Vì sao PiaLinh bật khóc và hoang mang dù vào tới Top 10 Vietnam Idol 2023?

PiaLinh thừa nhận còn thiếu kỹ thuật và bản lĩnh

Tối qua (3/9), thí sinh PiaLinh - gương mặt được nhiều người dự đoán là ứng viên sáng giá cho ngôi vị quán quân của cuộc thi Vietnam Idol 2023 bất ngờ đăng tải chia sẻ dài trên trang cá nhân. Cô cho biết mình có phần đang hoang mang, lạc lối trước những vòng thi sắp tới, thậm chí đã khóc rất nhiều và không ngủ được.

Ở phần đầu bài viết, PiaLinh cho biết: "Bốn tháng trước, em đơn thuần là một tân sinh viên với công việc chính hàng ngày là học và học, thi thoảng em tham gia hoạt động thêm ở các Câu lạc bộ của trường. Niềm đam mê âm nhạc chỉ âm thầm được em nuôi dưỡng với những yêu thương chân thành nhất mà chẳng mưu cầu điều gì. Rồi bỗng một ngày, cuộc sống của em thay đổi lớn, theo cách mà chính em cũng chưa bao giờ dám tưởng tượng. Giờ đây, em được hát, được đứng trên sân khấu với quá nhiều sự ủng hộ cổ vũ.

PiaLinh nhận được nhiều kỳ vọng tại Vietnam Idol 2023. (Ảnh: Viva Network)

PiaLinh cũng cho biết đây là lần đầu tiên cô xa gia đình và bạn bè để tự mình bước đến một chân trời với nhiều thử thách mới. Tại đó, cô cảm thấy choáng ngợp trước mọi thứ, còn non nớt trong âm nhạc, thiếu kiến thức, thiếu kỹ thuật, thiếu bản lĩnh... Cũng bởi vậy, PiaLinh luôn nhắc nhở bản thân "mình phải thật chăm chỉ cố gắng nhiều hơn, nhiều hơn nữa".

Trước vòng thi liveshow, PiaLinh thừa nhận, cô đang có cảm xúc rối bời: "Em đã khóc rất nhiều và có một đêm thật khó ngủ ngày hôm qua. Sợ, hoang mang, buồn là những tâm trạng hiện hữu khi em đã không thể chiến thắng được kỳ vọng của chính mình cũng như không đạt được kỳ vọng của mọi người thương yêu. Em đang quan sát tất cả, và tìm cách biến mọi thứ thành chất liệu trong hành trình thấu hiểu chính mình để trưởng thành hơn. Em sẽ tiếp tục học hỏi tỉ mỉ và chăm chỉ cố gắng nhiều hơn nữa mỗi ngày" - PiaLinh khẳng định.

Clip: PiaLinh trình bày ca khúc "Buồn thì cứ khóc đi" tại Vietnam Idol 2023. (Clip: Viva Network)

Trước đó, PiaLinh có màn trình diễn ca khúc Buồn thì cứ khóc đi tại vòng liveshow của Top 15 Vietnam Idol 2023. Cô gây bất ngờ khi không chỉ đưa thêm nhiều sáng tạo vào ca khúc mà còn lần đầu khoe vũ đạo trên sân khấu. Mặc dù vậy, tiết mục của PiaLinh vẫn còn một vài khuyết điểm khiến BGK chưa hài lòng. Mỹ Tâm nhận xét về màn trình diễn của nữ thí sinh: "Đây là bài hát theo chị nghĩ là hơi thụt lùi so với những vòng trước, chị thấy nó hơi bị an toàn". Trong khi nhạc sĩ Huy Tuấn nhận định: "Về PiaLinh, thật ra là do mọi người chờ đợi quá nhiều cho nên là cảm thấy một chút gì đó hơi nuối tiếc chứ màn trình diễn của em không tệ. Em cần gì đó nhẹ nhàng, tinh tế và chân thành hơn".

PiaLinh (tên thật là Nguyễn Hoàng Hương Linh) sinh năm 2004 tại Hà Nội, hiện theo học khoa Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại thương Hà Nội. Trước khi thi Vietnam Idol 2023, PiaLinh được biết tới với giọng hát trong trẻo, ngọt ngào trong MV "Nấu ăn cho em" của rapper Đen Vâu. Nữ thí sinh cũng có một bảng thành tích học tập đáng ngưỡng mộ với giải thưởng trong các kỳ thi Học sinh giỏi tiếng Anh toàn thành phố, điểm IETS 8.0, điểm thi tốt nghiệp THPT 28.05 điểm.

Chia sẻ với Dân Việt, PiaLinh cho biết: Dù đam mê âm nhạc, cô từng rất ngại hát trước đám đông mà chỉ tự tin trong không gian phòng thu. Giấc mơ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp đến với PiaLinh một cách bất ngờ vào tháng 3/2023, khi ê-kíp của rapper Đen Vâu đăng tải thông tin cần tuyển một vocal nữ. Cô gái 19 tuổi thu một đoạn demo ca khúc "Bài này chill phết" và gửi đi, dù không dám hi vọng quá nhiều. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, PiaLinh được liên lạc và mời tham gia MV "Nấu ăn cho em" - một MV được nhiều người yêu thích và thu hút 32 triệu lượt xem cho tới hiện tại.

Tại cuộc thi Vietnam Idol 2023, PiaLinh nhận được nhiều lời khen "có cánh" từ ban giám khảo. Đặc biệt, nhạc sĩ Huy Tuấn cho rằng, cô nổi trội và mang nhiều yếu tố của một nữ thần tượng thế hệ mới.