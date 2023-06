Nhà làm phim nổi tiếng và nhà thám hiểm biển sâu James Cameron gần đây đã gây chú ý với các nhận định về nhiệm vụ tìm kiếm và cứu nạn tàu lặn Titan, con tàu đã mất tích khi viếng thăm xác tàu Titanic, dẫn tới cái chết của 5 hành khách. Cameron tiết lộ rằng, ông đã nhận ra những chi tiết thiếu an toàn của hành trình trước khi nó được công bố rộng rãi nhờ vào mối quan hệ thân thiết của ông trong ngành công nghiệp tàu lặn.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn khác nhau, Cameron bày tỏ sự lo lắng và thất vọng về việc tìm kiếm 5 thành viên của hành trình trên tàu Titan, coi đó là một "trò chơi đố chữ ác mộng". Ông nhận định rằng, thủy thủ đoàn của tàu lặn Titan đã biết về vết nứt của thân tàu lặn và cố gắng nổi lên khi vụ ép nát thảm khốc xảy ra.

Vì sao đạo diễn James Cameron "tiên đoán" được số phận bi thảm của tàu lặn Titan?

Đạo diễn James Cameron là người đầu tiên lặn tới điểm sâu nhất của Rãnh Mariana. Ảnh: IT.

Nếu đạo diễn James Cameron được biết tới về năng lực làm phim của mình, với những tác phẩm đáng chú ý như "Titanic", "Kẻ hủy diệt" và loạt phim "Avatar", thì niềm đam mê thực sự của ông lại nằm ở lĩnh vực thám hiểm đại dương sâu thẳm. Ông từng chia sẻ mình bị quyến rũ bởi những bí ẩn của thế giới dưới nước kể từ bộ phim đầu tiên của mình có tên "The Abyss", mô tả cuộc tìm kiếm một chiếc tàu ngầm bị chìm ở vùng biển Caribe. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Times năm 1989, Cameron chia sẻ môn lặn biển đã mở cánh cửa đến một thế giới khác cho ông và thúc đẩy nỗi ám ảnh suốt đời của ông với việc thám hiểm dưới nước.

Sự cống hiến của Cameron trong việc thúc đẩy ranh giới khám phá biển sâu càng trở nên rõ ràng khi vào năm 2012, ông trở thành người đầu tiên trong lịch sử, một mình lái một chiếc tàu lặn đến Challenger Deep, điểm sâu nhất trong rãnh Mariana, đạt độ sâu 11 km dưới bề mặt đại dương. Thành tựu đột phá này tiếp nối bước chân của các nhà hải dương học tiên phong Don Walsh và Jacques Piccard, những người lần đầu tiên đến được vực sâu Challenger vào năm 1960.

Mô tả trải nghiệm giống như đến thăm một hành tinh khác, Cameron bày tỏ cảm giác thỏa mãn sâu sắc khi thực hiện được giấc mơ cả đời. Bộ phim tài liệu "Deepsea Challenge" năm 2014 đã ghi lại hành trình của ông đến Rãnh Mariana, mang đến cho người xem cái nhìn thoáng qua về các khía cạnh kỹ thuật và khoa học của hoạt động thám hiểm biển sâu. Sự tham gia trực tiếp của Cameron vào việc thiết kế và xây dựng tàu lặn mang tên Deepsea Challenger trị giá 10 triệu USD đã thể hiện sự gắn bó của ông trong việc vượt qua ranh giới của công nghệ để theo đuổi kiến thức về đại dương.

James Cameron là một người được toàn ngành khám phá biển sâu tôn trọng, bên ngoài công việc đạo diễn điện ảnh. Ảnh: IT.

Có thể quan sát thấy một sự tương phản nổi bật giữa tàu lặn Deepsea Challenger của Cameron và con tàu xấu số Titan của OceanGate. So sánh song song hai con tàu cho thấy sự khác biệt rõ rệt trong thiết kế nội thất của chúng. Deepsea Challenger tự hào có các hệ thống an toàn tiên tiến bao quanh vỏ bên bên trong của nó, cho thấy sự chú ý tỉ mỉ của Cameron đến từng chi tiết và ưu tiên an toàn. Ngược lại, Titan cho thấy sự thiếu an toàn khi chủ sở hữu liên tục cắt gọt chi phí sản xuất để tăng lợi nhuận. Ví dụ như sử dụng tay cầm điều khiển trị giá 20 USD, thân tàu được làm bằng vật liệu carbon, thay bằng thép như các chuyên gia lặn biển sâu khuyến nghị.

Là đồng sở hữu của Triton Submarines, một công ty chuyên sản xuất tàu lặn công nghệ cao phục vụ nghiên cứu và du lịch, chuyên môn của Cameron trong lĩnh vực này được công nhận trong giới khoa học. Triton Submarines đã thực hiện một số chuyến đi xuống Challenger Deep, cho thấy nỗ lực của nam đạo diễn trong việc mở rộng nghiên cứu vào hoạt động thám hiểm biển sâu.

Con tàu Titan xấu số. Ảnh: IT.

Cameron lo ngại tàu lặn Titan xung quanh việc sử dụng sợi carbon cho thân tàu, thứ mà ông cho là không phù hợp để chịu được áp suất cực lớn ở độ sâu cực lớn. Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, ông nhấn mạnh rằng, thân tàu chịu áp lực thường được chế tạo từ các vật liệu như thép, titan, gốm hoặc acrylic, những vật liệu đã được chứng minh được sự bền bỉ và an toàn trong môi trường biển sâu. Cameron bày tỏ sự hối tiếc vì đã không bày tỏ mối quan ngại của mình một cách công khai sớm hơn và tiết lộ rằng cộng đồng kỹ sư tàu lặn rộng lớn hơn cũng đã đưa ra những lo ngại tương tự.

Xác nhận của Hải quân Hoa Kỳ về vụ ép nát được phát hiện gần xác tàu Titanic làm tăng thêm độ tin cậy cho tuyên bố của Cameron. Vụ ép nát, được phát hiện bởi các máy dò âm thanh tuyệt mật được sử dụng để theo dõi tàu ngầm của đối phương, ngay lập tức được chia sẻ với Chỉ huy Sự cố để hỗ trợ các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ đang diễn ra. Sau đó, các mảnh vỡ của tàu Titan được phát hiện dưới đáy biển, cách xác tàu Titanic càng chứng thực cho cái chết của các thành viên thủy thủ đoàn.

Sự ra đi của Giám đốc điều hành OceanGate, Shahzada Dawood và con trai ông là Suleman, Hamish Harding, một tỷ phú người Anh, và Paul-Henri Nargeolet, một nhà thám hiểm người Pháp, đánh dấu những trường hợp tử vong dưới biển sâu đầu tiên được ghi nhận trong ngành.