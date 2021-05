Vĩnh Phúc "xử" hàng loạt biệt thự xây dựng trái phép trên đất rừng

Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công căn số 3167/VPCP-V.I ngày 14/5, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo kiểm tra, giải quyết dứt điểm phản ánh sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai và xây dựng công trình tại TP. Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc). Thời gian thực hiện để báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 31/7.

Sau khi Chính phủ có văn bản chỉ đạo, UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã có công văn chỉ đạo các sở, ngành đơn vị liên quan "xử lý dứt điểm các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai trên đất thu hồi của công ty TNHH Kim Long".

Theo đó, UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo Sở Tài nguyên & Môi trường khẩn trương tổ chức công khai bản đồ thu hồi đất của Công ty TNHH Kim Long (gọi tắt Công ty Kim Long) tại xã Định Trung, phường Liên Bảo và Phường Khai Quang.

Làm rõ diện tích thực tế Công ty Kim Long được giao, nguyên nhân, lý do thiếu diện tích so với quyết định giao đất, nếu thiếu do trước đây chưa giải phóng mặt bằng được thì hiện tại diện tích này do tổ chức, cá nhân nào đang sử dụng, hồ sơ pháp lý thế nào, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/5/2021.