Vì sao cuộc thi “Đại sứ hoàn mỹ” do Hoa hậu Hương Giang tổ chức bị xử phạt?

Chiều 13/4, tại buổi họp báo về kinh tế xã hội trên địa bàn TP.HCM, bà Nguyễn Mỹ Hạnh - Phó Chánh văn phòng Sở Văn hóa - Thể thao (VHTT) TP.HCM đã thông tin về sự việc xử phạt đối với cuộc thi “Đại sứ hoàn mỹ” (Hoa hậu chuyển giới) 2023 do Hoa hậu Hương Giang tổ chức.

Cuộc thi “Đại sứ hoàn mỹ” (Hoa hậu chuyển giới) 2023 bị xử phạt. Ảnh: BTC

Theo bà Nguyễn Mỹ Hạnh, lúc 19 giờ 36 phút ngày 8/4, trên địa bàn TP.HCM có diễn ra cuộc thi người đẹp với tên gọi "The Final Night – Gala Đại sứ hoàn mỹ - Miss International Queen Viet Nam 2023" do Công ty TNHH Hương Giang Entertainment tổ chức tại phim trường Zoom Media (số 44/1 đường Tân Thới Nhất, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM).

Khi nhận được thông tin, Thanh tra Sở đã chủ động phối hợp với Đội 3 – Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an Thành phố và Phòng Văn hóa và Thông tin quận 12, đề nghị cử lực lượng kiểm tra, xử lý theo quy định.

Ngay sau đó, Thanh tra Sở cử thanh tra viên phối hợp với Đội An ninh Công an quận 12 (do Phòng PA03 yêu cầu phối hợp) và Phòng Văn hóa và Thông tin quận 12, UBND phường Tân Thới Nhất, đến kiểm tra tại địa điểm đang diễn ra cuộc thi này.

"Qua làm việc, Đoàn kiểm tra đã yêu cầu đơn vị dừng chương trình do tổ chức thi người đẹp và người mẫu mà không có văn bản chấp thuận của Sở VHTT TP.HCM nhưng đơn vị không chấp hành, vẫn tiếp tục thực hiện chương trình. Biên bản ghi nhận sự việc đã được lập vào 20 giờ 20 phút ngày 8/4 và kết thúc lúc 22 giờ 30 phút cùng ngày đối với Công ty TNHH Hương Giang Entertainment - đại diện là ông Trần Hữu Hiệp đã ký tên vào biên bản", bà Hạnh cho biết.

Bà Nguyễn Mỹ Hạnh - Chánh Văn phòng Sở VHTT trả lời tại họp báo. Ảnh: Quang Sung

Đến ngày 10/4, Thanh tra Sở VHTT tiếp tục làm việc với Công ty TNHH Hương Giang Entertainment. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Trung Hiếu - Giám đốc Công ty TNHH Hương Giang Entertainment, thừa nhận công ty đã tổ chức đêm chung kết cuộc thi người đẹp “Đại sứ hoàn mỹ” (Hoa hậu chuyển giới) mà không có văn bản chấp thuận.

Thanh tra Sở VHTT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Hương Giang Entertainment về hành vi nêu trên (theo quy định tại Khoản 5, Điều 12 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo).