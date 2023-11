Vì sao Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bị khởi tố?

Ngày 15/11, nguồn tin của Dân Việt cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã thi hành các quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1970, trú tại huyện Long Điền), Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để điều tra về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai theo điều 229 Bộ Luật Hình sự. Quyết định khởi tố bị can đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bị khởi tố. Ảnh: SGGP

Theo thông tin ban đầu, ông Hải bị khởi tố không liên quan đến thời gian khi đảm nhiệm các chức vụ tại cấp tỉnh như Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở TN&MT như hiện nay. Mà nguyên nhân do trong thời gian giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ (nhiệm kỳ 2011-2016), ông Hải có liên quan đến việc giao đất có thu tiền nhưng không qua đấu giá, không đúng đối tượng gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Liên quan sự việc, trước đó Cơ quan CSĐT Bộ Công an thi hành lệnh khởi tố bắt tạm giam ông Tạ Văn Bửu, nguyên Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ, ông Huỳnh Văn Phi, nguyên Chủ tịch HĐND huyện và ông Trần Ngọc Hùng, nguyên trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện giai đoạn 2010-2015 và 2015- 2020 để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.Năm 2014, Huyện ủy Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có chủ trương đồng ý với đề xuất của UBND huyện này trong việc giao đất ở tại xã Phước Hội cho nhiều đối tượng bằng hình thức có thu tiền sử dụng đất. Quá trình thực hiện chủ trương này, chính quyền đã giao hơn 230 lô đất.

Ngành chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện việc giao đất này là sai quy định và sai đối tượng. Do đó, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu các cơ quan chức năng khắc phục hậu quả bằng việc thu hồi lại đất đã giao.

Ông Nguyễn Văn Hải được bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường hồi tháng 7/2020. Trước đó, ông từng làm Chánh văn phòng UBND tỉnh và Chánh Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.