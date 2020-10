Vì sao hàng loạt lãnh đạo, nhân viên của Công ty Alibaba bị bắt?

Tối 16/10, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can và bắt tạm giam với 6 bị can là lãnh đạo, nhân viên trực thuộc công ty con của Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba) về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Ngọc Như và Luyện trước lúc bị bắt.

6 bị can bị bắt giam là: Huỳnh Thị Ngọc Như (29 tuổi, nguyên là Phó Tổng Giám đốc phụ trách đào tạo), Đào Thị Thanh Lợi (nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách nhân sự), Nguyễn Lê Hoàng Lan (nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách truyền thông), Võ Văn Trần Quang, Phan Ngọc Nguyên (cả 2 là nhân viên Công ty Alibaba) và Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (là nhân viên phụ trách pháp lý, 24 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang), đã bị TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xét xử về tội "Gây rối trật tự công cộng" và "Cố ý làm hư hỏng tài sản" vào tháng 11/2019.

Tú Trinh lúc chưa bị bắt.

Như vậy, đến thời điểm này, Công an TP.HCM đã khởi tố bắt và tạm giam với 23 bị can về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Kết quả điều tra ban đầu, các bị can này đã giúp sức cho bị can Nguyễn Thái Luyện (34 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 6.700 khách hàng với số tiền 2.500 tỷ đồng.

Cụ thể, bị can Ngọc Như được Luyện bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách đào tạo Công ty Alibaba. Sau đó, Ngọc Như giúp sức cho Luyện và 2 em trai lập ra nhiều công ty con của Công ty Alibaba nhằm sử dụng pháp nhân ký kết hợp đồng với khách hàng. Bên cạnh đó, Ngọc Như có vai trò đào tạo 2.600 nhân viên sale được tuyển dụng để dùng nhiều chiêu trò "dụ" khách hàng đầu tư góp vốn…

Ba anh em Nguyễn Thái Luyện.

Bị can Quỳnh Như biết rõ hoạt động kinh doanh của Luyện về việc lập dự án, phân lô… là trái pháp luật nhưng vẫn âm thầm giúp sức để Luyện có thể lừa đảo khách hàng. Bước đầu, công an xác định Quỳnh Như chiếm đoạt của 1 vài khách hàng với số tiền gần 1,5 tỷ đồng.

Bị can Trinh được Luyện bổ nhiệm là người phụ trách về pháp lý Công ty Alibaba. Trinh biết rõ về hành vi lừa đảo của Luyện nhưng vẫn làm theo chỉ đạo. Trinh còn đứng tên 1 số thửa đất nông nghiệp mà Luyện đi lừa đảo dùng tiền mua để lập dự án. Sau đó, dự án này được bán cho khách hàng thu về khoảng 2 tỷ đồng.

Bị can Lợi được Luyện bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách nhân sự Công ty Alibaba. Lợi quản lý nhiều nhân sự của công ty này. Lợi cũng đứng tên 1 số thửa đất do Luyện chuyển nhượng lập nên dự án dân cư, phân lô trái phép… lừa đảo chiếm đoạt của khách hàng với số tiền gần 15 tỷ đồng.

Bị can Lan được Luyện bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc phụ trách truyền thông Công ty Alibaba. Lan biết Luyện lập dự án không đúng theo quy định pháp luật hoặc có dự án là không có thật. Thế nhưng Lan lại giúp Luyện quảng bá tổ chức các sự kiện để chào bán các dự án với khách hành. Quá trình này, Lan được trả thưởng hàng trăm triệu đồng.

Hai bị can Quang và Nguyên cũng có vai trò giúp sức Luyện lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng bằng nhiều cách thức.

Trước đó, tháng 9 và tháng 10/2019, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền ở Công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Đồng thời, Công an cũng khởi tố bị can và bắt tạm giam với Luyện cùng Nguyễn Thái Lĩnh (30 tuổi, là Tổng giám đốc Công ty Alibaba) và Nguyễn Thái Lực (20 tuổi, cùng ngụ tỉnh Gia Lai, trú quận Thủ Đức, TP.HCM) bị khởi tố bắt giam về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Đến tháng 3/2020, Công an TP.HCM đã khởi tố thêm 14 bị can khác là lãnh đạo, tổng giám đôc, giám đốc của các công ty là công ty con của Công ty địa ốc Alibaba. Riêng bị can Võ Thị Thanh Mai - Giám đốc Công ty Alibaba Law Firm (vợ của Nguyễn Thái Luyện) được tại ngoại.