Việt Nam đang là nguồn cung không thể thay thế một loại hạt cho Mỹ, giá đang tăng vẫn đắt hàng

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 5/2024 đạt 26.340 tấn, trị giá trên 117 triệu USD, tăng 0,5% về lượng và tăng 0,7% về trị giá so với tháng 4/2024. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 109.330 tấn, trị giá 469 triệu USD, giảm 16,8% về lượng, nhưng tăng 15,4% về giá trị.



Tháng 5/2024, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của Việt Nam đạt mức 4.443 USD/tấn, tăng 0,2% so với tháng 4/2024 và tăng mạnh 43% so với tháng 5/2023. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của Việt Nam đạt mức 4.290 USD/tấn, tăng 38,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, tháng 5/2024, xuất khẩu hạt tiêu sang hầu hết các thị trường lớn tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu hạt tiêu sang một số thị trường ghi nhận mức tăng trưởng cao như: Ấn Độ, Hàn Quốc, Thái Lan, Đức …Trong đó, Việt Nam đang là nguồn cung hạt tiêu lớn nhất cho Mỹ.

Do nguồn cung hạn chế, giá tiêu được dự báo sẽ tăng. Ảnh: Báo Bình Phước.

Theo số liệu từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ, trong 4 tháng đầu năm 2024, Mỹ nhập khẩu 27.870 tấn hạt tiêu, trị giá 130,48 triệu USD, tăng 24,5% về lượng và tăng 24,2% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

4 tháng đầu năm 2024, giá nhập khẩu bình quân hạt tiêu của Mỹ đạt mức 4.681 USD/tấn, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, giá nhập khẩu bình quân hạt tiêu của Mỹ từ hầu hết các nguồn cung chủ lực giảm, ngoại trừ Việt Nam.

Theo Cục Xuất nhập khẩu, Việt Nam là nguồn cung hạt tiêu lớn nhất cho Mỹ trong 4 tháng đầu năm 2024, lượng đạt xấp xỉ 21.260 tấn, trị giá 97,28 triệu USD, tăng 19,2% về lượng và tăng 21,5% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị phần hạt tiêu của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Mỹ từ thế giới giảm từ 79,62% trong 4 tháng đầu năm 2023 xuống 76,27% trong 4 tháng đầu năm 2024.

Có thể thấy, từ đầu năm đến nay, giá tiêu nội địa ghi nhận mức tăng trưởng khá. Thống kê của Cục Xuất nhập khẩu cho thấy, trong 18 ngày đầu tháng 6/2024, giá hạt tiêu đen tại thị trường nội địa có sự biến động mạnh, ghi nhận mức cao nhất vào ngày 13/6/2024, từ 176.000 – 180.000 đồng/kg.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam, nguồn cung khan hiếm đã đẩy giá hạt tiêu tăng “nóng” trong thời gian qua. Ngày 18/6/2024, giá hạt tiêu đen tại thị trường nội địa mặc dù giảm so với mức đỉnh ghi nhận trước đó (ngày 13/6), nhưng vẫn ở mức cao. So với cuối tháng 5/2024, giá hạt tiêu đen vẫn tăng từ 27.000 – 30.000 đồng/kg (tùy từng khu vực khảo sát), lên mức 155.000 – 158.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, giá hạt tiêu đen và trắng xuất khẩu tăng mạnh tại tất cả các nước sản xuất do nguồn cung hạn chế, nhu cầu tăng. Tuy nhiên, phía cơ quan quản lý khuyến cáo người dân không nên mở rộng diện tích sản xuất, cần tập trung đầu tư, chăm sóc theo hướng thâm canh để nâng cao chất lượng sản phẩm.

Cục Xuất nhập khẩu dự báo đà tăng của giá hạt tiêu sẽ chậm lại, tuy nhiên giá vẫn sẽ duy trì ở mức cao do nguồn cung hạn chế, nhu cầu tăng.



Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, diện tích trồng hạt tiêu của Việt Nam năm 2023 đạt 120.000 ha, sản lượng 190.000 tấn. Ước tính sản lượng hạt tiêu năm 2024 tiếp tục giảm xuống còn 170.000 tấn, mức thấp nhất 5 năm gần đây.