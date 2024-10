Vì sao giá căn hộ mở bán mới tại TP.HCM ngưng leo thang?

Nguồn cung sụt giảm, giá căn hộ mới mở bán chững lại

Báo cáo thị trường bất động sản quý 3/2024 của Savills Việt Nam cho thấy, nguồn cung căn hộ tại TP.HCM vẫn tiếp tục kham hiếm. Cụ thể, trong quý vừa qua, nguồn cung sơ cấp giảm 13% theo quý và 36% theo năm xuống còn 4.871 căn, do hàng tồn kho giảm và không có dự án mới nào được mở bán.

Hạng B chiếm đa số nguồn cung với 60% thị phần, tiếp theo là hạng C với 38% và hạng A với 2%. Khu Đông (TP.Thủ Đức) chiếm 58% thị phần và khu Tây (quận 6, Bình Tân) chiếm 20%.

Nguồn cung mới 799 căn đến từ các giai đoạn tiếp theo của sáu dự án, giảm 30% theo quý. Đáng chú ý, quý vừa qua có 5 dự án mở bán trở lại với 545 căn hộ, sau khi các vướng mắc pháp lý đã được giải quyết.

Nguồn cung căn hộ tại TP.HCM tiếp tục sụt giảm. Ảnh: Gia Linh

Dữ liệu Savills cho thấy, hoạt động mua bán căn hộ tại TP.HCM trong thời gian qua có xu hướng chững lại. Cụ thể, lượng giao dịch giảm 16% theo quý và 4% theo năm xuống còn 1.915 căn. Tỷ lệ hấp thụ giảm 2% theo quý xuống còn 39% nhưng tăng 13% theo năm. Nguồn cung mới đạt tỷ lệ hấp thụ 62%, trong khi hàng tồn kho đạt tỷ lệ hấp thụ 35%.

Trong đó, phân khúc hạng B chiếm 66% lượng giao dịch, đến từ các dự án được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín, với tiến độ xây dựng đáng tin cậy và chính sách bán hàng có nhiều ưu đãi.

Đáng chú ý, giá căn hộ sơ cấp trung bình giảm 12% theo quý xuống còn 68 triệu/m2 thông thủy, chủ yếu là do tỷ trọng hạng A và B trong nguồn cung sơ cấp.

Tuy nhiên, theo khảo sát của PV, giá bán căn hộ nhiều khu vực tại TP.HCM vẫn ở mức cao so với mặt bằng chung thị trường. Mức giá bán sơ cấp dù có giảm nhẹ như đơn vị nghiên cứu đưa ra nhưng mức 68 triệu đồng/m2 vẫn là con số khá cao, cho thấy mặt bằng chung giá căn hộ tại TP.HCM vẫn "chót vót".

Thị trường căn hộ sẽ sớm bật dậy nhờ hưởng lợi hạ tầng

Ông Troy Griffiths - Phó Tổng Giám đốc Savills Việt Nam đánh giá, nguồn cung sơ cấp phân khúc căn hộ tại TP.HCM hạn chế, tuy nhiên sẽ cải thiện trong các quý tới. Luật sửa đổi, quy hoạch cập nhật và các dự án hạ tầng trọng điểm được kỳ vọng là lực đẩy hỗ trợ thị trường.

Cụ thể, thị trường căn hộ đang hưởng lợi từ yếu tố hạ tầng. Trong 6 tháng cuối năm 2024, một số dự án cơ sở hạ tầng tại TP.HCM chuẩn bị khánh thành, trong đó bao gồm cầu Nam Lý ở TP.Thủ Đức và giai đoạn đầu tiên của hầm chui Nguyễn Văn Linh ở quận 7.

Ngoài ra, các dự án trọng điểm như đường Vành Đai 3, tuyến Metro số 1 và nút giao thông An Phú đang được đẩy nhanh tiến độ, kỳ vọng sẽ thúc đẩy kết nối giao thông cho TP.HCM.

Giá căn hộ mở bán mới tại TP.HCM trung bình giảm 12% theo quý xuống còn 68 triệu đồng/m2. Ảnh: Gia Linh

Bà Giang Huỳnh - Giám đốc bộ phận nghiên cứu & S22M (Savills TP.HCM) dự báo đến cuối năm 2024, có khoảng 6.700 căn hộ dự kiến sẽ mở bán, trong đó có các dự án đáng chú ý như Vinhomes Grand Park - The Opus One và The Forest Gem.

Đến năm 2027, hơn 50.000 căn hộ từ 76 dự án sẽ mở bán. TP.Thủ Đức sẽ chiếm 49% nguồn cung, quận 7 chiếm 12% và Bình Tân chiếm 9%.

Chia sẻ với Dân Việt, giám đốc một doanh nghiệp bất động sản tại TP.HCM cho biết căn hộ vẫn là phân khúc tiềm năng nhất bởi đáp ứng nhu cầu ở thực và nhà đầu tư. Giá bán căn hộ trong tương lai sẽ tiếp tục đà tăng, khó lòng sụt giảm vì nhu cầu cao và nguồn cung hạn chế do các yếu tố pháp lý, nguồn vốn…