Lý do bất ngờ ở cùng một phường, nhưng có trường bốc thăm giành suất học mầm non, trường lại bỏ không

Cách đây hơn 1 tháng, vụ việc hàng trăm phụ huynh phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội đã tham gia bốc thăm để con có suất vào trường mầm non công lập gây nhiều ý kiến tranh luận. Nguyên nhân chủ yếu từ áp lực dân số quá đông và cơ sở vật chất, trường học không đáp ứng. Trong bối cảnh đó, tại chính phường này lại có một trường mầm non đang bị bỏ hoang.

Trường mầm non Hoàng Liệt cơ sở Tứ Kỳ (cũ) bỏ hoang hơn 1 năm nay xuống cấp. Ảnh: Phạm Hưng

Ghi nhận của PV Dân Việt, ngày 12/10, cạnh trường mầm non công lập Hoàng Liệt (nơi mới đây diễn ra câu chuyện hàng trăm phụ huynh phải bốc thăm may rủi để con có thể theo học) thì một ngôi trường mầm non khác ở tổ 11A, Tứ Kỳ (phường Hoàng Liệt) hiện đang bỏ không. Theo tìm hiểu, cơ sở này dừng hoạt động từ khi cơ sở chính Trường Mầm non Hoàng Liệt được khánh thành và đi vào hoạt động.

Hiện nay, cơ sở vật chất của trường đã xuống cấp, đồ đạc hỏng hóc, ngổn ngang trong sân và dọc hành lang các lớp học. Được biết, gần đây, nhà trường đã cho dọn dẹp, vệ sinh khuôn viên trường. Người dân sống trong khu vực cho biết, trường mầm non bị bỏ không đã dừng hoạt động khoảng một năm nay. Trong khi đó, con em của nhiều gia đình đang sinh sống trong khu vực phải học trường tư, hoặc đi học xa nhà vì bốc thăm "trượt" trường công.

Trong khuôn viên trường bỏ hoang, cỏ mọc um tùm. Ảnh: Phạm Hưng

Trước vấn đề này, sáng ngày 13/10, trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt cho biết, ngôi trường bị bỏ hoang trước kia là Trường mầm non Hoàng Liệt cơ sở Tứ Kỳ. Trong thời gian cơ sở này hoạt động, nhiều hạng mục có dấu hiệu xuống cấp, hỏng hóc, không đảm bảo sức khỏe, an toàn cho học sinh nên quận đã triển khai xây dựng cơ sở mới ở một khu vực khác.

Bên trong cơ sở xuống cấp, tan hoang. Ảnh: Phạm Hưng

Trước ý kiến cho rằng "có mới nới cũ", khi có cơ sở mới thì cơ sở mầm non cũ liền bỏ không, lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt lên tiếng: "Trường mầm non Hoàng Liệt cơ sở Tứ Kỳ (cũ) nằm trong dự án giải tỏa làm đường. Cụ thể tuyến đường sắp tới được xây dựng sẽ cắt ngang qua trường nên quận quyết định không đầu tư xây mới. Việc mở phụ thuộc vào dự án Osaka gần đó".

Trước ý kiến thắc mắc của nhiều người trong quá trình chờ giải toả làm đường, hãy cải tạo giải quyết việc học cho trẻ tại ngôi trường đang bỏ hoang lãng phí, lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt cho rằng, ngân sách không cho phép đầu tư vào những dự án hay vị trí không phù hợp quy hoạch.

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo Phòng GDĐT quận Hoàng Mai cũng cho biết, Trường mầm non Hoàng Liệt cơ sở Tứ Kỳ (cũ) nằm trong dự án giải tỏa làm đường, không thể đập đi xây mới. Để đảm bảo an toàn, đủ điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục học sinh thì quận rất cần thời gian cải tạo, tu sửa công trình, không thể hoàn thành chỉ trong ít ngày.

Trường mầm non Hoàng Liệt cơ sở Tứ Kỳ (mới) được đưa vào hoạt động trong năm vừa qua và diễn ra tình trạng phải bốc thăm do quá đông học sinh. Ảnh: Gia Khiêm

Chiều 12/10, tại buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàng Mai, trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chia sẻ tin vui cho bà con phường Hoàng Liệt, đó là Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (Tổng Công ty HUD) xin trả lại 3 ô đất để Hà Nội xây dựng trường học.

Ông Đinh Tiến Dũng cho biết, theo quy định của luật, nếu dự án được giao đất nhưng qua 2 năm không xây dựng sẽ bị thu hồi. Tuy nhiên, các ô đất được giao cho Tổng Công ty HUD để xây dựng trường lớp đã để 20 năm nhưng không bị thu hồi.

"Thiếu trường, thiếu lớp nên quận Hoàng Mai mới phải tổ chức bốc thăm vào lớp học mầm non. Tôi nghe báo chí đăng tải mà xót ruột quá!", Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.

Hàng trăm phụ huynh tham gia bốc thăm giành suất vào Trường mầm non Hoàng Liệt trong 2 ngày 27,28/8 vừa qua. Ảnh: Gia Khiêm

Bí thư Thành uỷ Hà Nội yêu cầu các cấp ngành của thành phố, sau khi tiếp nhận 3 ô đất từ Tổng Công ty HUD phải giao ngay cho quận Hoàng Mai làm chủ đầu tư xây dựng trường học. Theo ông, nếu không phân cấp, phân quyền về cho quận thực hiện dự án thì rất dễ dẫn đến tình trạng như ở huyện Gia Lâm. Cụ thể, muốn xây một ngôi trường cấp 3 nhưng mất 3 năm làm thủ tục không xong.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa, ngày 27-28/8 vừa qua, hàng trăm phụ huynh ở phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) phải tham gia bốc thăm để giành suất cho con vào trường mầm non Hoàng Liệt.

Đáng chú ý, dù phụ huynh phải xếp hàng bốc thăm giành suất vào Trường mầm non Hoàng Liệt, nhưng nhiều ô đất được quy hoạch xây trường ở phường này do Tổng Công ty HUD lại bị bỏ hoang 20 năm, không được đầu tư.

Theo cán bộ UBND phường Hoàng Liệt, trong số 12 ô đất quy hoạch trường học trên địa bàn đang bị bỏ hoang, có nhiều ô do Tổng Công ty HUD làm chủ đầu tư, đã quây tôn khoảng 20 năm, để cỏ dại mọc hoặc chỉ tận dụng làm bãi trông xe.

Trước đó, tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, ông Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch quận Hoàng Mai nêu tình trạng tăng dân số cơ học trên địa bàn, mỗi năm tăng từ 4.000 - 5.000 học sinh. Vì vậy, dẫn đến tình trạng thiếu trường lớp trên địa bàn. Cụ thể, hiện nay, quận Hoàng Mai thiếu 10 trường mầm non, hơn 10 trường tiểu học.

Chủ tịch quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm đề nghị TP Hà Nội chỉ đạo Tổng công ty HUD bàn giao cho quận 7 ô đất ở phường Hoàng Liệt để đầu tư trường học công lập.

Trước đề nghị trên, Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các sở ngành, quận Hoàng Mai khẩn trương làm việc với Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị (Tổng Công ty HUD) để đôn đốc bàn giao dứt điểm các ô đất xây trường về quận quản lý, đầu tư trong năm 2022.