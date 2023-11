Vị trí bất động sản quận Bình Tân - Tiềm năng an cư và đầu tư dài hạn

Cùng với khu vực phía Đông, thị trường bất động sản khu Tây Sài Gòn đang là điểm nóng thu hút sự quan tâm của đông đảo các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Nếu nói tới khu Tây, quận Bình Tân là một “hạt giống đầu tư” đầy tiềm năng khi nơi này đang diễn ra quá trình đô thị hóa nhanh chóng cộng hưởng với “làn sóng di cư” từ các khu vực khác đến sinh sống.

Vị trí quận Bình Tân

Quận Bình Tân là một quận vùng ven nằm ở khu vực phía Tây, có lượng dân đông nhất thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những cửa ngõ kinh tế quan trọng của khu vực phía Nam với quỹ đất dồi dào và tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, thu hút cư dân từ khắp nơi về đây sinh sống. Khu vực này có vai trò quan trọng khi là đầu mối giao thương kết nối trung tâm thành phố với các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Bình Tân có vị trí tiếp giáp những quận có diện tích rộng lớn, đông dân và hoạt động sầm uất của Sài Gòn:

Phía đông giáp quận Tân Phú và Quận 6 Phía tây giáp huyện Bình Chánh Phía nam giáp Quận 8 và huyện Bình Chánh Phía bắc giáp Quận 12 và huyện Hóc Môn.

Dù không trực tiếp giáp với các quận trung tâm thành phố, Bình Tân lại sở hữu những “hành lang giao thông” kết nối nhanh với trung tâm như: Đại lộ Võ Văn Kiệt, Kinh Dương Vương, Hồng Bàng, quốc lộ 1A…Ngoài ra, khu vực đang được đầu tư hàng nghìn tỷ đồng để phát triển hạ tầng trong tương lai như: xây dựng tuyến đường Vành Đai Trong, mở rộng đường Tỉnh Lộ 10, nâng cấp - mở rộng tuyến đường An Dương Vương - Phan Anh - Bình Long - Hương Lộ 3.

Sự nâng cấp mạnh mẽ về hạ tầng đã tạo cú hích tăng trưởng của bất động sản khu vực. Lợi thế càng rõ hơn khi nhiều trục đường xương sống của thành phố đi ngang qua Bình Tân, góp phần giảm tải lưu lượng giao thông và thúc đẩy giao thương liên vùng như: khép kín Vành Đai 2, khởi động tuyến metro 3A (Bến Thành - Tân Kiên), metro số 6 (Bà Quẹo - Vòng xoay Phú Lâm). Thêm vào đó là sự rục rịch triển khai tuyến Metro số 2. Tuyến metro số 1 sắp sửa vận hành, metro số 2 sẽ sớm khởi công có vai trò quan trọng trong hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị.

Sáng 22-6, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) khởi công di dời hạ tầng kỹ thuật để làm tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương.

Đặc biệt, TP HCM cũng phê duyệt dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng góp phần chỉnh trang đô thị, giải quyết ô nhiễm môi trường và tình hình an ninh trật tự. Thay vào đó sẽ là dự án xây mới trường THCS, san lấp nền, đầu tư hạ tầng giao thông, cấp thoát nước, hệ thống điện, trồng cây xanh, xây đường dạo, lắp hệ thống chiếu sáng. Theo đó, trong tổng số 44 ha đất giải tỏa sẽ có 24 ha được làm công viên cây xanh để giảm thiểu vấn đề về ô nhiễm, 12ha xây dựng trung tâm thương mại và 8 ha còn lại làm khu phức hợp.

Vị trí hưởng lợi từ tốc độ đô thị hóa nhanh

Biểu hiện rõ nét nhất của tốc độ đô thị hóa thần tốc chính là sự nâng cấp hạ tầng và giao thông liên tục cùng với việc quỹ đất trống của Bình Tân ngày càng ít đi. Đó là hệ quả của việc gia tăng dân số cơ học một cách đột biến trong những năm gần đây do “hấp lực” của các khu công nghiệp lớn thu hút người lao động và chuyên gia nước ngoài đến đây sinh sống và làm việc.

Hấp lực của 2 khu công nghiệp trọng điểm

Quận Bình Tân cũng là nơi tập trung của nhiều cụm khu công nghiệp, nhà máy hiện đại có quy mô như Pouyuen với diện tích 58ha, được đầu tư hoàn toàn bởi vốn nước ngoài. Đồng thời, còn có các khu công nghiệp như Vĩnh Lộc, KCN Tân Tạo,... Nhiệm vụ cốt lõi của những KCN này không chỉ giúp giải quyết vấn đề việc làm trong khu vực mà còn thu hút lượng lớn người lao động cũng như vốn đầu tư nước ngoài. Đây là nguyên nhân dẫn đến nhu cầu mua và thuê căn hộ tại quận Bình Tây tăng lên - tạo điều kiện cho thị trường bất động sản cho thuê tăng trưởng vượt trội.

