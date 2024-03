Vĩnh Phúc: Xử không nghiêm vi phạm đất đai, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch tỉnh, pháp luật

8 nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo trong tháng 3/2024 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

1. Chỉ đạo thực hiện các nội dung trong chương trình công tác tháng 03/2024 của UBND tỉnh và Chương trình công tác số 58-CTr/TU ngày 04/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2024.

Chỉ đạo các Sở ngành, UBND cấp huyện thực hiện rà soát các nội dung, nhiệm vụ liên quan tới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để phát huy vai trò chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ chính các thành viên UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện trong việc tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết các điểm nghẽn của ngành, lĩnh vực, địa phương ngay từ đầu năm.

2. Tập trung chỉ đạo rà soát, chuẩn bị kịp thời và bảo đảm chất lượng các nội dung trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chương trình công tác năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chương trình công tác năm 2024 của UBND tỉnh. Khẩn trương đề xuất UBND tỉnh và Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chuẩn bị các nội dung dự kiến trình HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề tháng 3/2024, báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về các nội dung thuộc thẩm quyền theo Quy chế làm việc.

3. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các các nhiệm vụ, giải pháp để phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra; Kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng, mắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ các dự án lớn, trọng điểm, các dự án động lực của tỉnh.

4. Tiếp tục chỉ đạo triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU ngày 22/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy một số đầu mối cấp tỉnh, cấp huyện giai đoạn 2022-2025; phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025; Đề án xác định vị trí việc làm.

5. Tiếp tục chỉ đạo rà soát, đôn đốc, xử lý các tồn tại trong công tác quản lý nhà nước các ngành, lĩnh vực: Đô thị; Đất đai; rà soát, khắc phục các kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán.

6. Tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống cháy nổ, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm trật tự xã hội, an ninh - quốc phòng; Tăng cường công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội như an toàn thực phẩm, bạo lực xã hội, bạo lực gia đình.

7. Chỉ đạo nắm bắt tình hình, tiến độ, kết quả, những khó khăn vướng mắc triển khai các dự án lớn theo các ngành, lĩnh vực; chương trình, dự án cung cấp nước sạch nông thôn; rà soát, đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2024 không có khả năng giải ngân để điều chuyển cho nhiệm vụ khác có nhu cầu. Yêu cầu UBND các huyện, thành phố trong quá trình triển khai nếu gặp khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết.

8. Chỉ đạo các Sở ngành, UBND cấp huyện tập trung tháo gỡ vướng mắc trong triển khai các dự án đầu tư, vướng mắc của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong lĩnh vực bất động sản, du lịch, dịch vụ, đô thị, công nghiệp, vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu, thị trường lao động, thất nghiệp, giải quyết chế độ chính sách cho người lao động.

Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc cũng yêu cầu từng thành viên UBND tỉnh tập trung cao độ, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công, các nhiệm vụ trọng tâm theo từng tháng, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.