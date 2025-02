Vị thế và uy tín quốc tế của Đảng Cộng sản Việt Nam từ góc nhìn lịch sử

Đảng Cộng sản Việt Nam qua nghiên cứu của học giả nước ngoài

Vị thế và uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Đó là hệ quả tất yếu của một quá trình gần một thế kỷ, với tư cách là đội tiên phong của dân tộc, Đảng đã đưa đất nước từ một xứ thuộc địa chìm trong lầm than tủi nhục trở thành một quốc gia đang vươn mình bước vào kỷ nguyên mới với khát vọng sánh vai với các cường quốc năm châu. Nhưng từ góc nhìn lịch sử có thể thấy vị thế ấy không phải bỗng dưng mà có. Sẽ là khách quan khi nghe phân tích của những học giả nước ngoài.

Ngày 25/9/2024, trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai, Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79, làm việc tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Ảnh TTXVN

Ở Nhật Bản có một nhà Việt Nam học nổi tiếng là GS Furuta Motoo, Ông là chuyên gia nước ngoài hàng đầu nghiên cứu về Đảng CSVN. Trong một công trình khảo cứu công phu và sâu sắc dày 720 trang với tựa đề Chính sách dân tộc của những người Cộng sản Việt Nam ông đã đưa ra luận giải rất thuyết phục là Đảng CSVN đã nhập thân vào dân tộc và mang trong mình sức mạnh của cả dân tộc.

Tiếp cận của ông bắt đầu từ những phát hiện độc đáo mà ông gọi là khả năng "định vị" Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế. Nếu như những tổ chức cách mạng theo chủ thuyết Quốc tế Cộng sản thì phải từ bỏ lập trường quốc gia dân tộc. Nhưng ngay từ đầu lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, người đưa chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam, đã đến với chủ nghĩa quốc tế không phải từ lý thuyết, hay một mô hình mang tính triết học mà là từ mặt thực tiễn của một học thuyết có thể vận dụng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Cho nên ngay từ những ngày đầu những người Cộng sản Việt Nam tiếp thu lý tưởng của chủ nghĩa cộng sản, đem cái đó về để vận dụng một cách sáng tạo nhằm giải phóng dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh TTXVN

Sau rất nhiều những phân tích, dẫn chứng, GS Furuta Motoo đi tới luận giải sở dĩ Đảng CSVN có sức mạnh to lớn như thế là vì đã phát huy được cả sức mạnh của dân tộc. Trên thực tế Đảng CSVN không phải là một tổ chức chính trị như cách nhìn thông thường mà là tổ chức chính trị đại diện cho dân tộc. Đấy chính là sự khác biệt và có lẽ vì thế người ta nói nhiều tới tính chất nhập thân vào dân tộc của Đảng CSVN rất thành công. Nhưng về một phương diện khác, những người Cộng sản Việt Nam lại không sa vào chủ nghĩa dân tộc cực đoan, luôn "biết mình, biết người" và luôn hiểu rõ thời thế để nắm bắt thời cơ. Đấy chính là thế mạnh về "tư duy quốc tế" của những người Cộng sản Việt Nam.

Một học giả nước ngoài khác tôi cũng muốn nhắc tới ở đây là William S. Turley, một Giáo sư chính trị học có tên tuổi ở Hoa Kỳ. Trong cuốn sách Chủ nghĩa Cộng sản Việt Nam dưới góc nhìn so sánh (Vietnamese Communism in Comparative Perspective), ông từng nhận định: Trong số các đảng cộng sản cầm quyền thì Đảng CSVN là một đảng cầm quyền mà tính hợp hiến, hợp pháp, tính chính danh không một đảng nào có thể so sánh được.

Nhận định trên đây là một tổng kết dựa trên những kết quả nghiên cứu nghiêm túc, trong đó tác giả đã phân tích hết sức sâu sắc tình hình chính trị sau khi Đảng CSVN giành được chính quyền. Trở lại lịch sử, sau khi cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, gần như tất cả các tài liệu mô tả sự kiện chính quyền về tay lực lượng cách mạng đều những từ ngữ rất chuẩn xác là "giành" hoặc "cướp" chính quyền, tức là lấy lại chính quyền từ tay lực lượng đối lập với nhân dân, đối lập với cách mạng. Việt Minh thực chất là những người cộng sản đã lãnh đạo nhân dân giành (cướp) chính quyền.

Tổng Bí thư Tô Lâm bắt tay GS-TSKH -NGND Vũ Minh Giang tại buổi gặp mặt trí thức nhà khoa học ngày 30/12/2024.

