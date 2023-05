Vlogger đình đám suýt muốn "tác động vật lý" tới Trấn Thành là ai?

Hiện tại, Trấn Thành vẫn đang cái tên "hot" và gây tranh cãi khắp không gian mạng. Mới đây, cộng đồng mạng tiếp tục bùng nổ với clip của một Vlogger đình đám, người này tự nhận từng đóng quảng cáo với Trấn Thành và bị nam MC chê diễn dở, đến mức ngày đó chỉ muốn "tác động vật lý" vào nam ngôi sao. Không những vậy, người này còn kể lại, đoàn phim luôn phải ưu tiên Trấn Thành và Hari Won, đến mức sắp xếp lịch làm việc dựa trên lịch trình của họ.



Clip vlogger đình đám kể lại trải nghiệm đóng quảng cáo cùng Trấn Thành:

Chưa đầy 24 giờ, clip này đã nhận về hơn 700 ngàn lượt xem, cùng hơn 5000 bình luận, chưa kể lượt xem và tương tác trên các mạng xã hội.

Thực chất, nhân vật này đã không còn xa lạ với cộng đồng mạng, đó là JVevermind, hay còn gọi là Trần Đức Việt, sinh năm 1992. Anh được biết đến là một trong những Vlogger đời đầu, làm rộ lên trào lưu làm vlog từ khoảng 10 năm trước, bên cạnh những cái tên đình đám như: Toàn Sinoda (đã không may qua đời 2014) hay Huyme, An Nguy…

Năm 2011, JVevermind ra mắt sản phẩm đầu tiên trên kênh YouTube của mình sau khoảng thời gian dài ấp ủ dự định. Không lâu sau đó, anh nhận được sự ủng hộ nhanh chóng từ khán giả với các video lên tới hàng triệu view. Vlog của JVevermind bao gồm các chủ đề khác nhau, từ tình cảm, học hành đến các trào lưu mới nhất trong giới trẻ.

Đầu năm 2014, nhân dịp sinh nhật, JVevermind được YouTube tặng nút vàng với thành tích 1 triệu người đăng ký, qua đó trở thành người Việt Nam đầu tiên nhận được giải thưởng này. Anh cũng được chọn lựa vào danh sách 30 Under 30 của Forbes Việt Nam năm 2014. Năm 2016, JVevermind trở thành 1 trong 7 người Việt có mặt trong danh sách 30 Under 30 Châu Á do tạp chí Forbes bầu chọn.

Cuối năm 2019, JVevermind xóa hết video trên kênh YouTube cá nhân sau một thời gian dài không hoạt động. Theo chia sẻ của anh, hành động trên mang hàm ý anh muốn "xóa hết tất cả và làm lại từ đầu". Ngày 20 tháng 10 năm 2019, JVevermind đăng tải trailer giới thiệu phim ngắn đầu tay Không dấu chân người, qua đó gián tiếp cho thấy mình chuyển hướng sang lĩnh vực điện ảnh.

Đầu năm 2023, JVevermind tuyên bố trở lại làm vlog, với chia sẻ rằng do theo đuổi con đường làm phim quá khó. Trong lần trở lại, vlog của Jvevermind đã đạt hơn 1,2 triệu lượt xem cùng sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả.

Việc làm vlog về Trấn Thành của Jvevermind được anh giải thích trên video rằng do tò mò về một nghệ sĩ gây tranh cãi và tự nhận mình bị nhiều người ghét nhất Việt Nam, Anh cũng đưa ra quan điểm mình và Trấn Thành tương đối giống nhau, bởi đều là những nhân vật gây tranh cãi và sở hữu nhiều antifan, cũng với đó là cái tôi lớn.