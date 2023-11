Vietcombank Chí Linh - Ngân hàng xanh, Phát triển bền vững vì cộng đồng Vietcombank Chí Linh - Ngân hàng xanh, Phát triển bền vững vì cộng đồng

Nhà nước Việt Nam là nhà nước của dân, do dân, vì dân. Do đó, các chính sách của nhà nước đều chủ yếu hướng đến quyền và lợi ích của nhân dân. An sinh xã hội là hệ thống các chính sách, hành động của chính phủ nhằm đảm bảo cuộc sống cho những cá nhân gặp khó khăn, rủi ro trong cuộc sống.

An sinh xã hội nhằm góp phần giảm thiểu tối đa mức độ nghèo đói, những tổn thương, rủi ro xã hội mà người dân gặp phải. Việc này giúp cho họ vẫn giữ được những quyền lợi cơ bản nhất của con người, vẫn có được một mức thu nhập tối thiểu để duy trì cuộc sống, từ đó dần thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách an sinh xã hội, coi đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển bền vững, ổn định chính trị - xã hội.

Thấm nhuần quan điểm của Đảng, Chi bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Chí Linh luôn tập trung thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động luôn được Chi bộ và Công đoàn Chi nhánh coi là nhiệm vụ trọng tâm và nhận được sự quan tâm sâu sắc của Ban Giám đốc, cụ thể: + Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, mua bảo hiểm sức khỏe cho người lao động tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động an tâm công tác. Các dịp lễ tết, sinh nhật cán bộ, nhân viên Chi nhánh đều có hoa và quà chúc mừng. Trong giai đoạn dịch Covid bùng phát mạnh, BCH Công đoàn và Chi ủy Ban giám đốc luôn quan tâm đến sức khỏe của người lao động, Ban giám đốc đã chủ động tìm kiếm nguồn và tiêm vắc - xin phòng chống trước cho gần 100% cán bộ, nhân viên, hỗ trợ cơ sở vật chất phòng chống dịch, cung cấp thực phẩm, thuốc bổ trợ nâng cao sức đề kháng để cán bộ yên tâm công tác trong điều kiện dịch tăng cao; thực hiện chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị nhiệm Covid-19 từ nguồn kinh phí của Công đoàn; phối hợp với chuyên môn tiếp tục thực hiện chính sách bồi dưỡng sức khỏe cho người lao động là ca bệnh F0, hỗ trợ chi phí điều trị, hỗ trợ chi phí thuê khách sạn/địa điểm cách ly trong khi điều trị và sau khi điều trị; + Làm tốt công tác động viên thăm hỏi đối với người lao động ốm đau, nghỉ thai sản, tạo điều kiện tốt nhất để người lao động yên tâm nghỉ chế độ và phục hồi sức khỏe. Tạo điều kiện cho các hoạt động văn – thể – mỹ tại Chi nhánh ngày càng nhân rộng, nâng cao sức khỏe cho cán bộ, tạo không khí vui tươi phấn khởi, môi trường làm việc nhân văn cho cán bộ, nhân viên làm việc hoàn thành kế hoạch đề ra. Vietcombank Chí Linh trao tặng quà tết cho người nghèo tết Quý Mão 2023. Vietcombank Chí Linh với mục tiêu hướng tới là một ngân hàng xanh, phát triển bền vững vì cộng đồng. Với tinh thần thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, lòng yêu thương của cán bộ, đoàn viên Chi nhánh Vietcombank Chí Linh đối với những trẻ khuyết tật, mồ côi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong các gia đình nghèo, cận nghèo nhưng có ý chí vươn lên trong cuộc sống, học tập và rèn luyện, toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động trong chi nhánh đã tự nguyện trích một phần thu nhập ủng hộ các phong trào, hoạt động xã hội từ thiện do các cấp phát động, như: Ủng hộ người nghèo, hỗ trợ nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, Ủng hộ chương trình đền ơn đáp nghĩa, Ủng hộ khắc phục hậu quả do thiên tai, Ủng hộ biển đảo và đóng góp xây dựng các công trình, hỗ trợ huyện nghèo. VCB Chí Linh tham gia chương trình "Mẹ đỡ đầu" chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mồ côi TP Chí Linh – cháu Vũ Thế Đạt, 5 năm trị giá 37 triệu đồng. Vietcombank Chí Linh đỡ đầu trẻ mồ môi giai đoạn 2022 – 2026. Công đoàn chi nhánh đã nhận đỡ đầu trẻ mồ côi giai đoạn 2022 – 2026, đỡ đầu trẻ khuyết tật năm 2023, trao 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 6 triệu đồng, tổng giá trị 60 triệu đồng cho quỹ: "Thắp sáng ước mơ" của Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ em tỉnh Hải Dương. Trong năm 2022, VCB Chí Linh đã hỗ trợ xây dựng 03 ngôi nhà đại đoàn kết trị giá 190 triệu đồng; trao tặng 76 suất quà tết trị giá 63 triệu đồng; tài trợ mua 1200 kit test covid ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại TP Chí Linh với tổng số tiền là 102 triệu đồng; tài trợ học bổng cho trẻ em nghèo và Quỹ Khuyến học khuyến tài cho các trường học với tổng số tiền là 70 triệu đồng, ủng hộ mua tặng 48 thẻ BHXH, 652 BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền là hơn 439,1 triệu đồng;, tặng 300 suất quà tết năm 2022 tương đương với 150 triệu đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh thành phố… Tổng số tiền tại trợ cho các chương trình ASXH lên đến hơn 1,2 tỷ đồng. Vietcombank 60 năm: Trao giọt hồng – Trao yêu thương". Vietcombank tự hào là ngân hàng tiên phong trong hệ thống ngân hàng tại Việt Nam, không chỉ trong lĩnh vực kinh doanh mà còn luôn tích cực trong các hoạt động an sinh xã hội. Hưởng ứng lời kêu gọi Hiến máu tình nguyện của Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thuộc UBND TP Chí Linh với chủ đề "Một giọt máu trao đi, một cuộc đời ở lại", Chương trình Hiến máu nhân đạo "Vietcombank 60 năm: Trao giọt hồng – Trao yêu thương" Vietcombank Chí Linh đã tích cực hưởng ứng, tham gia, góp phần bồi đắp thêm nét đẹp văn hóa sẻ chia, sẵn sàng chung tay vì cộng đồng của Vietcombank. Vietcombank Chí Linh đã tổ chức thành công chương trình chạy bộ "Vietcombank run: Vạn trái tim – Một niềm tin" đây là hoạt động nhằm hướng đến kỷ niệm 60 năm thành lập Vietcombank đồng thời lan tỏa tinh thần toàn dân rèn luyện thân thể theo gương chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, gắn kết quý khách hàng, đối tác, cán bộ và người thân, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội của Vietcombank bằng việc số Km của vận động viên sẽ được quy đổi sang số tiền tương ứng đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội. Vietcombank Chí Linh đã tổ chức thành công chương trình chạy bộ "Vietcombank run: Vạn trái tim – Một niềm tin". Thực hiện hưởng ứng đề án "Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025" của Chính phủ, Vietcombank đã phát động trồng 60.000 cây xanh tại 60 tỉnh thành trên cả nước, trong đó 1000 cây xanh đã được trồng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Được sự đồng ý của Thường trực Thành ủy – Lãnh đạo UBND thành phố Chí Linh, Vietcombank Chí Linh đã phối hợp với Thành đoàn Chí Linh tổ chức chương trình trồng cây bảo vệ môi trường. Đây là chương trình hưởng ứng hoạt động trồng cây "Vietcombank – Vì một Việt Nam xanh" trên toàn quốc. Toàn bộ kinh phí của chương trình trồng cây xanh đều do cán bộ nhân viên và người lao động Vietcombank đóng góp. Vietcombank đã phát động trồng 60.000 cây xanh tại 60 tỉnh thành trên cả nước, trong đó 1000 cây xanh đã được trồng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Phát huy kết quả đã đạt được trong thời gian qua, để hoàn thành tốt công tác an sinh xã hội trong thời gian tới, Chi bộ cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, vận động cán bộ đoàn viên, người lao động hưởng ứng và tham gia tích cực các cuộc vận động ủng hộ thực hiện chính sách an sinh xã hội. 