Liên quan đến Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao vùng ĐBSCL, Kỹ sư, Anh hùng lao động Hồ Quang Cua cho biết, đề án gắn với tăng trưởng xanh là cái mới. Đây là chủ trương rất phù hợp, tạo một vị thế mới cho Việt Nam trên thương trường quốc tế. Do đó, trong đề án, cần nhấn mạnh hơn việc áp dụng thành tựu về công nghệ sinh học trong sản xuất lúa. Theo ông Cua, hiện nay, gạo chất lượng cao Việt Nam đã chiếm tỷ lệ áp đảo trên thị trường. Đó là một thành tựu rất lớn của ngành nông nghiệp Việt Nam.



Ông Trần Anh Thư - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, đề án tạo sự quan tâm của rất nhiều giới từ nông dân, HTX, doanh nghiệp đến các nhà khoa học, giới truyền thông, các nhà tài trợ, các tổ chức quốc tế. Tuy nhiên, đề án cần có sự khác biệt so với các mô hình mà địa phương triển khai trong nhiều năm qua. Ông Thư cho rằng, đề án không có sự khác biệt, doanh nghiệp và những người tâm huyết sẽ không tham gia. "Quyết tâm thôi chưa đủ mà phải cụ thể hóa ra bằng những cơ chế, chính sách cụ thể và thực thi nó" - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang kiến nghị.