Video: Nhóm cần thủ chinh phục được "cụ" cá tầm 100 tuổi, dài hơn 3 mét, nặng 363 kg

Theo Global News, Alex Kirk, Tom Kirk và Terry Jacobson đã bắt được một con cá tầm khổng lồ trên sông Fraser ở tỉnh British Columbia, Canada. Con cá dài 3,35 mét, nặng 363kg và khoảng 100 tuổi.

"Chúng tôi không thể tin được. Con cá này phi thân khỏi mặt nước ba lần, mỗi lần cao khoảng 3 - 4,5 mét. Nó trông như một con cá mập lao lên từ dưới nước", Tom Kirk nói.

"Đúng hơn là một con cá mập trắng khổng lồ. Nó khá là khó tin", Terry Jacobson nói thêm.

Một nhóm cần thủ chinh phục được "cụ" cá tầm 100 tuổi, dài hơn 3 mét, nặng 363 kg

Thành viên thứ ba của nhóm, Alex Kirk, cho biết phần khó nhất trong việc đánh bắt là đuổi kịp con cá khổng lồ, khiến con thuyền xuôi dòng vài kilomet và đâm vào một đống khúc gỗ trước khi dừng lại.

"Việc chinh phục con cá giống như chúng tôi đang bị một chiếc xe tải lôi đi vậy. Con cá tầm đó muốn đi đâu, chúng tôi phải đi theo nó. Quả là một chuyến đi để đời", Alex Kirk nói.

Việc đưa con cá tầm khổng lồ lên khỏi mặt nước không phải điều dễ dàng. "Mọi điều không hay có thể xảy ra cho đến khi chúng tôi khuất phục được nó", Tom Kirk nói.

Ba cần thủ chụp ảnh cùng con cá tầm 100 tuổi.

Trang For The Win cho biết con cá tầm khiến dây câu 4 lần bị rối nhưng đều được các tay câu gỡ rối kịp thời. Nhưng sự kịch tính chưa dừng ở đó khi phần tay quay cần câu bị gãy. Steve Kaye, tay câu nhiều kinh nghiệm đi cùng Alex, Tom và Terry, nhanh trí cắt dây câu và nối nó vào một cần câu khác. Cuộc giằng co giữa người và cá lại tiếp tục. Một lúc lâu sau, con cá tầm mới bị khuất phục.

Sau khi đo được kích thước và chụp vài bức ảnh với con cá, cả nhóm đã thả con cá trở lại sông.

Quần thể cá tầm ở hạ lưu sông Fraser đang được nhà chức trách của tỉnh theo dõi chặt chẽ thông qua gắn thẻ và kiểm tra thường xuyên. Tuy nhiên, số lượng cá tầm đang bắt đầu sụt giảm. "Hiện nay, có khoảng 40.000 con cá tầm sống dưới sông, trước đây số lượng loài này là 45.000 con", Erin cho biết.

Năm 2003, hội đồng xếp hạng động vật hoang dã ở Canada đã phân loại cá tầm thuộc nhóm loài nguy cấp, ngoại trừ quần thể sống tại sông Lower Fraser hiện nằm trong nhóm "bị đe dọa".