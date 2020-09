Vingroup xin dừng dự án Khu đô thị mới gần 3.500ha ở Long An

CTCP Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC) vừa có văn bản gửi đến cơ quan chức năng của tỉnh Long An thông báo về việc dừng nghiên cứu lập quy hoạch khu đô thị mới có quy mô 3.490ha tại xã Bình Đức và Thạnh Hoà, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Lý do dừng nghiên cứu lập quy hoạch dự án này được Vingroup đưa ra là do dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua đã làm ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế - xã hội tại Việt Nam cũng như trên toàn cầu. Do đó, tập đoàn đã tiến hành rà soát, đánh giá lại nhu cầu của thị trường bất động sản.

Sau khi cân nhắc, Vingroup quyết định dừng nghiên cứu lập quy hoạch dự án Khu đô thị mới này. Thay vào đó, Vingroup sẽ tập trung tối đa nguồn lực cho các dự án đô thị mới tại huyện Đức Hòa và huyện Cần Giuộc.

VinGroup sẽ dừng dự án gần 3.500 ha tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Ảnh minh hoạ.

Như vậy, dự án Vinhomes Đức Hòa quy mô 900ha với quy hoạch đa dạng các loại hình bất động sản sở hữu như nhà ở, trường học, bệnh viện và chuỗi tiện ích dịch vụ… sẽ được Vingroup tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

Trước đó vào đầu tháng 4, tỉnh Long An đã thu hồi đất đối với dự án Khu đô thị mới Hậu Nghĩa (197ha) của Vingroup tại thị trấn Hậu Nghĩa, xã Tân Mỹ và xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa.

Thời gian qua, Vingroup đã khảo sát, tìm hiểu thị trường bất động sản Bến Lức và các khu vực lân cận để đưa ra định hướng triển khai dự án phù hợp, đáp ứng nhu cầu nâng cấp hạ tầng, mở rộng đô thị, cũng như mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội cho địa phương.

Từ năm 2018, ngoài Vingroup, nhiều tập đoàn BĐS lớn đã đổ bộ về Long An để đầu tư dự án như Him Lam, TTC Land, FLC, Nam Long, T&T…