề nghị bổ sung ông Phạm Xuân vào tham gia tố tụng, với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Luật sư phía bị hại đề nghị triệu tập nguyên Trưởng Công an xã Vũ Chính, 1 điều tra viên, 1 kiểm sát viên để làm rõ việc giao lại Công ty Lâm Quyết cho Công an xã Vũ Chính. Ảnh: P.H

Theo ông Lĩnh, vì sau khi Cơ quan Công an bắt vợ chồng ông Lẫm, bà Quyết, có khám xét công ty, có biên bản giao lại Công ty Lâm Quyết như hiện trạng ban đầu cho Công an xã Vũ Chính.

"Giao lại hiện trạng ban đầu, hiện trạng thế nào, trách nhiệm thuộc Công an Vũ Chính hay thuộc anh Đường người xâm phạm Công ty, việc triệu tập đến để làm rõ việc liên quan đến tài sản là do anh Đường hay do Công an xã Vũ Chính. Ông này phải có mặt, việc có mặt của ông này là rất cần thiết" – luật sư Trần Hồng Lĩnh nêu quan điểm.

Đáng chú ý, ông Lĩnh còn đề nghị hoãn phiên tòa để bổ sung người tham gia tố tụng, triệu tập điều tra viên Nguyễn Trường Minh, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân TP.Thái Bình Bùi Thị Thu Hiền với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Việc này theo vị luật sư bảo vệ cho các bị hại là để làm rõ việc giao lại Công ty Lâm Quyết cho Công an xã Vũ Chính; làm rõ hiện trạng ban đầu ấy như thế nào, việc mất tài sản ai chịu trách nhiệm.

Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử quyết định không hoãn mà tiếp tục phiên tòa sơ thẩm.