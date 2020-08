Bắt tạm giam Giám đốc dự án của Công ty Alibaba

Theo điều tra, từ 2017 đến tháng 12/2018, Ngô Quang Thanh là giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần THT Vũng Tàu ký 5 hợp đồng thi công xây dựng các công trình với Công ty TNHH Maluna ở số 321, đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM với tổng giá trị hơn 51 tỷ đồng.



Dự án của Công ty Alibaba ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Quá trình xác minh cho thấy, Công ty THT đã được Công ty TNHH Maluma thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào 2 tài khoản cá nhân của Thanh mở tại ngân hàng cho 5 hợp đồng ký kết trên với tổng số tiền là hơn 27 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền thanh toán từ Công ty TNHH Maluma, Công ty THT không xuất hoá đơn, kê khai thuế GTGT, chỉ khai báo thuế từ quý I/2017 đến quý I/2019 với doanh số hàng hoá dịch vụ mua vào là hơn 6 tỷ đồng, không phát sinh hàng hoá, dịch vụ bán ra.

Qua điều tra, công an xác định Công ty THT chưa xuất hoá đơn, kê khai thuế GTGT… không hạch toán, ghi chép vào sổ sách kế toán của công ty với số tiền là hơn 27 tỷ đồng đã nhận từ Công ty TNHH Maluma thanh toán phần công việc thi công theo 5 hợp đồng xây dựng….

Như vậy, Công ty THT đã có hành vi trốn thuế quy định tại khoản 3 Điều 108 Luật quản lý thuế. Số tiền thiệt hại là hơn 1,8 tỷ đồng.

Vào tháng 7, công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Thanh về tội "Trốn thuế". Tuy nhiên, Thanh đã rời khỏi nơi cư trú. Mới đây, Công an mới bắt giữ được Thanh.