Khu công nghiệp Tân Tạo Bình Tân được biết đến thời điểm hiện tại là một trong 10 khu công nghiệp có quy mô lớn nhất tại Thành Phố Hồ Chí Minh và có ảnh hưởng kinh tế lớn đến ngành công nghiệp thành phố với nhiều điểm thu hút các doanh nghiệp đầu tư. Với tổng quy mô diện tích 442 ha, KCN Tân Tạo đã thu hút gần 300 DN, tập đoàn lớn trong và ngoài nước, thu hút khoảng 400 triệu đô lượng vốn đầu tư nước ngoài.

Khu công nghiệp Vĩnh Lộc quy mô 207 ha, thu hút lượng lớn người lao động mỗi năm.

KCN Vĩnh Lộc được thành lập năm 1997, có tổng vốn đầu tư khoảng 500 tỷ đồng với diện tích quy hoạch 207ha, được xây dựng tại huyện Bình Chánh. KCN là một nơi hấp dẫn vốn đầu tư nước ngoài cực khủng đồng thời thu hút đông đảo người lao động đến khu Tây Sài Gòn. Tính đến đầu năm 2023, KCN Vĩnh Lộc đã thu hút được 150 doanh nghiệp ở trong và ngoài nước với tổng diện tích lấp đầy đạt 99% diện tích đất công nghiệp cho thuê, tạo việc làm cho khoảng 23.000 lao động.

Sức nóng Khu Tên Lửa sầm uất nhất Bình Tân

Khu Tên Lửa của quận Bình Tân được ví như khu Phú Mỹ Hưng thứ 2, thuộc khu vực phía Tây Sài Gòn, tiếp giáp với các quận Bình Chánh, quận 6, quận 8. Khu Tên Lửa trải dài trên đường Tên Lửa từ đường Kinh Dương Vương đến đường Bà Hom (tỉnh lộ 10), dài khoảng 2.706m, lộ giới rộng 30 - 60m. Khu này còn nằm liền kề Đại Siêu Thị Aeon Mall Bình Tân, gần nhiều tuyến đường quan trọng như Trần Văn Giàu, Quốc lộ 1A, đường An Dương Vương, đại lộ Võ Văn Kiệt, đường Ba tháng Hai,... thuận lợi cho việc di chuyển đến các vùng lân cận.

Khu Tên Lửa - Khu đô thị sầm uất bậc nhất quận Bình Tân

Khu Tên Lửa được quy hoạch theo đường bàn cờ thông thoáng, phân lô vuông vắn. Dân cư nơi đây sở hữu hệ thống tiện ích mua sắm, giải trí, y tế, giáo dục đầy đủ, sầm uất nhất quận Bình Tân. Giá nhà mặt tiền khu Tên Lửa không dưới 200 triệu/m2, nhà ở đường nhánh không dưới 100 triệu/m2. Có thêm AEON Mall, giá nhà khu Tên Lửa tăng trung bình thêm 30 - 35%/năm, riêng những căn mặt tiền còn tăng “khủng” hơn. Bức tranh tăng giá không thể cản phá những “bước chân di cư” từ các khu vực khác đến, “kiến tạo” thêm những pha tăng giá theo thời gian.

Bến xe miền Tây - Tâm điểm giao thương

Nếu bến xe miền Đông là ‘cánh tay phải’ nối liền hàng hóa từ các khu công nghiệp lớn đến với khu vực miền Trung và Bắc bộ, thì bến xe miền Tây chính là ‘cánh tay trái’ đắc lực, vận chuyển hành khách và hàng hóa đến với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, nguồn cung cấp thực phẩm chính cho toàn thành phố. Bến xe miền Tây phục vụ 69 tuyến xe khách đi tỉnh và lăn bánh 750 xe một ngày chỉ tính riêng khu vực miền Tây. Ngoài ra, bến xe miền Tây còn có nhiều chuyến xe liên kết trực tiếp với nhiều địa điểm giao thông trọng yếu: bến xe miền đông, sân bay Tân Sơn Nhất, chợ Bến Thành…

Bến xe miền Tây mùa cao điểm đông nghẹt người xếp hàng chờ mua vé

Đặc biệt, sắp tới có dự án bến xe Miền Tây mới nhằm giảm áp lực quá tải của bến xe cũ. Bến xe mới được nhận định sẽ là đầu mối giao thông trọng điểm của khu vực trong tương lai, mang đến tiềm năng đầu tư cho thuê và tiềm năng gia tăng giá trị lớn cho bất động sản khu vực. Theo đó, bến xe miền Tây mới sẽ được xây dựng theo mô hình TOD (Transit Oriented Development) gắn với những tổ hợp tiện ích gồm dịch vụ lưu trú, thương mại – dịch vụ, văn phòng, trung tâm mua sắm… Đồng thời kết nối đồng bộ với hệ thống giao thông công cộng như tuyến Metro số 3a, Monorail số 2, xe buýt nhanh – BRT và xe buýt gom trong tương lai.

