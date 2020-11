Vì sao tranh luận việc cách chức Hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng, ĐBQH chỉ đồng ý với Phó Thủ tướng một vế?

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Đây là một trường hợp rất đặc thù, bởi vì Hội đồng trường của Trường Tôn Đức Thắng đã hết nhiệm kỳ và việc kiện toàn Hội đồng trường của Tổng Liên đoàn là chậm trễ do nguyên nhân cả chủ quan và khách quan. Cho nên tới thời điểm mà ban giám hiệu của Trường Tôn Đức Thắng bao gồm hiệu trưởng nhận kỷ luật của Đảng thì Trường Tôn Đức Thắng không có Hội đồng trường. Vì vậy, có câu chuyện không rõ ràng ở chỗ này. Chính vì lý do đó, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo với chức năng là cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục phải vào cuộc và trực tiếp lập một đoàn do một Thứ trưởng vào làm việc trực tiếp để làm rõ đúng sai và có hướng dẫn. (trích trả lời chất vấn của Phó Thủ tướng tại Quốc hội).