Đám cưới sao Việt nào đáng chú ý nhất năm 2022?

Cùng Dân Việt điểm lại loạt đám cưới đáng chú ý nhất của showbiz Việt trong năm 2022:

Diễn viên Ngô Thanh Vân tổ chức đám cưới với chồng kém tuổi

Đám cưới của nhà sản xuất, diễn viên Ngô Thanh Vân và bạn trai kém tuổi Huy Trần được diễn ra vào hồi tháng 5/2022 tại thành phố biển Đà Nẵng. Tiệc cưới của cặp đôi được tổ chức trong không gian riêng tư, kín đáo với lượng khách mời hạn chế, an ninh thắt chặt. Ngoài họ hàng hai bên, Ngô Thanh Vân và Huy Trần mời những người bạn thân thiết như Jun Phạm, Will, Issac, Xuân Lan…

Ngô Thanh Vân và Huy Trần chính thức kết hôn hồi tháng 5/2022. (Ảnh: FBNV)

Huy Trần kém Ngô Thanh Vân 11 tuổi, lớn lên ở Đức, tốt nghiệp trường GPB Berlin ngành xuất và nhập khẩu. Huy Trần từng tham gia Người ấy là ai, Cuộc đua kỳ thú, hiện là chủ một nhà hàng món Đức ở TP.HCM.

Ngô Thanh Vân vướng tin đồn yêu Huy Trần từ cuối 2020. Khi chính thức chia sẻ thông tin được Huy Trần cầu hôn, Ngô Thanh Vân nhận về vô vàn lời chúc phúc. Trong chia sẻ trước đám cưới, Ngô Thanh Vân cho biết sau hơn 10 năm chờ đợi với sự cô đơn cùng nhiều quan niệm cũ về việc lập gia đình, Huy Trần đã xuất hiện như định mệnh của cuộc đời.

Diễn viên Diệu Nhi - Anh Tú làm đám cưới sau 7 năm hẹn hò

Đám cưới của Anh Tú và Diệu Nhi chính thức diễn ra vào ngày 10/10 năm nay. Trước đó cặp đôi đã đăng ký kết hôn từ cuối năm 2019 nhưng không chia sẻ vì cảm thấy chưa đúng lúc. Cặp đôi đã có 7 năm đồng hành cùng nhau. Anh Tú và Diệu Nhi rất ít khi công khai tình cảm trước truyền thông dù tất cả những khán giả theo dõi cặp đôi đều rất rõ về mối quan hệ của họ.

Diệu Nhi và Anh Tú hạnh phúc trong ngày vui. (Ảnh: FBNV)

Trong một vài khoảnh khắc hiếm hoi trong lễ cưới được ghi lại, Anh Tú đã bật khóc xúc động trong lúc chia sẻ trước cô dâu và khách mời: "7 năm yêu nhau, anh chưa hứa với em bất cứ điều gì cả. Và ngày hôm nay anh rất vui vì tổ chức được một lễ cưới đúng như anh mong muốn. Anh không biết nói gì hơn, anh mong từ nay về sau cho tới già mình vẫn sẽ ở bên nhau và anh lúc nào cũng có em bên cạnh".

Đám cưới của Anh Tú và Diệu Nhi tổ chức ngoài trời với không gian lãng mạn, được bày trí tỉ mỉ đến từng chi tiết. Đám cưới được diễn ra vô cùng ấm cúng, thân mật với những người đồng nghiệp thân thiết nhất của cô dâu chú rể như: BB Trần, Hải Triều, Trấn Thành, Trường Giang, Lê Dương Bảo Lâm, Ninh Dương Lan Ngọc,...

Diễn viên Bình An và Á hậu Phương Nga chính thức về chung một nhà

Điểm danh những đám cưới linh đình nhất showbiz năm vừa qua không thể không nhắc đến diễn viên Bình An và Á hậu Phương Nga. Đám cưới Bình An - Phương Nga diễn ra vào ngày 21/10, lễ cưới được tổ chức trong một không gian ngoài trời với sự tham gia của dàn sao "khủng": Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Trần Tiểu Vy, Á hậu Tường San... Buổi lễ được tổ chức với không gian ngoài trời.

Phương Nga rạng rỡ bên chồng trong ngày cưới. (Ảnh: FBNV)

Đám cưới của Bình An và Phương Nga là một trong những đám cưới được mong chờ bậc nhất của showbiz Việt trong năm 2022 bởi cặp đôi đã có thời gian đồng hành cũng nhau khá lâu. Phương Nga công khai hẹn hò với diễn viên Bình An sau khi đăng quang ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018. Theo chia sẻ của Phương Nga, Bình An chính là mối tình đầu của cô. Bình An hơn Phương Nga 5 tuổi.

