Xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc giảm, tăng ở Mỹ, Nhật Bản, thị trường Đài Loan

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, trị giá xuất khẩu rau quả trong tháng 3/2022 của Việt Nam đạt 344 triệu USD, giảm 14,4% so với tháng 3/2021. Tính chung 3 tháng đầu năm 2022, trị giá xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt 849 triệu USD, giảm 12% so với cùng kỳ năm 2021.



Do Trung Quốc áp dụng chính sách "zero Covid" nên trong 3 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu rau quả sang thị trường lớn nhất là Trung Quốc giảm mạnh, đạt 455,4 triệu USD, giảm 25,3% so với cùng kỳ năm 2021, tỷ trọng xuất khẩu hàng rau quả sang thị trường này chiếm 53,6%, giảm 9,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2021.

Theo nhận định của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), tình hình dịch bệnh gia tăng tại thị trường Trung Quốc và với chính sách chống dịch của Trung Quốc như hiện nay, ảnh hưởng của các lệnh phong tỏa đã tác động đến nguồn cung hàng rau quả của Việt Nam tới thị trường này.

Trong khi xuất khẩu hàng rau quả tới Trung Quốc giảm mạnh thì xuất khẩu sang các thị trường khác như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, thị trường Đài Loan tăng trưởng tốt trong 3 tháng đầu năm 2022.

Trong đó, đáng chú ý, xuất khẩu hàng rau quả sang Mỹ đạt 61,8 triệu USD, tăng 68,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Cục Xuất nhập khẩu nhận định, với thu nhập cao, xu hướng ẩm thực ngày càng chú trọng thành phần rau, quả của người tiêu dùng Mỹ, cùng với đó hệ thống phân phối đa dạng, nhiều cấp, Mỹ được đánh giá là thị trường nhập khẩu tiềm năng với trái cây Việt Nam.



Thị trường Đài Loan nhập khẩu nhiều nhất chủng loại hành tây, hẹ tây, tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi khác, tươi hoặc ướp lạnh, trong đó Việt Nam cung cấp cho thị trường Đài Loan nhiều nhất. Trong ảnh: Nông dân Sóc Trăng thu hoạch hành tím. Ảnh: Hoàng Vũ.

Việt Nam cung cấp chính một loại rau quả cho thị trường Đài Loan

Thị trường Đài Loan đang có xu hướng nhập khẩu nhiều loại rau quả của Việt Nam. Hiện, thị trường Đài Loan nhập khẩu hàng rau củ nhiều nhất từ thị trường Trung Quốc, Việt Nam và Mỹ trong 3 tháng đầu năm 2022, chiếm 47,9% tổng lượng hàng rau củ nhập khẩu.

Theo số liệu thống kê từ Cơ quan Hải quan thị trường Đài Loan, trị giá nhập khẩu chủng loại hàng rau củ của thị trường Đài Loan trong 3 tháng đầu năm 2022 đạt 49.200 tấn, trị giá 53 triệu USD, giảm 18,4% về lượng và giảm 22,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, lượng và trị giá nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 9.100 tấn, trị giá 10,6 triệu USD, tăng 8,8% về lượng và tăng 17,3% về trị giá, tỷ trọng nhập khẩu từ Trung Quốc tăng 4,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2021.

Tiếp theo là nhập khẩu từ thị trường Việt Nam đạt 8.900 tấn, trị giá 8,8 triệu USD, tăng 3,3% về lượng và tăng 27,2% về trị giá, tỷ trọng nhập khẩu từ Việt Nam tăng 3,8%; Mỹ đạt 5.500 tấn, trị giá 3,8 triệu USD, giảm 13,8% về lượng và giảm 2,2% về trị giá, tỷ trọng tăng 0,6 điểm phần trăm trong tổng lượng hàng rau củ nhập khẩu của thị trường Đài Loan.

Trong 3 tháng đầu năm 2022, thị trường Đài Loan nhập khẩu nhiều nhất chủng loại hành tây, hẹ tây, tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi khác, tươi hoặc ướp lạnh, đạt 12.800 tấn, trị giá 10,5 triệu USD, giảm 29,3% về lượng và giảm 63,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, Việt Nam là thị trường cung cấp chính chủng loại này cho thị trường Đài Loan. Các loại đậu khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hạt hoặc làm vỡ hạt là chủng loại lớn thứ 2 thị trường Đài Loan nhập khẩu trong 3 tháng đầu năm 2022, đạt 9.450 tấn, trị giá 8,6 triệu USD, tăng 14% về lượng và tăng 48,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.