Dự án bến xe Miền Tây mới nằm phía Đông Bắc nút giao Nguyễn Văn Linh và Quốc lộ 1A, phía Đông giáp đường giao thông (dự kiến), lộ giới 30m, phía Tây giáp Quốc lộ 1A, lộ giới 120m, phía Nam giáp đường Nguyễn Văn Linh, lộ giới 120m, phía Bắc giáp đường giao thông (dự kiến), lộ giới 30m. Dự kiến công trình sẽ có tổng quy mô diện tích là 19,64ha, trong đó, khu vực bến xe khách khoảng 16,674ha, khu vực Deport BRT (xe buýt nhanh) 2,966ha.

Hệ thống dịch vụ tiện ích

Trên địa bàn quận Bình Tân đã và đang hình thành một số khu đô thị mới kèm theo đó là hàng loạt tiện ích sống từ mua sắm, giải trí, giáo dục, y tế cải thiện chất lượng cuộc sống cho cư dân. Việc hoàn thiện các tầng tiện ích vẫn đang không ngừng “chạy đua” với quá trình hoàn thiện công trình giao thông nơi đây.

Hệ thống tiện ích mua sắm: Đại siêu thị Aeon Mall, Siêu thị Co.op Mart, Siêu thị Big C, Satrafoods Bách Hoá Xanh,...Cùng với siêu thị là các chợ truyền thống lớn, nhỏ khác nhau, đáp ứng đầy đủ nhu cầu mua sắm của người dân. Hệ thống dịch vụ y tế chất lượng: Bệnh viện Gia An 115, Bệnh viện quận Bình Tân, Bệnh viện quốc tế Minh Anh, Bệnh viện quốc tế City, Bệnh viện Triều An. Trong tương lai sẽ có thêm Bệnh viện Tai Mũi Họng cơ sở 2 (quy mô 400 giường), Bệnh viện Tim thành phố cơ sở 2 (quy mô 300 giường), Khu Y tế Kỹ thuật cao… Hệ thống giáo dục: Trường Mầm non Đông Nam Á, Trường Mầm non Quốc tế Kindy City, TH Tân Tạo, TH Kim Đồng, TH Lê Trọng Tấn, TH Lê Công Phép, TH Lê Quý Đôn, TH Bình Trị Đông, THCS Hồ Văn Long, THCS Bình Trị Đông, THCS Lý Thường Kiệt, THCS Bình Hưng Hòa, THPT Chu Văn An, THPT An Lạc, Trường Cao đẳng giao thông vận tải III,...

Toàn cảnh đại siêu thị Aeon Mall lớn nhất Bình Tân

Thị trường bất động sản Bình Tân khu Tây

Thị trường bất động sản khu vực miền Tây phát triển tương đối ổn định, ít xảy ra tình trạng “bong bóng”, mặt bằng giá còn thấp, có nhiều dư địa tăng trưởng trong tương lai. Bởi vậy, khi hệ thống cơ sở hạ tầng tại miền Tây đang được triển khai đầu tư hoàn thiện, thì khu vực này sẽ có tiềm năng lớn về tăng trưởng bất động sản. Nhiều dự án có vị trí “ăn theo” các công trình giao thông trọng điểm kỳ vọng sẽ tạo ra sức hút lớn về đầu tư bất động sản.

Trong vài năm trở lại đây, do tốc độ đô thị hoá nhanh, hầu như các phường ở Bình Tân đã không còn đất nông nghiệp. Xét về mặt bằng giá bất động sản, giá đất Bình Tân vẫn còn thấp hơn rất nhiều so với các quận trung tâm. Mặt khác, Bình Tân là quận có dân số đông nhất TP.HCM và đang có tỷ lệ gia tăng cơ học cao với số lượng người quy tụ về đây mỗi năm là rất lớn. Kết quả là, nhu cầu tìm mua hoặc thuê nhà để ở và đầu tư bất động sản sinh lời cũng tăng theo.

Càng ngày càng có nhiều ông lớn trong lĩnh vực phát triển bất động sản tham gia vào thị trường bất động sản khu Tây, trong đó có nhiều tên tuổi nổi bật như Khang Điền, Nam Long, Hưng Thịnh, hay Kita Group, IDE, Phú Hoàng Land… Loại hình bất động sản phổ biến tại Bình Tân là căn hộ phân khúc giá rẻ và trung cấp dao động từ 35 triệu/m2.

Dịch chuyển ra các đại đô thị xa trung tâm đang trở thành xu hướng tất yếu ở các thành phố lớn. Điều này được thể hiện rất rõ qua tình hình thị trường bất động sản khu Tây trong những năm gần đây, khi nhà nước thúc đẩy quá trình đô thị hóa nhanh chóng, định hướng làn dân chuyển dịch ra các vùng ven. Bất động sản khu Tây sẽ không còn rẻ như trước nữa mà sẽ là “miếng bánh thơm” khiến các nhà đầu tư phải giành nhau trong tương lai!