Bình An và Phương Nga cũng hoàn toàn giấu kín thông tin về đám cưới trước khi diễn ra. Theo Bình An anh muốn giữ những thứ riêng tư cho mình và không muốn đem chuyện cá nhân chia sẻ quá nhiều trên mặt báo.

Đám cưới xa hoa của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và con trai út nhà Bầu Hiển - Đỗ Vinh Quang

Đám cưới Đỗ Mỹ Linh và con trai út nhà Bầu Hiển - Đỗ Vinh Quang đã diễn ra tại khách sạn sang trọng ở Hà Nội vào tối qua (23/10) thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Trước khi hôn lễ chính thức diễn ra, dàn khách mời đình đám như: Hoa hậu Lương Thùy Linh, Đỗ Thị Hà, Ngọc Hân, Á hậu Diễm Trang, Hoa khôi Thúy Vi...

Không gian tiệc cưới Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. (Ảnh: FBNV)

Ngoài dàn sao đình đám, quà cưới "khủng" cho cô dâu chú rể cũng khiến nhiều người chóng ngợp. Đáng chú ý trong ngày trọng đại của cặp đôi, "bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss World Vietnam và ông xã là đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã dành tặng món quà cưới "khủng" cho cặp đôi là một cây vàng. "Hôm nay, anh chị không tặng em tiền mừng cưới mà tặng cho em món quà này vì Đỗ Mỹ Linh là vàng mười", bà Phạm Kim Dung chia sẻ trong lúc trao quà cho cô dâu chú rể.

Không chỉ vậy, đám cưới Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội Đỗ Vinh Quang gây ngỡ ngàng vì không gian phủ đầy hoa tươi đẹp như cổ tích.

Đám cưới đậm chất làng quê Việt của Hoa hậu Ngọc Hân

Hoa hậu Ngọc Hân chính thức theo chàng về dinh vào ngày 10/12 năm nay sau 11 năm hẹn hò. Hôn lễ của cặp đôi được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng ở Hà Nội. Tiệc cưới của Hoa hậu Ngọc Hân được trang trí bởi hai gam màu xanh và trắng chủ đạo, trong đó tái hiện nhiều yếu tố văn hóa truyền thống. Nhiều chất liệu truyền thống được sử dụng, có những vật liệu vô cùng đặc biệt như lúa nước, cầu tre, lụa tơ, cửa bức bàn, tò he... được bày trí trong lễ cưới. Cô dâu, chú rể đều không mặc âu phục hay váy cưới mà sử dụng áo dài trong sự kiện. Đặc biệt nhất có thể kể đến màn tiến vào lễ đường của cô dâu chú rể trong tiếng đồng dao đậm chất làng quê Việt Nam.

Hoa hậu Ngọc Hân diện áo dài trong ngày cưới. (Ảnh: FBNV)

Hôn phu của Hoa hậu Ngọc Hân tên Phú Đạt, anh sinh năm 1990, đang công tác tại Bộ Ngoại giao. Cả hai quen nhau từ năm 2011 khi Ngọc Hân sang Ai Cập tìm hiểu về văn hóa, du lịch. Hoa hậu ấn tượng vì "nửa kia" là người có kiến thức phong phú, cách nói chuyện dí dỏm nên chủ động chinh phục. Tình yêu của Ngọc Hân và Phú Đạt trải qua nhiều thăng trầm, đã có lúc chia tay rồi quay lại bên nhau. Cuối cùng sau hơn một thập kỷ đồng hành bên nhau cặp đôi đã có đám cưới trong mơ, vô cùng hạnh phúc.

Đám cưới thế kỷ của cặp đôi Khánh Thi - Phan Hiển

Cuối năm 2022, đám cưới đáng mong chờ bậc nhất showbiz của Khánh Thi và Phan Hiển đã chính thức diễn ra sau 13 năm hạnh phúc ngọt ngào.

Chuyện tình của Khánh Thi – Phan Hiển được nhiều người ví von như cổ tích giữa đời thực. Tiệc cưới của cặp đôi diễn ra trong một không gian cổ tích ngạt ngào hương hoa lan toả khắp nơi. Trong hôn lễ, Khánh Thi đã lựa chọn 3 chiếc váy cưới sang trọng, gợi cảm. Hai bé Kubi và Anna cũng xuất hiện với trang phục như công chúa, hoàng tử bên bố mẹ.

Gia đình Khánh Thi và Phan Hiển sau 13 năm. (Ảnh: FBNV)

Trong lễ cưới, Phan Hiển cũng tâm sự vô cùng xúc động với các khách mời tham dự "đám cưới thế kỷ" của mình. Anh chia sẻ rằng, trước đây anh từng rất sợ tổ chức đám cưới với Khánh Thi vì lo sẽ không có ai đến dự. Tuy nhiên, đám cưới của cả hai đã nhận được sự theo dõi và quan tâm của rất nhiều người. Vô vàn lời chúc phúc đã gửi tới Khánh Thi - Phan Hiển.