Đây là thành quả vĩ đại của cách mạng, nhưng có được chính quyền mới có tính chính nghĩa chứ chưa phải chính danh, nhất là trong bối cảnh quốc tế phức tạp khi đó. Để chính danh cần phải có sự thừa nhận của tuyệt đại đa số nhân dân trong nước, phải có sự ủng hộ của thế giới. Mặc dù lúc đó chính quyền non trẻ gặp trăm ngàn khó khăn, thử thách nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết định Chính phủ lâm thời phải tổ chức tổng tuyển cử vào mùng 6 tháng 1 năm 1946, để chính danh hóa chính quyền do nhân dân ta vừa giành được.

Bầu cử rồi chúng ta có Quốc hội, có Nhà nước, có tất cả những yếu tố để chứng tỏ rằng đấy là một chính quyền do nhân dân bầu ra và đứng trước quốc tế thì đấy là một chính thể, thế giới phải thừa nhận là của nhân dân, là một chính thể dân chủ chứ không phải một chính quyền do một cái tổ chức chính trị nào giành được.

Sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với đất nước, dân tộc

95 năm qua, Đảng CSVN đã lãnh đạo đất nước qua các thời kỳ, có lúc đổi tên gọi nhưng bản chất vẫn là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc. Lãnh đạo dân tộc giành độc lập, đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, từng bước đem lại cuộc sống ấm no cho nhân dân. Ba tiêu ngữ dưới tên gọi của đất nước "độc lập – tự do – hạnh phúc" chính là sự cam kết của của chính quyền, dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN đối với nhân dân. Có những người không hiểu, hoặc cố tình có quan điểm lệch lạc hay nhìn Đảng CSVN theo thực thể một tổ chức chính trị như ở các nước khác để áp vào thì không đúng. Không có nước nào trên thế giới mà người dân gọi là "Đảng ta", tức là Đảng của chúng ta.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh cùng các trí thức, nhà khoa học.

Điều kể trên ngay cả những nước có nền chính trị được nhiều quốc gia ngưỡng mộ như Mỹ cũng chưa hiểu ngay được chúng ta. Chuyện Tổng thống Mỹ đón tiếp Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN ở phòng bầu dục (Nhà Trắng năm 2015), rồi Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN mời và đón tiếp Tổng thống Mỹ tới thăm Việt Nam (năm 2023), cho thấy họ đã hiểu chúng ta, đồng thời khẳng định vị thế, uy tín, tầm vóc của Đảng ta, uy tín của người lãnh đạo Đảng trên trường quốc tế.

Khi nhìn rộng ra thì thấy đó chính là quá trình chứng minh Đảng CSVN là người đại diện chân chính cho dân tộc, còn chính quyền là tổ chức chính thức về phương diện chính trị. Lãnh đạo các quốc gia trên thế giới muốn là bạn, muốn thân thiết, muốn hợp tác với Việt Nam thì không thể là không có "cái bắt tay", có sự gặp gỡ với người đứng đầu Đảng CSVN – chính đảng duy nhất đại diện cho toàn thể dân tộc.

Điều rất quan trọng chúng ta cần phải làm để thế giới hiểu hơn nữa là vị thế, uy tín của đất nước này, của dân tộc này lên thì vị thế, uy tín của Đảng CSVN lên, đấy chính vì có sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với đất nước, dân tộc và đó là điều rất đặc biệt. Còn trên thế giới có những trường hợp ngược lại, có quốc gia vị thế đất nước của họ đi lên nhưng vị thế của đảng cầm quyền có thể lại đi xuống.

Từ khi ra đời tới nay, rõ ràng Đảng CSVN không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của quốc gia, dân tộc. Sự phát triển của đất nước gắn rất chặt với vai trò lãnh đạo của Đảng, ngược lại sự phát triển của quốc gia, của dân tộc khẳng định uy tín, vị thế cho Đảng. Lâu nay có những thế lực dùng luận điệu này, luận điệu kia nhằm tạo ra sự cách biệt giữa Đảng với chính quyền, giữa Đảng với nhân dân, nhưng sự tách biệt ấy tại sao không thành công, bởi vì nó không đúng bản chất của quan hệ này.

Đảng lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, đưa đất nước phát triển, người dân ấm no, hạnh phúc, dân tộc phồn vinh, chính vì thế uy tín của Đảng trong dân rất cao và uy tín của Đảng trong nhân dân cũng gián tiếp tạo ra uy tín quốc tế của Đảng. Đấy chính là câu chuyện chúng ta nói về vị thế, uy tín quốc tế của Đảng CSVN khi bước kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình.