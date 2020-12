Vì sao người Việt mua iPhone 12 Pro Max nhiều đến vậy?

Giá của iPhone 12 Pro Max là cao nhất. Kích thước iPhone 12 Pro Max lớn nhất, màn hình to nhất và cả thời lượng pin lâu nhất. Người Việt chúng ta cũng luôn muốn mọi thứ đều nhất. Vì vậy iPhone 12 Pro Max là lựa chọn ưu tiên số 1, và bán chạy nhất.

Thiết kế iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro Max sở hữu màn hình OLED 6.7 inch, độ phân giải 1284 x 2778 pixel cho chất lượng hiển thị sắc nét. Ngoài ra, máy có thể tăng độ sáng màn hình tối đa lên mức 800 nit. Cho phép hiển thị tốt nội dung ngay cả khi ngoài trời nắng. Chúng ta có thể yên tâm sử dụng tốt iPhone 12 Pro Max trong mọi điều kiện ánh sáng.

iPhone 12 Pro Max

Về độ bền, Apple cũng đã cải thiện khả năng chống nước. So với thế hệ trước lên đến 6 mét dưới nước trong tối đa 30 phút. Trước đây, đây là bốn mét trong nửa giờ.

Thông số kĩ thuật iPhone 12 Pro Max

Bên trong, có rất ít sự khác biệt về hiệu suất xử lý của iPhone 12 Pro Max so với các phiên bản iPhone 12 khác. Vì cùng được sử dụng chip A14 Bionic mạnh mẽ, giúp cải thiện khoảng 20% so với chip A13 Bionic trong iPhone 11 Pro trong thử nghiệm Geekbench lõi đơn, trong khi hiệu suất đa lõi tốt hơn 15% so với phiên bản năm ngoái.





Điều đó có nghĩa là iPhone 12 Pro Max sẽ hoạt động nhanh hơn khi mở hoặc tiếp tục ứng dụng, điều này cực kỳ hữu ích cho ứng dụng camera. Giống như iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max được hưởng lợi từ việc có RAM 6GB thay vì 4GB như các bản iPhone 12 còn lại. Một cải tiến khác mà các mẫu Pro có là tùy chọn bộ nhớ trong từ 128GB cùng với 256GB và 512GB.

iPhone 12 Pro Max cực mạnh về giải trí.

Chụp ảnh cực đỉnh

Chắc chắn, những tính năng chụp ảnh, quay phhim trên iPhone 12 Pro Max sẽ đỉnh hơn nhờ ứng dụng Camera RAW, hay Dolby Vision được Apple hỗ trợ.

Thông số kỹ thuật của cụm camera này bao gồm:

Camera góc siêu rộng 120 độ, độ phân giải 12 MP, khẩu độ f/2.4, tiêu cự 13 mm. Camera góc rộng, độ phân giải 12 MP, khẩu độ f/1.6, tiêu cự 26 mm, chống rung quang học. Camera tele, độ phân giải 12 MP, khẩu độ f/2.0, tiệu cự 52 mm, zoom 4x quang học, chống rung quang học. Cảm biến LiDAR.

Ở phía trước là camera TrueDepth 12 megapixel, cung cấp chức năng cốt lõi cho Face ID, bao gồm một camera khẩu độ f / 2.2 với dữ liệu ánh xạ độ sâu bổ sung, cung cấp chế độ chụp Chân dung với các điều khiển chọn lọc, sáu hiệu ứng Ánh sáng Chân dung, hỗ trợ Animoji và Memoji.

Không thể chối cãi rằng iPhone 12 Pro Max là "vua" trong dòng sản phẩm iPhone của Apple, vì là chiếc iPhone cao cấp nhất hiện nay. Ngoài ra, đây là mẫu smartphone tuyệt vời với hệ thống camera tuyệt đẹp và đáp ứng được mọi nhu cầu sử dụng.