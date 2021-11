Vì sao hai máy bay va chạm nhau tại sân bay Nội Bài?

Đánh giá về nguyên nhân xảy ra các sự cố va chạm máy bay trong thời gian gần đây, trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho biết: "Sự cố hai máy bay va chạm nhau tại sân bay Nội Bài là điều mà chẳng hãng hàng không hay cá nhân nào mong muốn xảy ra".



"Để muốn xác định rõ nguyên nhân cuối cùng thì phải chờ kết luận của Tổ điều tra xác minh thì mới đánh giá được hết. Chúng ta phải hiểu rằng, chẳng ai đặt nhẹ vấn đề an toàn tính mạng của hành khách để đánh đổi lấy cả sự nghiệp của bản thân, mà làm ẩu cả ", ông Phương chia sẻ.

Hiện trường hai máy bay va chạm nhau tại sân bay Nội Bài. Ảnh: CTV

Khi được hỏi về nguyên nhân khách quan và chủ quan khiến hai máy bay va chạm nhau trong thời điểm hàng không vẫn còn vắng khách, ông Phương khẳng định: "Sự cố hai máy bay va chạm nhau xuất phát từ yếu tố con người".

Theo ông Phương, sự cố này, không liên quan tới việc tần suất các chuyến bay đang bay nhiều hay ít và mang tính thời điểm đông khách và vắng khách cả. Đối với ngành hàng không, tất cả các điều kiện về an toàn khai thác, vận hành, điều phối bay đều tuân thủ theo thông lệ quốc tế rất chặt chẽ.

Bình luận về góc độ chuyên môn của nhân viên hàng không, nhân viên phục vụ mặt đất, ông Phương phân tích: "Không thể đánh giá chuyên môn của nhân viên phục vụ yếu kém được, ngành hàng không cũng tương tự như ngành vận tải mà thôi, một tài xế lái xe ô tô đâu cứ phải là một bác tài có nhiều năm kinh nghiệm là không để xảy ra va chạm đâu?. Sự cố xảy ra chỉ trong một vài giây tích tắc lơ là chủ quan thôi".

Ngành hàng không đều tuân thủ theo thông lệ quốc tế an toàn được đặt lên mức độ cao nhất, đặc biệt ngành hàng không Việt Nam cũng được quốc tế đánh giá là an toàn hàng đầu thế giới. Các hoạt động hàng không thường xuyên được Bộ GTVT, Cục Hàng không Việt Nam, Cảng vụ Hàng không thông báo nhắc nhở liên tục về đảm bảm an toàn.

"Chúng ta không thể vì một cá nhân lơ là mà đánh giá cả ngành hàng không được. Vì sự nỗ lực của ngành hàng không trong những năm qua là đáng được ghi nhận và thực tế đã được quốc tế công nhận. Đặc biệt, mới đây phía Mỹ cũng đã đánh giá an toàn về ngành hàng không của chúng ta và đã cấp phép cho hãng hàng không Vietnam Airlines bay thẳng tới Mỹ, đây là thành quả thể hiện rõ những thành công của ngành hàng không", ông Phương phân tích.

Cũng dánh giá về việc gần đây xảy ra 2 vụ máy bay va chạm nhau tại sân bay Nội Bài, trao đổi với PV Dân Việt, một chuyên gia hàng không cho biết: "Ngành hàng không xảy ra sự cố va chạm là khó tránh đối với hãng hàng không của bất cứ quốc gia nào, điều quan trọng nhất là hành khách được an toàn".

Vị này cho rằng: "Đối với sự cố hai máy bay va chạm nhau vừa qua, chúng ta hãy nhìn khía cạnh tích cực của ngành hàng không đang phát triển và được thế giới đánh giá là an toàn bậc nhất thế giới. Đến Mỹ là thị trường hàng không khắt khe, khó tính nhất thế giới mà họ còn đánh giá hàng không của chúng ta an toàn và cấp phép bay cho hãng hàng không Việt".

Theo vị chuyên gia này, hành khách an toàn tuyệt đối, năng lực xử lý sự cố của ngành hàng không Việt Nam được minh chứng qua những trường hợp cụ thể và sự thực hành khách đều an toàn là điều chúng ta vui mừng nhất", vị này nhận định.

Tiếp theo là điều tra tìm ra nguyên nhân sự cố, để từ đó có các biện pháp xử lý tiếp theo. Đối với một sự cố hàng không, điều tra phải dựa trên cơ sở khoa học, khách quan, không phải là những phát ngôn cảm tính, thiếu trách nhiệm.

Máy bay đang dừng đỗ . Ảnh: VJ

Cũng trao đổi với PV Dân Việt, đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết: "Vụ hai bay máy va chạm nhau tại sân bay Nội Bài là do yếu tố con người. Hiện nay, Cục đã thành lập Tổ điều tra và chờ kết luận của Tổ điều tra thì mới biết rõ được nguyên nhân dẫn tới sự cố".

Được biết, ngày 28/11, ngay sau khi xảy ra vụ việc hai máy bay va chạm nhau tại sân bay Nội Bài, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam xử lý sự cố hai máy bay va chạm nhau tại sân bay Nội Bài.

Theo báo cáo sơ bộ mà Bộ trưởng Thể nhận được, máy bay sau khi hạ cánh, đi vào vị trí đỗ đã "lăn không chuẩn", để đầu mút cánh va vào đầu mút cánh của một máy bay khác đang đỗ tại sân.

Cùng ngày, Cục trưởng Cục Hàng không Đinh Việt Thắng đã ký quyết định thành lập tổ điều tra và các thành viên đến sân bay Nội Bài hôm nay để kiểm tra hiện trường, hộp đen của máy bay gây ra sự cố để làm rõ nguyên nhân.